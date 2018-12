Dette var Sonja Henies svarte smykke

Saken oppdateres.

– Bilen er det eneste jeg har igjen etter mine besteforeldre, sier Pål Anda Jansen og vrir om tenningsnøkkelen.

Seks volt strømmer gjennom en aldrende metallkropp. Fire sylindre våkner til liv med en knatrende, skrivemaskinaktig lyd.

Frontlyktene begynner å gløde, så rattes et stykke norsk bilhistorie ut i Ålesunds krokete gater, 65 år etter at Sonja Henie første gang satte seg bak rattet i den splitter nye Porschen.

Sonja Henie En av Norges fremste idrettsutøvere noensinne. Født i Kristiania i 1912. Vant NM i kunstløp som tiåring, og tok sitt første VM-gull 14 år gammel. Etter å ha tatt ti VM-gull og tre OL-gull på rad, opplevde Henie stor suksess som skuespiller i Hollywood. Debuterte med «One In A Million», som skal ha vært verdens mest sette film i 1936. Etter filmkarrieren gjorde Henie suksess med omreisende isshow. Sammen med sin tredje ektemann åpnet hun Henie Onstad Kunstsenter i Bærum i 1968. Døde av leukemi i 1969, på et fly mellom Paris og Oslo. Den norske spillefilmen «Sonja» har premiere 25. desember i år.

– Ville angret

Vi putrer sakte gjennom Borgundveien, der fotgjengernakker snurres på rekke og rad. Mannen bak det hvite rattet forteller at det flere ganger i året ringer noen som vil kjøpe den.

– Det er gjerne sekretærer som ringer på vegne av sjefene sine. Verdien er jo hinsides, men bilen er ikke til salgs. Da ville jeg angret resten av livet, sier han.

Også Porsche-fabrikken har tatt kontakt.

– De spurte om de kunne få stille den ut på museet sitt. Men det ble så mye styr. Så jeg svarte at bilen var i daglig bruk.

Norges første?

Det ble sagt at Kjell Holm (1919–2009) hadde mer penger enn Norges Bank. I hvert fall var forretningsmannen fra Ålesund søkkrik da han på 1940-tallet traff Sonja Henie (1912–1969) i New York. De ble et par, til tross for at kunstløpdronningen allerede var gift.

Da Henie returnerte til Norge i 1953, sto en flunkende ny Porsche 356 cabriolet og ventet på henne. Holm bestilte den kostbare bilen fra Tyskland. Bilen kan ha vært den første fabrikknye Porsche på norske veier.

– Om Henie fikk bilen i gave, eller om hun bare kjørte den, er jeg usikker på, sier Jansen.

– Jeg tror at hun hadde mange biler som hun hadde fått fra ulike mannfolk. Men hun sto aldri oppført som eier. Hun bare disponerte bilene.

Gave til bilfri bestemor

Noe giftermål ble det aldri. I stedet giftet Henie seg med skipsreder Niels Onstad. Porschen ble returnert til Holm – kanskje Onstad ikke likte at Sonja kjørte rundt i en fancy bil hun hadde fått av eksen. Bilen ble satt på Holms landsted på Skodje utenfor Ålesund. Det er her Jansen-slekten kommer inn i bildet.

Påls bestefar, en kamerat av Holm, kjøpte landstedet i 1972. Året etter la bestefar 20.000 kroner på bordet, og overtok Porschen også.

– Han ga den i gave til bestemor. Hvorfor vet jeg ikke. Hun hadde jo ikke sertifikat.

Porsche 356 Den første bilen som Porsche produserte, fra 1948–1966. Nesten 80.000 eksemplarer ble laget av bilen, som er forgjengeren til den klassiske 911. 356 var opprinnelig basert på teknikk fra VWs folkevogn. Jansens 1953-modell er en såkalt pre-A, og kjennetegnes blant annet ved at frontruten er V-formet. Denne bilen har en firesylindret boksermotor på 1500 kubikkcentimeter, og maksimal ytelse på 75 hestekrefter.

Pål begynte å kjøre bilen lenge før han var gammel nok. Siden tjenestegjorde den sjeldne Porschen som ungdomsbil, med hvit skrift på dekkene og det hele.

– En dag jeg parkerte Porschen på gymnaset, kom en av lærerne kjørende forbi. Han snudde seg etter bilen, og ble så paff at han kjørte rett inn i en bygning, humrer Jansen.

Årene gikk, og Påls pappa kjøpte bilen av Påls mormor.

– Da jeg fylte 40, fikk jeg den i gave av foreldrene mine.

Kraftbensin og solforbud

Det er ikke rart at bilen vekker oppsikt på turen vår. Der dagens Porscher er store i kjeften og tøffe i trynet, er denne liten, sjenert og ydmyk. Hjulene står langt innunder bilen, og radioen ser ut som et fordums møbel. Bare noen hundre slike cabrioleter ble laget i 1953.

Denne versjonen av 356 kalles pre-A, som betyr at det renner ekstra mye sikkel ned kjakene hos Porsche-fanatikere og bilentusiaster.

Bilens dokumenter alene skulle være nok til å få Porsche-fantaster til å sleve. Den originale instruksjonsboken. Serviceheftet, med første stempel fra juni 1953. Et gulnet, maskinskrevet A4-ark der Holm har listet opp viktige detaljer: At bilen ikke bør parkeres i sol, at den ikke må poleres særlig ofte – og at det må brukes «80 oktan kraftbensin».

Lidenskapelig uinteressert

Selv har ikke Jansen et fnugg av bilinteresse.

– Jeg er ikke så opptatt av materielle ting. Altså, jeg er kjempeglad i bilen, men går ikke rundt og er redd for at noe skal skje. Da kan jeg jo ikke bruke den, sier han.

– For bilen gir meg masse glede! Å ha den, pusle med den, og selvsagt å kjøre den. Ingen ABS, ingen EPS, bare masse kjøreglede. I høst fikk jeg låne 2018-modell 911 Carrera Targa. Det er mindre vind og bråk i kupeen på 1953-modellen.

Saftig regning

– Nå går den som en klokke. Jeg hadde den på service hos Porsche i vinter, sier Jansen.

– Visste de hva de skulle gjøre med en slik bil, da?

– Nei. Men de har en ung og dedikert mekaniker, som brukte over 10.000 kroner bare i håndbøker.

– Høres ut som en saftig regning?

– 40.000 kroner, men vi ble enige om 20.000. Da får de stille ut bilen til vinteren.

– Apropos vinter: Sonja Henies bil er vel fantastisk på is?

– Det aner jeg ikke. Den har aldri hatt vinterdekk, gliser den stolte eier.

– Hva er planen med bilen fremover?

– Neste uke skal den være med i en kortfilm. På sikt er tanken er at den skal gå videre til egne barn. De er ni og 13 år, og har allerede begynt å krangle om bilen.