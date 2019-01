Sagosen falt om på et bakeri etter VM-thrilleren: – Det var ekstremt

Over halvparten stryker på teoriprøven. Hadde du bestått? Test deg selv

Over halvparten stryker på teoriprøven. Hadde du bestått? Test deg selv.

Over halvparten stryker på teoriprøven. Hadde du bestått? Test deg selv

I fjor ble det gjennomført 134.371 teoriprøver til førerkort klasse B. 51 prosent av disse ble ikke bestått, viser ferske tall fra Statens vegvesen.

Det er en liten økning fra året før, da 47 prosent strøk.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er bekymret over utviklingen, skriver de i en pressemelding.

– Vi ser at færre og færre består teoretisk prøve, og de siste fire årene har fallet vært dramatisk. Dette er en utvikling vi liker dårlig, sier Pål Andersen, fagkonsulent i ATL i pressemeldingen.

Hadde du bestått bilteorien? Test deg selv nederst i saken.

Høyeste strykprosent siden 2011

Vi må tilbake til år 2011 for å finne en strykprosent som er høyere enn fjorårets. Ser man dessuten tilbake til årtusenskiftet, har bare fem år vært dårligere.

Andersen mener mye av problemet er at mange støtter seg på apper og velger lettvinte løsninger fremfor å lese teorien.

– Det er en tydelig trend, og det bekymrer oss, men det er ikke vanskelig å forstå at mange velger denne løsningen når teoriundervisning ikke er obligatorisk, sier Andersen.

Hvis man skal klare å redusere antall som stryker på teorien, må man tilbake til tiden der elevene følger en teoriundervisning, mener Andersen.

– Må forberede seg godt

Ole Magnus Ekelund er markedsansvarlig i Lime Green Digital AS, selskapet som eier og drifter teoritentamen.no.

Han er enig med Andersen i at det ikke holder med lettvinte løsninger dersom man skal klare å bestå teoriprøven.

– Skal man tilegne seg kunnskapen man trenger, må man jobbe og forberede seg godt. Vi ser at elever som jobber godt med våre digitale læremidler, oppnår meget gode resultater.

– Tar seg råd til å prøve og feile både to og tre ganger

De ferske tallene fra Statens vegvesen viser antall gjennomførte teoriprøver. Statistikken viser ikke hvor mange enkeltindivider som har tatt teoriprøven eller strøket på den.

– Både Veivesenet og trafikklærere vi snakker med, kan fortelle at mange elever tar seg råd til å prøve og feile både to og tre ganger. Dette gir nok også utslag i statistikken det henvises til, sier Ekelund.

Flere tall om førerprøven Helt siden år 2000 har antallet som tar teorien på personbil, vært økende. I 2018 tok 134.371 teoriprøven mot 134.752 i 2017. I 2018 har rundt 11.000 flere tatt teoriprøven enn hva som var tilfellet i 2016. Antallet som kjører opp til førerprøven, holder seg stabilt. I 2018 arrangerte Statens vegvesen 94.055 oppkjøringer, mot 95.197 i 2017 og 97.843 i 2016. I de siste årene har antallet som består den praktiske prøven (oppkjøringen), ligget mellom 72 og 75 prosent. Gjennomføring av teoriprøven koster 620 kroner, mens oppkjøring koster i overkant av en tusenlapp. Se full prisoversikt her.

Disse temaene sliter flest med

Ekelund kan fortelle hvilke temaer folk sliter mest med på teoriprøven.

– Vi ser tydelig at elever sliter med bremselengder, skilt, fartsgrenser og kjøring med tilhenger.

– Vi registrerer også at elever sliter litt ekstra med oppgaver som omhandler tall og spesifikk terminologi. Det blir ekstra tydelig i oppgaver som krever at man har jobbet godt med stoffet for å kunne svare riktig, sier han.

Test deg selv: Hvor god kontroll har du på teoriprøven?

Teoriprøven har i utgangspunktet 45 spørsmål med syv tillatte feil. Vi har samlet ti spørsmål mange sliter med.

Oppgavene omfatter blant annet bremselengder, fartsgrenser, skilt og kjøring med tilhenger.

