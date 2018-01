Prøvekjøring Skoda Karoq: Leverer akkurat det som står på pakken

Saken oppdateres.

Av grunner som er ikke så lette å forstå har ikke Skoda hatt noen SUV-er på menyen før i 2017. Yeti var riktignok noe i nærheten, men den så aldri ut som en skikkelig SUV, mer som en litt oppgradert Roomster, noe den også var.

Skoda som ellers er mestere i å produsere korrekte biler i alle andre familierelaterte sjangere, var med andre ord ikke skikkelig til stede i det store vekstmarkedet for dagens bilprodusenter.

Så kom de med Kodiak i vår, og nå rulles Karoq ut. Karoq tar over parkeringsplassen til Yeti, men er en langt mer SUV-ifisert bil. Den er større, ser kraftigere ut, og vi kan krysse av på alle de elementene som teller hos kundene som er i markedet for en SUV eller crossover i mellomsjiktet.

Skoda er spesialister på å lage biler som nærmest ser ut som illustrasjonen av en bil i akkurat det segmentet modellen hører hjemme i. Personligheten til merkets biler er mer allmenn enn individuell.

Safe

Yeti var i så måte en litt uvanlig Skoda. Den lignet ikke på andre biler, men tok samtidig med seg både masse praktiske løsninger og rimelig fine kjøreegenskaper.

Med Karoq har Skoda valgt å kjøre langt mer safe. Yetis litt pussige design er glemt, nå er det standard SUV som gjelder, slik man også ser med den større Kodiak.

Det er ikke mulig å si at det er mislykket, for Karoq er ufarlig, i retning av det kjedelige. Det totalt forglemmelige reddes av en litt frekk front, der lyktene ser litt morske ut. I bunn og grunn er dette en bil som en litt tegnefør tiåring ville ha laget hvis han eller hun fikk beskjed om å tegne en SUV.

Med andre ord er det en Skoda slik vi er vant til, og slik de skal være. En bil som velges av folk som ikke skal bruke kjøretøyet til å vise kontostørrelse eller farge på kredittkortet. Hvor det viktigste kriteriet er sunn fornuft. Og har man valgt å følge fornuften, får man en familiebil som er veldig fint komponert.

Innvendig har den det nyeste infotainmentsystemet fra Volkswagen-gruppen, med en nitommers glasskjerm. Den er av berøringstypen, men med menyknapper som gjør at det er lett å manøvere seg mellom funksjonene.

Det innvendige utseendet er svært ryddig og brukervennlig. Man føler seg fort hjemme bak rattet i Karoq. Selve layouten kjenner man fra for eksempel Volkswagen, noe som ikke er negativt.

Fleksible løsninger

De innvendige løsningene er fleksible, med mange oppbevaringsrom og mulighet for å felle ned, eller fjerne, de tre setene bak hver for seg. Maksimal lastekapasitet, hvis man har systemet kalt Varioflex og tar vekk baksetene, er 1810 liter.

Oppsettet er åpenbart gjort med tanke på komfort. Karoq er ganske myk, og tar dårlig vei på en behagelig måte. Testbilen har Style-utstyrsnivå som blant annet inkluderer et kjøreprofilprogram. Her kan man tilpasse drivverket etter ønsket kjørestil, og skulle underlaget være riktig guffent, har den et eget offroad-modus for firehjulstrekksystemet.

Med 150 dieselhestekrefter blir den aldri veldig sprek, og muligheten for å overstyre DSG-girkassen med hendler på rattet er ikke noe man kommer til å være særlig mye borti. Null til hundre er oppgitt til greie 9,3 sekunder, men selv i det mest sportslige kjøremoduset blir det ikke noen stor opplevelse. Noe som er helt greit. Dette er en bil som skal få en eller flere personer mellom to punkter på en mest mulig praktisk måte.

Tekniske data: Skoda Karoq 2,0 150 hk TDI 4x4 DSG Style Pris: 443.000 kroner Pris testbil: 522.500 kroner Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 1968 ccm. 150 hk v. 3500 o/min. 340 Nm v. 1750 o/min Aks: 9,3 sekunder Toppfart: 195 km/t Forbruk: 0,51 l/mil Utslipp: 137 g/km CO₂. 51,9 mg/km NOx Bagasjerom: 521/1630 (1810 med Varioflex) liter LxBxH: 4382/1841/1603 mm Egenvekt: 1516 kilo Tilhengervekt: 2000 kilo

Et trygt valg

Et element som trekker litt ned, er en langt fra fredelig motor. Dieselkaklingen blir en følgesvenn.

Men skal man ha firehjulstrekk, har man ikke noe valg. Det er kun denne motoren som kan leveres med det, enn så lenge. Problemet blir da at bilen koster en del penger.

Testbilen har noe ekstrautstyr – ikke noe ekstravagant, men ting som kundene vil ha, blant annet skinnseter, hengerfeste, ryggekamera og varme i rattet. Med ekstrautstyret klokkes bilen inn på 520.000 kroner.

Samtidig leverer Karoq akkurat det som står i innholdsfortegnelsen, med et jevnt godt kvalitetsnivå.

Er man i markedet for en medium-SUV, og er forvirret av det massive utvalget, trår man ikke feil med Karoq. Den kommer neppe til å skuffe, ei heller løfte hverdagen fra grå til fargerik.

Pluss og minus

+

Kvalitet

Alt er der det skal være

Praktisk

–

Fri for personlighet

Blir dyr med riktig utstyr