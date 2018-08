Mobilen gir deg svar på speedometeravvik

– Ikke enige i at det er fare for liv og helse

Rådet om å sjekke farten ved bruk av en GPS-basert app på mobiltelefonen kommer fra distriktsleder for utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet Terje Oksnes. Han bekrefter at politiets fartsmålinger ikke avhenger av det speedometeret på bilen viser, men hva som er den faktiske farten.

– Avviket varierer fra bil til bil. Du kan sjekke det selv, enten ved å bruke en app på mobil, ved å se på en av fartsmålingene som er satt opp ulike steder langs veiene, eller med en vanlig GPS. Alle disse målingene er ganske nøyaktige. Avviket på speedometeret ligger som regel et sted mellom to og fem kilometer i timen (km/t), sier Oksnes.

Han bekrefter også at politiet har en egen sikkerhetsmargin på sine lasermålinger.

– Vi har et fradrag på tre km/t når farten er under 100 km/t, og tre prosent når farten er over 100 km/t.

OK så lenge du holder fartsgrensen

UP-sjef Oksnes råder likevel bilister fra å spekulere i avvik på lasermålinger.

– På lange gjennomsnittsmålinger med laser kan sikkerhetsmarginen være mindre. Jo lengre strekning jo mindre margin. Men finner du for eksempel ut at speedometeret på bilen din viser fem km/t for mye, gjør du ikke noe ulovlig om du tar høyde for dette. Selv har jeg en motorsykkel privat som viser ti km/t for mye på speedometeret, da tar jeg høyde for det, sier politioverbetjenten.

Oversikt over automatisk trafikkontroll langs norske veier i 2017 Kontrollerte: 189.666.410 Anmeldelser: 4489 Forenklet forelegg: 85.549 Førerkortbeslag: 765 Bot kroner 244.849.100 Kilde: Politiets ATK-senter

Han tror mange er klar over dette.

– Hvis du leser i kommentarfelt på trafikksaker på nettet, ser du fort at dette er et tema. Mange er nok klar over det og kjører deretter. Så lenge de holder seg innenfor fartsgrensen er det helt ok.

Vi tok Oksnes på ordet, lastet ned en applikasjon på Iphonen som vi rett og slett fant ved å søke på «speedometer» i App Store. Og ganske riktig, speedometeret på elbilen vår, en Citroën C-Zero, viste to til tre kilometer i timen mer enn speedometeret på telefonen.

Bøter for 245 mill. i 2017

Politioverbetjent Tove Storvik ved politiets senter for automatisk trafikkontroll, ATK-senteret, opplyser at marginene på fotobokser satt opp langs norske veier er de samme som for laser – du har tre km/t å gå på så lenge farten er under 100 km/t, og tre prosents margin når farten er over 100.

Langt fra alle klarer å holde seg innenfor fartsgrensen til tross for marginene. Av 189 millioner kontrollerte kjøretøy i 2017 ble det skrevet ut bøter for nesten 245 millioner kroner, ifølge statistikk fra ATK.

Regler fastsatt i direktiv

Tormod Schau, som jobber med teknikk i seksjon for kjøretøy i Statens vegvesen Vegdirektoratet, sier bilfabrikantene har regler å holde seg til når det gjelder avvik på speedometeret.

– Det er nedfelt i ECE-regulativ 39. Dette er FNs system, og selv om det er den europeiske enheten som styrer det, benyttes det i store deler av verden. Som hovedregel kan speedometeret vise inntil ti prosent høyere fart enn den reelle, pluss fire km/t. Det ligger også inne en annen forutsetning, og det er at speedometeret på bilen aldri skal vise mindre enn den faktiske farten. Du skal aldri bli lurt til å kjøre for fort, sier Schau.

Også han går god for app, GPS og trafikkmålinger langs veiene som metode for å sjekke ut bilens virkelige fart.

– Du får et ganske bra inntrykk av fart på den måten.

Ifølge Schau gjør ikke norske myndigheter egne målinger av speedometer på biler.

– Myndighetene i de landene bilene blir produsert har kontrollorganer som gjennomfører disse testene som stikkprøver. Det er samme testorgan som avdekket avgassproblemene med dieselbiler for noen år siden.

Moderne biler mer nøyaktig

Ifølge regulativet kan en bil der speedometeret viser 92 km/t i realiteten kjøre i 80. Med tre km/t sikkerhetsmargin på politiets målinger på toppen, kan du kjøre i 95 km/t etter speedometeret og likevel komme unna uten bot.

Men dette er teori, i de fleste tilfeller må du ligge lavere om du blir kontrollert og skal slippe bot.

Leder for seksjon for kjøretøy i Statens vegvesen Espen Andersson mener teknologi gjør at speedometermarginene er blitt mindre, at moderne biler viser mer nøyaktig fart enn eldre.

– Jeg har inntrykk av at det varierer en del. På de kjøretøyene jeg har tilgang til selv, er det ganske stor forskjell. Generelt er inntrykket at det er mindre avvik på moderne biler.

Andersson påpeker at avviket kan variere også på den samme bilen, alt etter hva slags dekk du har.

– Fartsmålingen på bilen avhenger av hvor fort dekket snurrer. Når dekket slites, vil fartsmålingen variere. For å være sikker må man derfor måle regelmessig.

Fem til åtte prosent avvik på Toyota

Norske bilimportører er klar over avviket:

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge sier de er innenfor regulativet med god margin.

– Standarden er ti prosent, pluss fire km/t. Toyota forholder seg til det med god margin. Det vil si at mer nøyaktig og erfaringsmessig ligger sikkerhetsmarginen vår på fem til åtte prosent, men vi har ikke offisielle tall, sier informasjonssjefen for et av landets to mest solgte bilmerker.

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge oppfordrer uansett alle til å kjøre etter speedometeret på bilen.

– Det som eventuelt måtte være av marginer på speedometeret kan påvirkes av andre forhold, for eksempel dekkdimensjon. Vi oppfordrer derfor alle til å kjøre etter speedometeret og ta hensyn til andre trafikanter.