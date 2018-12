Det er kun to ganger i livet menn kjører penere i trafikken enn kvinner

Saken oppdateres.

Menn i midten av trettiårene kjører roligere enn kvinner i samme aldersgruppe – det samme gjelder etter fylte 70 år.

Dette er to av funnene som Sparebank 1 Forsikring har gjort etter å ha gjennomgått kjørestatistikken blant nordmenn i sin kundebase.

Vi har tidligere omtalt statistikken, som er basert på rundt 25.000 bilførere og 130 millioner kjørte kilometer.

– Disse dataene gir valid innsikt, uttalte Simen Berntsen Rudi, kommunikasjonssjef ved Sparebank 1 Forsikring den gang.

Om kjørestatistikken Statistikken er basert på rundt 25.000 bilførere med produktet «smart bilforsikring» fra Sparebank 1 Forsikring. Tilsammen har bilførerne kjørt 130 millioner kilometer. Det tilsvarer rundt 2,5 millioner timer bak rattet, og nesten 290 år med sammenhengende kjøring. Dette er tall basert på et gjennomsnitt i befolkningen, men forsikringsselskapet mener likevel at det er representativt for hvordan nordmenn generelt er bak rattet. Statistikken bygger på sjåførenes kjørescore, som dannes ut ifra hvordan vedkommende akselererer, bremser og håndterer bilen i svinger. Kjørescoren beregnes med en algoritme som tar hensyn til alvorlighet og risiko ved de ulike hendelsene som registreres. Det kan for eksempel være hard eller brå nedbremsing, aggressiv akselerasjon eller kraftig krengning i svinger. Slike risikohendelser, samt pen kjøring med flyt, er med på å bestemme den endelige kjørescoren. Kilde: Sparebank 1 Forsikring

– Kvinner har ofte mindre kjøreerfaring enn menn

Statistikken viser at menn i alderen 36 til 40 år oppnår bedre kjørescore på akselerasjon enn kvinner i samme aldersgruppe. Det betyr at de er snillere på gassen. Rudi forsøker å forklare funnet slik:

– Det kan tenkes at dette er aldersperioden hvor menn har fått sine første barn og at de dermed kjører penere i trafikken.

Men han understreker at han ikke har noen håndfaste bevis som underbygger den forklaringen.

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, trekker frem en undersøkelse fra 2015 når han skal forsøke å forklare hvorfor menn kjører bedre enn kvinner i midten av trettiårene.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse for NAFs medlemsmagasin Motor. Den viste at det i 80 prosent av tilfellene er menn som kjører når et par er sammen i bilen. Kun 12 prosent av kvinnene sa de helst ville kjøre.

– Dette bidrar til at kvinner ofte har mindre kjøreerfaring enn menn. Det kan forklare hvorfor en kan antyde at kvinner i 35-årsalderen skal ha dårligere kjøreadferd enn menn. Hvis kvinner kjørte like mye som menn, og samtidig beholdt den mer defensive holdningen de generelt har i trafikken, så ville det vært bra for trafikksikkerheten, mener Sødal.

Gutter tråkker hardest på gassen

Kjørestatistikken til Sparebank 1 viser at det er store kjønnsforskjeller, spesielt blant de yngste sjåførene. Særlig menn i alderen 18 til 25 år kjører med mindre flyt og har lavere kjørescore.

– Det viser seg først og fremst ved harde tråkk på gassen, men guttene tråkker også hardt på bremsepedalen mye oftere enn jentene. Det vi ser bekrefter det som lenge har vært en antagelse i samfunnet, nemlig at unge mannlige, ferske sjåfører er de som kjører mest aggressivt, sier Rudi.

– Gutter er mer utsatt for ulykker

Bård Morten Johansen, seniorrådgiver ved Fag- og kommunikasjonsavdelingen i Trygg Trafikk, kan fortelle at de har lite dokumentasjon på kjørestil fordelt på kjønn, men mener likevel at menn oftere har en mer aggressiv kjørestil enn kvinner.

– Gutter i alle aldre er mer utsatt for ulykker enn jenter. Dette er jo således et bilde på føreradferd og «kjørestil», påpeker Johansen.

Menn og kvinner i ulykkesstatistikken Flere menn enn kvinner blir drept i trafikken. Tilnærmet 70 prosent av de omkomne i 2017 var menn, mens 30 prosent var kvinner. Blant de hardt skadede i 2017 var 450 menn og 215 kvinner. I gjennomsnitt pr. år har det omkommet 103 menn og 36 kvinner de siste fem årene. I gjennomsnitt pr. år har 442 menn blitt hardt skadet de siste fem årene i trafikken, mens dette kun gjelder 236 kvinner. Kilde: SSB, Veitrafikkulykker med personskade 2017

Johansen påpeker at kjønnsforskjellene i tillegg til å dreie seg om manglende erfaring, kan være biologisk betinget. Han refererer til flere utenlandske studier, blant annet denne fra New England Journal of Medicine.

– De områdene i hjernen som har betydning for impulskontroll, å fatte beslutninger og analysere og vurdere risiko, utvikles noe senere hos gutter. Dette betyr for eksempel at evnen til å motstå høy fart for å oppleve mestring, er dårligere hos gutter, mener Johansen.

Flere tusen har allerede forhåndsbetalt: Tysk elbil med god plass og hengerfeste til 200.000 kroner: