Fått steinsprut på frontruten? Spar 2000 kroner på å reparere den med en gang.

Saken oppdateres.

Har du hørt det lille kneppet når en stein treffer frontruten på bilen? Du er ikke alene.

Våren er høysesong for steinsprut. Og antall glasskader på bil er fordoblet de siste ti årene. Forsikringsutbetalingene er nær femdoblet de siste 20 årene: I fjor ble det utbetalt 1,6 milliarder kroner i erstatning for glasskadene.

– Steinsprut oppstår som oftest på veier hvor det er høy fart, som på E6 og E18. Når det er kaldt ute, og du begynner å varme opp bilen innvendig, brer sprekken brer seg utover. Det skjer fordi det oppstår en spenning i glasset, sier kvalitetsleder Per Erik Engh i Riis montasje i Sandvika.

En rosett av sprukket glass og en stor sprekk som nærmest deler frontruten i to, ble resultatet da en istapp falt fra et tak og traff midt på frontruten til en Nissan Leaf. Ved siden av står en Landrover hvor en stein har truffet i ytterkanten av frontruten. Da oppsto det raskt en sprekk over store deler av glasset.

Syv biler skal få ny frontrute på verkstedet i Sandvika denne dagen. Bakruten på en Tesla innebærer mest jobb, ifølge bilglassmontør Tim Stavnsborg.

Så lenge du har kasko eller delkasko dekker forsikringen skifte av frontrute, men de fleste har en egenandel. Den varierer avhengig av selskap og hva du har avtalt for din forsikring. Det kan være en annen egenandel enn ved en karosseriskade. Det kan dreie seg om et par tusen kroner.

NAF: Beskytt skaden

Ved å reagere med en gang du får et lite steinsprutmerke på ruten, kan du spare egenandelen på 2000 kroner. Får man steinsprut i frontruten, er det ofte mulig å få dette reparert i stedet for å skifte hele ruten.

– En steinsprut kan over tid utvikle seg til en større sprekk som ikke lar seg reparere. Det lønner seg å få vurdert og reparert skaden raskt så man slipper å skifte hele ruten, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Forsikringsselskapet dekker de hundrelappene det koster å lime ruten. Du kan lime flere skader. Og ruten blir så god som ny, ifølge bilglassmontøren.

– Hvis det er vanskelig å få dette til med det samme, kan man feste en liten gjennomsiktig tape over skaden slik at skitt og lignende ikke kommer ned i glasset, sier Sødal.

Ikke ulovlig med lite merke

Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å kjøre med sprekk i frontruten i Norge. Men er sprekken for stor slik at den hindrer sikten eller at den er i synsfeltet, er den ulovlig.

– Vår anbefaling er å få skaden vurdert, og eventuelt skifte frontrute så raskt som mulig. Frontruten er også en del av bilens bærende konstruksjon. En hel frontrute er viktig for sikkerheten, påpeker Sødal.

Han har følgende råd til bilførere på veier som er fulle av grus:

– Skal man unngå steinsprutskader nå, kan det være lurt å være litt ekstra oppmerksom i forbindelse med påkjøringsfeltene på motorveien og holde litt avstand til de som kommer inn på motorveien og øker farten, tipser Sødal.

Når må jeg skifte frontruten? Hvis steinspruten har laget en stor rose i ruten eller det er blitt en stor sprekk, må frontruten skiftes. Samtidig er det krav til at det ikke skal være skader i frontruten i det som kalles synsfeltet. Det innebærer at den matte flekken etter en reparasjon ikke kan være i synsfeltet. Synsfeltet er etter kontrollveiledningen for EU-kontroll 30 cm x 30 cm symmetrisk i forhold til rattsenteret og med midtpunktet omtrent 70 cm over sitteputen. Er det en mindre skade i dette feltet, må også frontruten skiftes selv om skaden er liten. Du må ut med en egenandel for å skifte frontrute på bilen, men du taper ikke bonus. Kilde: NAF

Hold god avstand

Informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If sier seg enig med NAF: Det er ikke så mye du kan gjøre for å unngå steinsprut.

– Ett råd gjør sjansen for å bli rammet litt mindre, og det er å holde god avstand til bilen foran. Vi går nå inn i den verste steinspruttiden på året, nemlig overgangen mellom vinter og vår. Før gater og veier blir børstet og vasket, ligger det mange steiner og mye grus ute i veibanen, sier Clementz.

Clementz anbefaler også å reparere steinsprut med en gang.

– Spenninger i ruten og små sand- og støvpartikler som legger seg i sprekkene i steinspruten, påvirker skaden mer eller mindre fra første stund. Frontruter har sensorer eller tråder som ikke fantes for noen år siden. Det fører til at ruten i flere tilfeller byttes, sier Clementz.

Han anbefaler generelt å ha bilen i orden før du begir deg ut på bilferie. Du kan oppdatere deg på hvilke regler som gjelder i 13 europeiske land her.