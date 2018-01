Prøvekjøring av Mercedes’ nye familiebil: – En elegant bastard

Verdens bestselgende elbil er av et merke du aldri har hørt om

Har du hatt et møte med Mr. Norovirus så vil du neppe være spesielt gira på et gjensyn

Hevder Premier League-klubb vil betale 50–100 millioner kroner for Sørloth

Anmelder NINA og Mattilsynet for å ha påført reinsdyr store lidelser

Prøvekjøring av Opel Grandland X Premium: Bilen som passer for folk som egentlig ikke bryr seg om biler

USA fjerner innreiseforbud for flyktninger fra elleve land

Saken oppdateres.

Man flirer gjerne av ungdommer som sier at det er viktig å være individualister, mens alle har på seg identiske Canada Goose eller Svea-jakker. Men foreldre er ofte ikke bedre selv.

Folk legger i nærmere én million kroner i en ny bil - en SUV som er til forveksling lik de andre i gata. Den nye eieren kan i tillegg fortelle om alle de «interessante» valgene som er gjort underveis i bestillingen, slik at bilen, og dermed eieren også, skal være helt unik.

Har man råd til en dyr bil, ser det ut som det er ensbetydende med en premium SUV. En stor BMW, Audi, Mercedes-Benz eller Volvo. Begrunnelsen er gjerne en litt rufsete hyttevei, komforten ved å sitte høyt og følelsen av uovervinnelighet når bilen er dobbelt så stor som elbilen i feltet til høyre på vei til jobb.

Ventet lenge

Går man tilbake til årtusenskiftet var slike biler knapt synlige på salgsstatistikken. SUVer var rett og slett en type biler som i liten grad ble tilbudt.

BMW X5 kom i 2000, og siden den gang har ikke produsentene snudd seg. I dag får man SUV-coupé, SUV-kabriolet og alle andre tenkelige variasjoner over temaet SUV.

Fikk du med deg? Teslas «superbil» kåret til den minst pålitelige bilen

Tekniske data Mercedes-Benz E 350 d 4Matic All-Terrain Pris: 862.000.- Pris testbil: 1.173.400.- Motor: V6 syl. Diesel. Turbo. 2987 ccm. 258 hk v. 3400 o/min. 620 Nm v. 1600 o/min. Aks: 6 sekunder Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,55 l/mil (blandet) Utslipp: 177 g/km CO2. 49,6 mg/km NOx Mål (LxBxH): 4947/1861/1497 mm Bagasjerom: 670/1820 liter Egenvekt: 1900 kilo Tilhengervekt: 2100 kilo

Og hvor ble det av stasjonsvognen i alt mylderet? Den er nesten utryddet, men et sted midt mellom SUV og den klassiske stasjonsvognen finnes det som er den aller beste familiebilen i dag. En bastard som Volvo egentlig fant på med V70 XC i 1997.

Ryktene skal ha det til at de også skjønte at SUVen ville ta av, men at de ikke hadde penger til gjøre noe med det. I stedet jekket de opp bakkeklaringen på en V70 med snaut tre centimeter og limte på noen litt røffe karosseridetaljer. En type bil de fortsatt lager, selv om de forlengst har gitt markedet SUVer.

Stor SUV-guide: Disse 11 testet vi i 2017

Audi kom rett etter, mens Mercedes-Benz ventet helt til i 2017 med å gi E-klassen litt ekstra bakkeklaring og plast på hjulbuene.

Riktig motor

All-Terrain tar med alt som er komfortabelt med E-klasse, og gir den noen ekstra fordeler om veien skulle vise seg å være dårlig, med et par centimeter høyere bakkeklaring. Den er samtidig ikke av et slikt format at man merker det på kjøreegenskapene.

Bak rattet ser man utover det som trolig er markedets beste interiør.

Da utgaven kom i 2017, var den kun tilgjengelig med én motor, en firesylindret diesel på 194 hestekrefter. Nå utvides sortimentet med en motor som bør holde selv for den kresne.

E 350 d 4matic All-Terrain, som er bilens fulle betegnelse, har en V6-dieselmotor som løfter bilen betraktelig, dessverre også prismessig.

Slike kraftige dieselmotorer, her med 258 hestekrefter og 620 newtonmeter i dreiemoment, er perfekte i store biler. En sofistikert automatgirkasse hjelper til med kraftoverføringen, og det føles alltid som den har mer krefter i bakhånd. Lyden fra V6-en er også noen hyller opp.

Bilen markerer at den er en kraftkar, men aldri med forstyrrende mye lyd.

Bak rattet ser man utover det som trolig er markedets beste interiør. Med to store skjermer som flukter bortover og dekker to tredeler av dashbordet. Disse kan personifiseres etter ønske, og styres via både berøringsflater på rattet eller midtkonsollen eller et hjul.

Det er ryddig og funksjonelt, i dette førermiljøet kan man trives i lang tid.

Test deg selv: Kan du disse kjørereglene?

Flyr over ujevnheter

Selvsagt er det også komfortabelt i en stor SUV, men i en bil som E-klasse All-Terrain er kjøreegenskapene mer lettbente, tyngdepunktet er lavere, man sitter ikke på en kjøkkenskrakk, men i en lenestol. Og med justerbare luftfjæringer flyr bilen over ujenvheter.

Plassmessig er det temmelig likt en Mercedes-Benz GLE, og med samme motor koster SUVen vel 70.000 kroner mer. Det er penger jeg ville brukt på noe annet enn bil.

Nå må det sies at E 350 All-Terrain langt fra er en billig bil. Utgaven her starter på 862.000, men oppleves til gjengjeld som eksklusiv.

Hvorfor skal man velge All-Terrain i stedet for en vanlig stasjonsvogn, når den i utgangspunktet er 30.000 kroner dyrere enn en tilsvarende utgave av stasjonsvognen?

Her er svaret at All-Terrain har en mer omfattende utstyrspakke, som faktisk gjør at prisforskjellen neppe er noe å snakke om.

Dermed får man en bil som ser litt kulere ut, som takler en brøytekant i enden av oppkjørselen noe bedre og generelt er veldig behagelig å kjøre, uten at det verken er en SUV eller en helt vanlig stasjonsvogn.

Og skulle naboen ha en ny bil i akkurat samme sjanger, er det garantert en Volvo V90 Cross Country.

Sjekk testen av Volvo V90 Cross Country:

Pluss og minus

+

Super komfort

Dashbordet er klasse

God plass

–

Prisen

Dyrt ekstrautstyr