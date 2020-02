Bilferie med familien? Her er fem barnevennlige turer.

Saken oppdateres.

Høye fjell, dype daler og smale fjorder setter rammene for magiske naturopplevelser langs norske veier. Kombinert med et stort antall parker og museer, ligger alt til rette for en innholdsrik bilferie for både store og små.

– Husk på å stoppe underveis, ta en spasertur og finn en lekeplass eller en badestrand. Det er fantastiske muligheter nesten overalt, sier ansvarlig redaktør i Visit Norway/Innovasjon Norge, Christine Baglo.

Vi ba Baglo og globetrotter, forfatter og reiseblogger Gunnar Garfors plukke ut det de mener er landets flotteste kjøreturer for hele familien.

Her er reiseekspertenes fem anbefalinger – fra sør til nord:

1. Tvedestrand – Kristiansand – Mandal – Stavanger

Agder og Rogaland

Estimert kjøretid uten stopp: 4,5 timer

Turens første stopp er i Tvedestrand. En kort spasertur fra sentrums handlegater ligger en utendørs badepark med blant annet sandstrand, sklier, flyteelementer, kano- og kajakkutlån. Og det beste av alt? Det er helt gratis.

Til Kristiansand er det en times kjøring. Vil du utvide turen, anbefales det å stoppe innom Grimstad eller Lillesand – som begge har vakker småbysjarm.

Vel fremme i Kristiansand kan sørlandsbyen friste med kjente Dyreparken, et bad på bystranden eller et besøk i badelandet Aquarama Bad. Rett utenfor sentrum ligger det populære turområdet Baneheia med muligheter for turer og bading. Regner det? Besøk det interaktive Vitensenteret og lær mer om matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Kjør videre til Mandal og opplev én av landets fineste strender, Sjøsanden, og Norges sørligste fastlandspunkt, Lindesnes fyr.

Ta deretter inn på Nordsjøvegen og gå på gatekunstjakt i Flekkefjord før dere fortsetter turen nordover. På veien vil dere blant annet passere dramatiske Jøssingfjord, sanddynene på Jæren og til slutt ankomme Stavanger.

Kjør gjennom verdens lengste undersjøiske biltunnel til Tau for å komme til spektakulære Preikestolen, 604 meter over Lysefjord. Beregn mellom fire og seks timer opp og ned med barn.

Anbefalt av: Christine Baglo

2. Flå – Gol – Ål – Geilo

Viken

Estimert kjøretid uten stopp: 2 timer

Et naturlig stopp på veien er Bjørneparken i Flå. Her kommer dere tett inn på bjørner, gauper, ulv, elg, rev, krokodiller og slanger. Et annet alternativ er Langedrag naturpark i Hallingdal. Her er det mulig å hilse på moskus, villsvin, reinsdyr, gi elgen mat fra hånden og være med på kveldsstell i fjøset. I parkenes lekeområder får barna utløp for oppsamlet energi etter noen timer i baksetet.

Kjør nordover og stopp på Meteorittpark Gardnos for å lære mer om universet rundt oss. Dersom vannet frister mer enn atmosfæren, ligger badelandet Tropicana på Gol en kort kjøretur unna. Her kan både store og små utfordre seg i sklier, grotter og bølgebasseng.

Familievennlige Hallingdal Feriepark i Ål byr dessuten på et digert innendørs lekeland, klatrepark, minigolf, besøksbondegård og sykkelbaner.

På Geilo forvandles alpinanlegget til sykkelpark om sommeren. Her er det også mulig å teste én av de lengste ziplinene i Nord-Europa. Ønsker dere aktiviteter som er snillere for lommeboken, finnes det mange familievennlige gåturer i området. Et tips er å gå den trappelagte Prestholtstien for å nå toppen av Hallingskarvet. Hele runden er på 6,5 kilometer og på veien kan dere regne med selskap av geiter.

Anbefalt av: Christine Baglo

3. Lillehammer – Sjoa – Lom

Innlandet

Estimert kjøretid uten stopp: 2,5 timer

Stopp innom Hunderfossen eventyrpark i Lillehammer for rafting, gokart, berg- og dalbaner og teaterforestillinger. Dersom familien har små barn, kan Lilleputthammer familiepark være et enda bedre alternativ. Søker dere fart og spenning, er Lillehammer Olympiske bob- og akebane fra OL i 1994 verdt et besøk.

En times kjøretur unna ligger tettstedet Sjoa i Gudbrandsdalen. I elven med samme navn kan de tøffeste prøve seg på juving, rafting og elvebrett.

På veien videre til Lom passerer dere flere naturperler. Langs den gamle Gudbrandsdalsvegen er det fint å stoppe underveis for å strekke på beina og trekke frisk luft. Vel fremme er det mulig å overnatte på én av mange gårder, spise bolle på det kjente bakeriet, ta en runde minigolf eller kaste seg ut i zipline over Prestfossen midt i sentrum.

Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen (2469 moh.), ligger bare noen få mil unna og er en tur motiverte barn kan klare. Premien på toppen er fantastisk utsikt mot blant annet Rondane, Glittertind og Snøhetta. Start turen på Juvasshytta og benytt samtidig anledningen til å ta med barna inn i istunnelen på Mimirsbrunnir klimapark. Her finnes innfryste skulpturer i 6000 år gammel bre-is.

Anbefalt av: Christine Baglo

4. Geiranger – Loen – Måløy – Selje – Ålesund

Møre og Romsdal, Vestland

Estimert kjøretid uten stopp: 5,5 timer

Det er en grunn til at Geiranger er én av Norges mest fotograferte reisemål: Du får postkortaktig natur med innebygd wow-effekt. Bare vær obs på at bygda ofte er overfylt av cruiseturister, så reisemålet er mest attraktivt utenfor turistsesongen.

Styr sørover blant ville fjell mot Stryn og ta gjerne en svipptur innom Loen skylift i Nordfjord. Gondolbanene går omtrent loddrett opp og byr på utsikt over storslått natur fra toppen.

Vel nede igjen kjører dere vekk fra fjorden og videre opp Lodalen for å oppleve flere av landets høyeste fossefall, deriblant Ramnefjellsfossen. Området er for øvrig kjent for to av de verste naturkatastrofene i Norges historie, nemlig steinrasene i 1905 og 1936, som tok livet av henholdsvis 61 og 74 mennesker.

To timers kjøretur unna ligger Måløy – en liten, hyggelig fiskeby med to hovedgater. På nordsiden står den iøynefallende Kannesteinen, formet av hav, is og bølger gjennom flere tusen år. Med en høyde på bare tre meter bestiges den enkelt av både store og små for et flott bilde. Kjører dere rundt nesten hele øya, eller tar en snarvei på noen kilometer til fots, åpenbarer Refviksanden seg. Den kilometerlange stranden er nesten kritthvit og blant landets fineste.

Legg turen videre til Selje. Her finner dere mange koselige, små butikker og Norges fineste bystrand. Fortsett nordover til Stadlandet og Hoddevik. Her ligger alt til rette for å surfe i bølgene i ett av landets mest værharde områder. Er været ekstra ruskete, anbefales en tur til Ervik for å observere de mektige naturkreftene på nært hold. Mange sjømenn har bøtt med livet rundt Stad, noe de rustne metallkorsene på den idylliske kirkegården her står som vitnesbyrd på.

Tre timer kjøring nordover ligger Ålesund. Sjekk ut landets største akvarium, Atlanterhavsparken, eller ta trappene opp til byfjellet Aksla for panoramautsikt over skjærgård, bysentrum og Sunnmørsalpene.

Anbefalt av: Gunnar Garfors

5. Bodø – Hamarøy – Narvik – Vesterålen

Nordland

Estimert kjøretid uten stopp: 7–8 timer

Bodø er et naturlig startpunkt for bilferie i Nord-Norge. Fra Nordlandshovedstaden går det nemlig båter til populære Lofoten og Træna. Og når dere først er i Bodø: Sjekk ut én av verdens sterkeste tidevannsstrømmer i Saltstraumen, eller ta en avstikker til det gamle handelsstedet og de kritthvite strendene på Kjerringøy.

Etter en kjøretur på to og en halv time nordover, kommer dere til Hamarøy. Her kan litteraturinteresserte fordype seg i Knut Hamsuns liv på det nasjonale Hamsunsenteret eller besøke forfatterens barndomshjem.

Fortsett kjøreturen mot Narvik. I sentrum av malmbyen kan dere hoppe på gondolbanen og nyte den nydelige utsikten mot Ofoten eller lære mer om byens viktige krigshistorie på Narvik Krigsmuseum. Er dere en sprek familie, er det utallige toppturer i nærheten, inkludert Sjomtinden, eller «Den sovende dronning», som vaker over byen. En liten svipptur med tog på Ofotbanen til Riksgrensen er heller ikke å forakte. De 43 kilometerne er kanskje Norges flotteste togtur.

Avslutt turen i Vesterålen, eventuelt med en avstikker til Harstad og byens mange gode restauranter. Dra på hvalsafari i Andenes, besøk fiskeværet på Stø eller sving innom kunstgalleriet i Nyksund. Perlene ligger tett i tett i øydistriktet. Naturen byr på uendelige turalternativer, på sjøen er dere nesten garantert fisk og på land er det gode muligheter for å få se havørn. Husk å ha kamera lett tilgjengelig.

Anbefalt av: Gunnar Garfors

