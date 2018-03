Førerkortet kan bli digitalt

Moren siktet for uaktsomt drap etter at spedbarn døde

Saken oppdateres.

Mens man i Norge kan bestille nytt førerkort på nett, er finnene kommet hakket lenger.

Nabolandet i øst er nemlig i gang med å lansere digitale førerkort, og ifølge NRK har over tusen finner allerede fått prøve den nye førerkort-appen som ble testet i desember.

Dermed blir Finland først i verden når de fra kommende sommer innfører det digitale førerkortet på mobiltelefonen.

I første omgang må finnene også ha med seg det fysiske førerkortet, fordi en lovendring må gjøres før det er nok med kun det digitale. Men når det er på plass, kan finnene klare seg med bare appen, skriver itromso.no.

Vegdirektoratet: – Har det på planen

Det digitale førerkortet skal gjøre samme nytten som det tradisjonelle i plast, men appen gir allerede omfattende informasjon om innholdet i førerkortet, for eksempel hvilke førerkortklasser man har.

Den kan også brukes til å søke etter informasjon om kjøretøy som er registrert i Finland, eller for å hente pakker som er sendt i posten.

Og finnene blir trolig ikke alene om appen veldig lenge.

– Vi ser på en form for digital løsning i Sverige, men vi har ikke kommet like langt som i Finland. Vi har som ambisjon å ha en svensk løsning på plass i begynnelsen av neste år, sier Pär-Ola Skarviken i den svenske Transportstyrelsen til svt.se.

I et intervju med motor.no sier leder for trafikant- og kjøretøyavdelingen, Bodil Rønning Dreyer i Vegdirektoratet at det ikke er noen hinder for at også Norge kan innføre det digitale førerkortet. Det er imidlertid ikke lagt noen plan for dette hverken i år eller neste år.

– Vi har det på planen, men ikke tidfestet til et bestemt år. Det er et spørsmål om ressurser og prioriteringer. Utviklingen er imidlertid interessant, sier Dreyer til motor.no.

Skal være tryggere

I Finland er de trygge på at sikkerheten blir bedre med digitalt førerkort enn med det gamle fysiske.

– Datasikkerheten er faktisk større enn med det tradisjonelle førerkortet, sier Marko Sillanpää, sjef for den finske transportmyndigheten Trafi til magasinet.

Førerkortet har visuelle egenskaper som umuliggjør forfalskninger og skjermdumper. Den finske førerkort-appen behersker dessuten både QR-koder og fingeravtrykksidentifisering.

I tillegg minner det digitale førerkortet eieren om når det er behov for fornyelse og lignende.