Kjøring på rødt lys, manglende bilbelte og kjøring i kollektivfelt. Så mye koster det deg å bryte de ulike trafikkreglene.

Dette kan skje om du bryter veitrafikkloven

Politiet vurderer hva som er passende reaksjon i hvert enkelt trafikklovbrudd.

Forenklet forelegg: Dette kan du få ved mindre alvorlige brudd på veitrafikklovgivningen, som for eksempel kjøring på rødt lys eller ulovlig bruk av mobiltelefonen. Et forenklet forelegg er definert som en bot og det regnes således som en straff og registreres i straffesaksregisteret. Boten skrives ut i veikanten og du må der og da bestemme deg for om du vil godta den eller ikke. Størrelsen på bøtene avhenger av det enkelte lovbruddet. Dersom du godtar, vil du få en giroblankett som du betaler boten med. Etter det er saken ute av verden, og du blir ikke registrert i bøteregisteret. Det er altså en forenklet måte å få avgjort straffesaken på, og derfor heter det forenklet forelegg. Hvis du nekter å vedta et forenklet forelegg, vil politiet skrive ut en anmeldelse på forholdet.

Ordinært forelegg: Dersom lovbruddet er mer alvorlig, som for eksempel at du som sjåfør har utvist særlig trafikkfarlig adferd og at lovbruddet har ført til en nestenulykke, vil politimannen på stedet vurdere om han skal skrive en anmeldelse på forholdet. Da vil du ikke få et forenklet forelegg. Anmeldelsen vil bli vurdert av en politijurist. Dersom politijuristen mener at saken må forfølges videre, vil vedkommende sende deg et ordinært forelegg. Dersom du godtar dette forelegget er saken ute av verden, men du blir registrert i bøteregisteret. Dersom du ikke godtar dette, vil saken bli sendt til retten for pådømmelse der. Det samme skjer dersom overtredelsen er så grov at den ikke kan avgjøres med et forelegg i det hele tatt. Da vil saken bli sendt direkte til retten.

Gebyr: Dette kan ilegges både av politiet og Statens vegvesen blant annet for feilparkering, overlasting og manglende bilbeltebruk. Gebyr er formelt sett ikke straff.