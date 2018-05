De mestselgende bilene har elmotor

Saken oppdateres.

Det betyr at de mest populære modellene har helt eller delvis elektrifisert motorteknologi.

Øverst på salgslisten troner nye Nissan Leaf som solgte 2172 eksemplarer bare i mars, ifølge salgstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Første generasjon av denne helelektriske bilen finnes det 35.000 av på norske veier, ifølge kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Nordic.

De siste månedene før jul var den gamle versjonen sluttprodusert, så marstallene er resultat av en oppdemmet etterspørsel etter Nissan Leaf. Men storsalget i mars gjør at den er landets mest solgte bilmodell så langt i år med 2998 eksemplarer.

På de neste plassene kommer VW Golf med 2105 og BMW i3 med 1519. 1419 av golfen er rene elbiler, mens 231 av dem er plugin hybrider. BMW i3 er en ren elbil.

Videre nedover på listen kommer to ulike versjoner av Volvo med plugin hybrid, to modeller av Tesla som er rene elbiler, to Toyota der nesten alle er solgt med hybridmotor, Mitsubishi Outlander med plugin, elbilen Renalt Zoe og Hyundai Ioniq der de aller fleste er rene elbiler.

Mener incentivene treffer

Senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF sier organisasjonen er positiv til utviklingen. Han mener norske myndigheter har truffet med avgiftspolitikken for å få flest mulig av bilkjøperne til å velge biler med elektriske motorteknologiløsninger.

– Vi er en av de største pådriverne for denne avgiftspolitikken og vil den skal vare så lenge som mulig. Det er politisk bestemt at alle nye personbiler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Den utviklingen er i full gang. Utviklingen er entydig, mener Sødal.

Han opplyser at NAF har 500.000 medlemmer.

– Vi representerer et tverrsnitt av befolkningen. Fortsatt er ikke ladesystemet godt nok utbygd rundt om i distriktene. Det er ikke alle som skal kjøpe elbil, for mange er hybride løsninger der du både kan lade og kjøre på fossilt drivstoff ved behov, det beste. I distriktene er det også helt ålreit å kjøre dieselbil. Men ikke i byen, der mener jeg det går en skillelinje. På et tidspunkt vil utviklingen komme over hele landet, tror han.

Sødal mener likevel det er feil å lesse avgiftene over på folk med dieselbil.

– Vi må se folks hverdag. For mange er ikke infrastrukturen for elbiler på plass, og for større biler med stor trekkraft er ikke teknologien der.

– Holder seg i pris og kvalitet

Kommunikasjonssjef Marcussen i Nissan Nordic mener norske bilkjøpere nå ser hvilken vei det går.

– De kommer ikke til å gå tilbake. Det koster rett og slett mer penger å kjøre fossilbil. Det er kommet flere modeller og bedre elbiler. Det er familiebiler du kan kjøre til fjells med. Norske bileiere kjører i snitt fire mil for dag. Da er rekkevidden på en elbil mer enn nok, sier Marcussen.

– Men skal du kjøre Oslo-Trondheim er det kanskje ikke like gunstig med elbil?

– Det går helt fint, men du må bare planlegge litt mer. Du må sette deg ned og se hvor det er hurtigladere og legge inn flere stopp.

Ifølge Marcussen holder elbilene deres seg godt både i kvalitet og pris.

– Vi har solgt Nissan Leaf siden 2011 og erfaringen er langt bedre enn ventet. Det var noen kritiske røster som hevdet at batteriet var en svakhet over tid, men vi har hatt veldig få tilfeller med batteriproblemer. Har det vært noe, har det vært snakk om å skifte noen celler, ikke hele batteriet. Det er også færre slitedeler på en elbil enn en fossilbil, så kunden opplever lavere driftsutgifter, sier Marcussen.

Selv om Nissan også selger mange biler med forbrenningsmotor, mener han det er riktig å gi elbilene økonomiske fordeler.

– Vi ser at økonomi er et viktig incentiv for å få folk til å kjøpe elbil. Det er viktig at vi beholder disse så lenge som mulig for å få flest mulig over på el. Politikken virker, Norge er milevis foran andre land.

Biltopper kommer for å erfare

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, sier hun får mange henvendelser fra utenlandske biltopper som vil møte henne for å høre om erfaringene i det norske bilmarkedet.

– Ti ulike bilprodusenter har vært i Norge i år og tatt kontakt med oss. Det er toppfolk i bilindustrien. Norge er et foregangsland, og mange ser på utviklingen hos oss, sier hun.

Bu mener det er høyst reelt at den internasjonale bilindustrien ser til Norge, det er ikke noe vi liker å tro. Men skal det monne med kutt av CO2-utslipp fra biler med forbrenningsmotor er det helt andre markeder enn Norge som må elektrifiseres. Kina og India har enorm vekst i tallet på biler. Lokal forurensing som følge av eksos fra biler er et kjempeproblem i Kina, og landet med en milliard innbyggere har innført strenge restriksjoner.

– Kina er det landet i verden der salget av elbiler vokser raskest, ifølge Bu.

Ifølge tall elbilforeningen har fått fra OFV er den samlede markedsandelen for elbiler, plugin hybrid og hybrid nå på 58,1 prosent så langt i år. Av dette utgjør elbiler alene 28,7 prosent.

Kina styrer utviklingen

En av verdens to største bilprodusenter Volkswagen er klare på at markedet i Kina er en avgjørende grunn til at de satser knallhardt på elteknologi. De bruker nå 10 milliarder euro på å utvikle og produsere elbiler og ladbare hybrider frem mot 2025, med hovedvekt på Kina, ifølge Reuters.

En grunn til at europeiske bilprodusenter nå snur seg rundt, er frykt for å bli passert av kinesisk bilindustri som satser knallhardt på feltet.

– Volkswagen skal bli verdensledende på elektrisk mobilitet og produsere 1,5 millioner elbiler årlig fra 2025. Fra 2020 kommer Volkswagen fortløpende til å lansere helt nye elektriske modeller med lang rekkevidde og nyskapende design under modellfamilien «I.D. Family». De fullelektriske I.D.-modellene vil ha lang rekkevidde, skalerbar fra 400 til over 600 km, og vil være helt i front når det gjelder teknologi. I.D.-modellene vil være fullt ut tilkoblet via nett, forberedt som autonome kjøretøy og komme med mye smart og brukervennlig teknologi, lover kommunikasjonssjef Anita Svanes i Møller Mobility Group som importerer Volkswagen til Norge.