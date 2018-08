Bilvrak i hagen blir ofte sett på som søppel. For Bente Brenna og ektemannen er det blitt en uvanlig suksess

Saken oppdateres.

På en frodig skogseiendom i Hvitsten i Vestby kommune har Brenna og Nilsen drevet sitt autentiske bilvrakhotell de siste årene.

Selve «hotellrommene» er gamle bilvrak og campingvogner som er plassert spredt rundt på tomten, alle med sin egen historie og sjarmerende innredning.

Selv bor de i et koselig brunt hus dekket av klatreplanter på, der de har bodd i 25 år.

– Vi har bodd her like lenge som alderen på de trærne som holder hengekøya. Og det var ikke innlagt vann her når vi flyttet inn, forteller Brenna.

Huset var opprinnelig et gammelt grisehus. Her tar de imot turister som søker unike opplevelser, alt fra hippier til businessfolk. Majoriteten er mellom 25–35 år.

Ideen om å drive eget overnattingssted kom etter at de hadde testet såkalt «couchsurfing». De registrerte seg på Airbnb for vel syv år siden. Den gang var det relativt få nordmenn som leide ut via nettjenesten, så parets utleiebedrift ble lagt godt merke til.

– Jeg har egentlig bestandig hatt lyst til å drive pensjonat. Da jeg var enslig mor og bodde i byen, så jeg på gamle filmer hvor folk dro på Sørlandet på pensjonat – og drømte om noe i den duren! sier Brenna.

I starten var det fortrinnsvis utenlandske besøkende, men nå kommer det stadig oftere nordmenn på besøk. Noe kan nok skyldes parets deltagelse i NRK-serien Sofa.

Car wreck hotell HVEM: Bente Brenna og Pål Nilsen HVA: Driver bilvrakhotell i egen hage HVOR: Hvitsten utenfor Oslo.

Donerte doninger

Den turkise bilen er en Citroën HY og tidligere «brødbil» fra 67 som Nilsen kjøpte da den hadde vært russebil to ganger. Han brukte den som rullende verksted i fem år før han kjørte den til jazzfestivalen i Molde i 1985 da Miles Davies og BB King spilte.

Nå har den stått stille i mange år.

Det er også mulig å bo i en Mercedes Varebil fra 68 samt en tidligere brannbil. Sistnevnte var det en guttegjeng som hadde kjøpt for å ta seg en roadtrip, og de satte den igjen for at Pål skulle fikse rust på den. Men gutta møtte damene i sitt liv, og kom i etableringsfasen før det rakk å bli noen tur, så den ble stående hos Bente og Pål.

– Den røde vognen var det en «friker» som satte igjen i hagen til en av vennene våre. Det gikk tre år og han hadde fremdeles ikke hentet vognen, og vår venn var mildt sagt forbanna og skulle til å ta den på dynga. Så overtok vi den i stedet.

Den blå campingvognen var det en kar som donerte.

– Vi gjorde om til dobbeltseng og hjørnesofastue, kjøkken og bad, og den er blitt kjempefin!

Google-direktør på besøk

Brenna synes det morsomste av alt er å bli kjent med gjestene. En av de første de fikk via Airbnb var direktør fra Google, som kom rett fra en konferanse i Stockholm. Her likte hun seg så godt at hun bestemte seg for å bli i en uke.

– Vi har god WiFi og det er et must, konstaterer vertskapet.

Google-direktøren skrev følgende på bloggen sin rett etter besøket: «I have used Airbnb a lot over the past three years, and this was the best Airbnb-place I have had yet».

Blogginnlegget var det et følge på vei til København fra Göteborg som leste, noe som førte til at de snudde, og kom rett til Hvitsten i stedet, deriblant var en av grunnleggerne av Vimeo. De ble også i en uke.

Blant andre nevneverdige gjester kan det nevnes «head honcho webdesigner» for Coca-Cola, en direktør for Microsoft, innkjøpssjef for Heinz i Europa, en tysk såpeoperaprodusent og en skuespiller fra en kjent amerikansk TV-serie.

Historien om den rosa bilen har sin egen Mercedes-reklame gående på tysk TV med jevne mellomrom – Pink Mercedes Van – som forteller hele historien til bilen og også at den leies den ut via Airbnb.

Populær frokost

Fuglesang og bugnende grønn natur gir stedet en lugn stemning.

– Vi blir alltid superhost og de sier det er på grunn av frokosten. Gjestene får vafler, syltetøy, meierismør og litt brød, ost, pølse og tomater, pluss litt frukt. Hvis det er noe annet de vil ha, egg eller omelett – så lager jeg gjerne det. Men jeg spør alltid først etter de har spist alle vaflene, sier en lattermild Bente Brenna.

– Man vil ha noe å fortelle hjem om

Ninni Tranum i Visit Akershus tror at gjester ønsker å være gjest og bli sett og tatt vare på, og ikke minst få noe å fortelle om.

I tillegg til spesielle overnattinger er det også blitt populært med «hjemme hos middager/lunsjer» «eat like the locals». Her får du begge deler, en unik atmosfære og vertskap, bekrefter hun.