Feil elbil-lader kan påføre deg tusener i tap

Saken oppdateres.

Ferske elbil-eiere som er ute etter billig bilhold, får seg gjerne en ubehagelig overraskelse når de oppdager at de må ut med 20.000 kroner ekstra for å sette opp en egen ladeboks hjemme.

Frem til i dag har det ikke spilt særlig stor rolle hvilken type lader du har valgt. Men med endringer i el-markedet kan det få store utslag om du velger en lader med smart styring eller ikke.

En lader med smart styring følger med på når strømmen er på sitt billigste i løpet av døgnet og lader på det rimeligste tidspunktet. Den dyreste tiden er når flest mennesker bruker strøm.

En av strømleverandørene tilbyr allerede 20 prosent rabatt på strømmen hvis du velger en smart lader. Men de aller fleste ladere i salg i dag tilbyr ikke smart styring.

Mye penger å spare

Årsaken til at smarte ladere er lønnsomme, er at de utnytter hvordan strømprisen varierer gjennom døgnet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går nå inn for at ikke bare strømprisen skal variere.

Dersom direktoratet får tilslutning, vil også nettleien fra 2021 styres etter den maksimale effekten en bolig bruker. Den som klarer å begrense maksbelastningen vil dermed kunne spare penger, selv om selve forbruket er like høyt.

Siden enkelte elbiler på det meste kan trekke mer enn hele resten av huset, kan dette fort få store utslag. Klarer du derimot å redusere maksbelastningen gjennom smart styring, vil også nettleien bli lavere.

Koster ikke mer

– Det er lurt at den som har elbil selv kan bestemme på hvilket tidspunkt av døgnet bilen skal lades. Normalt sett er strøm og nettleie om natten billigere enn om dagen, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE.

– De smarte ladeboksene ser ikke ut til å koste noe mer enn bokser uten intelligens. Hvor fornuftig er det da at slike fortsatt selges?

– Hvis det er slik, bør valget være enkelt, sier Jonassen. Elbil-ladere selges ofte til nye elbil-kunder gjennom bilforhandlere, som ikke har utbytte av å sikre at kundens strømregning blir lavest mulig.

Til nå har de fleste privatkunder bare betalt en gjennomsnittspris for strømmen, selv om vi har hatt såkalt spotpris i mange år. Årsaken er at det ikke har vært mulig å måle nøyaktig når på døgnet du bruker strømmen.

Med de nye automatiske AMS-målerne for avlesing av forbruket, som alle husstander skulle ha installert innen nyttår, blir det mulig for nettselskapene å avlese hvor mye hver enkelt av oss faktisk bruker til ethvert tidspunkt.

Nå kommer variabel strømpris for flere

Årsaken til at NVE er så opptatt av maksbelastning, er at hele strømnettet må dimensjoneres opp dersom det skal tåle økt maksimalbelastning. En rapport viser at det norske strømnettet, slik det er dimensjonert i dag, ikke vil tåle at et flertall av oss kjøper elbiler som lades hjemme – dersom alle kommer hjem kl. 16 og plugger i samtidig. Men selv om det er praktisk å plugge inn når man kommer hjem, er det sjelden nødvendig at denne ladingen foregår akkurat da.

En smart elbil-lader kan vente med belastningen til strømprisen blir lavere, for eksempel senere på kvelden eller om natten. Smarte ladere har gjerne en funksjon som gjør at du manuelt kan gi beskjed om å lade bilen umiddelbart – selv om det blir dyrere.

Dyrere lading om ettermiddagen

I rapporten om forslaget som skal på høring til våren har NVE regnet ut utgiftene for en typisk strømkunde i 2021. En typisk elbil-eier med smartlader vil få en ren strømregning (eks mva., nettleie etc.) på bare 250 kroner årlig for all sin hjemmelading av bilen. En som ikke smartlader vil ende opp med en regning på 1250 kroner, og kan attpåtil ha betalt minst like mye for den «dumme» laderen.

Elbilforeningen anbefaler en rekke ulike ladere til sine medlemmer, men faktisk kan bare en av dem regnes som smart.

– Hvor lurt er det å anbefale folk å kjøpe «dumme» ladere i dag, Ståle Frydenlund i Elbilforeningen?

– Det er et relevant spørsmål. Utfordringen er at det ikke er mulig å få tak i de smarte løsningene for alle. Jeg vil ikke fraråde folk å kjøpe en dum lader i dag. Men vi vet at det kommer et helt kobbel av smarte ladere utover i 2019, sier han.

Håpet er likevel ikke ute for deg som alt har installert en «dum» lader, eller som ikke får tak i noe annet, påpeker Jonassen i NVE.

– Det er ikke gitt at automatikken må være i selve laderen. Det er også mulig å bruke programmer som er innebygget i bilen til å sikre at lading foregår på tidspunkter som er billigere, sier han.

Strømleverandøren Tibber er blant dem som allerede er oppe og står med slike smarte løsninger. De tilbyr de kundene som er villig til å forskyve forbruket litt 20 prosent rabatt på strømmen. Tibber er ikke avhengig av at du installerer en smart ladeboks. Har du en elbil med moderne app-styring, kan leverandøren kommunisere direkte med bilen og styre når den tar til seg strøm og ikke. Foreløpig gjelder dette bare bilmerkene BMW, Tesla, Volvo og VW. En rekke andre nye elbiler har ikke teknologien som trengs.