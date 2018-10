Ekspertene: Her er tidenes råeste biler

Frykter full fødeavdeling: - Jeg kan ikke vente en måned og håpe at det går over

- Så langt tyder det på at den sivile militærbilen kom over i motgående kjørefelt

Coolen møter RBK-styret om to uker: Har lagt planen for 2019

Hun liker at det brummer under panseret, men alternativet ble langt billigere. – Jeg sparer 22.000 i året.

Saken oppdateres.

Et titall nye biler lanseres hvert eneste år, men hvilke er de råeste gjennom tidene? Vi ba tre eksperter lage en liste over sine topp fem-favoritter.

Øivind Monn-Iversen, journalist i Motor

1. Ford Mustang

– Jeg har nesten kjørt en. Den sto og ventet på min kone og meg på flyplassen i Kansas i 2012. Jeg rakk å starte motoren og nyte noen sekunders sylindersymfoni før en fortrengt problemstilling materialiserte seg i form av tre store kofferter. Ti minutter senere kjørte vi videre i en kjønnsløs SUV ...

2. Tesla S

– Reduserer alt av fossile sportsbiler til trege og støyende antikviteter. Tesla har revolusjonert bilverden. Den har kanskje blitt litt renere, men også mye kjedeligere. Snart får Syden-turene en ny dimensjon med den en gang så forhatte leiebilen; manuell melankoli.

3. Mercedes S560 Coupe

– Hvis du har mye penger og liten familie, så er dette noe av det råeste du kan skaffe deg. Det ypperste av ingeniørkunst opphøyd i luftfjæring og stillhet, eller om du vil; brølende, brutale hestekrefter.

4. Honda Civic

– Benytter anledningen til å hylle åttende generasjon av Honda Civic (2006-2011), ettersom jeg nettopp har tatt farvel med et trofast eksemplar. Den hadde 83 hester og krevde både turtall og hyppige manuelle girskift. Klassisk, utdøende, hverdagslig kjøreglede i et revolusjonerende design. Du får den også med 201 hester.

5. Subaru Impreza WRX STI

– Bilen Petter Solberg gjorde berømt. Og bilen er vel omtrent som Petters engelsk: Sjarmerende, uferdig og litt tilfeldig sammensatt. Firehjulsdrift, 280 hester og vulgær styling på en allerede stygg bil. Men uforglemmelig rått.

Embret Sæter, biljournalist i Dagens Næringsliv

1. Mercedes-Benz 300SL Gullwing

– Da den kom i 1954 var 300SL med de klassiske måkevingedørene verdens raskeste produksjonsbil med en toppfart på 250 km/t. Har selv hatt gleden av å kjøre bilen, og det satte dype spor. Ikke slik dagens råeste biler gjør, men som en høytidsstund der alle sanseinntrykk av lyd, lukt og fart blir forsterket av den unike mekaniske godfølelsen en så gammel bil gir.

2. Lamborghini Countach

– Skulle man ha en bilplakat på rommet sitt da jeg vokste opp, var det nesten uunngåelig at det var Lamborghini Countach som var avbildet. Bilen ble først vist frem i 1971, og etter min mening har Countach den dag i dag fremdeles et ganske så crazy fremtidsrettet utseende.

3. Koenigsegg One: 1

– Det er vanskelig å komme utenom fart når de råeste bilene skal kåres. Jeg slår et slag for svenske Koenigsegg, der også Bård Eker har en finger med i spillet. One: 1 fra 2014 har fått navnet sitt fordi den har et vekt/effekt-forhold på en hestekraft pr. kilo. 1360 er tallet som gir en akselerasjon fra null til 400 km/t på under 20 sekunder. Bilen er kun bygget i syv eksemplarer, sist en lå ute for salg var prisen omkring 50 millioner kroner, uten norske avgifter.

4. Mercedes-AMG G 63

– Med samme design som den originale børstraktoren på 1980-tallet, kom Mercedes G-klasse i sommer i en ny generasjon. I AMG-versjon med en V8-motor på 585 hestekrefter hentet fra en sportsbil, går den firkantede boksen som et oljet lyn, i tillegg til å være en av de mest habile terrengbilene i verden. Denne bilen kan brukes til absolutt alt, og kler det.

5. Tesla Roadster

– I disse elbiltider må Teslas kommende sportsmodell også med. Nå har jeg ikke kjørt den, men hvis alle oppgitte data stemmer og den kommer i produksjon, så er den andre generasjonen av Tesla Roadster det råeste som kan bestilles for penger. Null til 100 km/t på 2,1 sekund er ufattelig raskt. At den elektriske bilen skal kunne kjøre 100 mil på en lading er selvsagt også helt ok.

Jan Erik Larssen, programleder for Broom, tidligere programleder for Autofil

1. Il Tempo Gigante

– En av verdens mest kjente biler, og elsket av fans over hele verden. Bilen beviser at har man nok pågangsmot, kreativitet og stå på-vilje, kan ingen ting hindre deg i å bygge «verdens råeste racerbil». Denne bilen har også inspirert andre store bilbyggere, ikke minst Christian Von Koenigsegg. Bilen er tegnet av Kjell Aukrust, og bygget av Caprino og Sandemose. Jeg har som en av få fått kjøre den flere ganger, og kan bekrefte: Den er vanvittig rå.

2. Porsche 911 Turbo RUF 1984

– Kanskje den råeste bilen Porsche noen gang har bygget. Her snakker vi om en serieprodusert bil som på midten av 80-tallet gjorde 0–100 km/t på 4,6 sekunder og som hadde en toppfart på over 300 km/t. Bilen var så voldsom og til dels krevende å kjøre, at mange av dens kjøpere ble vettskremt. Porsche bestemte seg etter dette å lage biler som var «langt enklere å håndtere», noe som viste seg å være svært lurt og lønnsomt, men som samtidig fjernet mye av råskapen Porsche var blitt kjent for.

3. Lamborghini Countach

– Et ikon blant supersportsbilene. Bygget som en fullblods racerbil, men ment for bruk på offentlig vei. Bilen er skulpturell med spoilere i «hue og ræv». Den er brutal som en okse, og brølet fra den 12-sylindrede motoren kan skremme vannet av fotgjengere og syklister når du passerer. Den er alt annet en «lettkjørt» og du skal vite hva du gjør når du legger ut på veien med denne bilen. Likevel: Det er få biler som kan gi heftigere hjertebank både med tanke på utseende og prestering som en Lamborghini Contach. Min personlige favoritt er Quattrovalve fra 1985.

4. Nissan Skyline GTR R32

– Av utseende en tilsynelatende kjedelig Japansk sedan, men dette er i sannhet en «ulv i fåreklær». Bilen har dobbel turbo firehjulstrekk og firehjulssving. Ble levert kunde med 280 hk på papiret, men hadde i virkeligheten 320 hk. Motoren kunne lett trimmes ytterligere til 500 hk og oppover.

– Nissan Skyline GTR R32 ble umulig for konkurrentene å slå, og vant det aller meste av løp hvor den stilte til start. Bilen slo også Porsche og satte ny rekord på Nürburgring racerbane. Av alle biler Tommy Rustad og jeg har testet på racerbane, er dette den eneste bilen vi ikke fant grensene på. Vi ga oss før vi fant grensen. For som Tommy sa da det gikk som verst rundt på Arctic Circle Raceway «Larssen! Jeg tror vi gir oss nå, for om vi finner grensen på denne bilen, så tror jeg det blir den siste grensen vi krysser begge to!»

5. Ford Mustang

– Kanskje verdens mest kjente sportsbil? Fra den første gang ble lansert i 1963 har den realisert folks «sportsbildrøm» over hele verden. Er blitt bygget i utallige versjoner fra «vakre», til «brutale», fra «billige» til «ekstreme». Ford Mustang er også udødeliggjort gjennom mange filmer produsert fra Hollywood.

– Mustang er en svært solid bygget muskelbil, og man kan enkelt skaffe deler til samtlige modeller levert fra 60-tallet og frem til i dag. Om du ennå ikke har eid en Ford Mustang, er det bare å kjøpe en. Den stiger som regel mer i verdi en rentene du ville fått i banken. Av alle Ford Mustanger jeg har kjørt er min favoritt 1967 Fastback 390 GT. Et ikon av en bil.