Prøvekjørt Jaguar E-Pace: Bøllete Jaguar

Saken oppdateres.

Jaguar E-Pace ser kanskje ikke så oppsiktsvekkende ut, men den blir definitivt lagt merke til likevel. Nå må det sies at dette en gang iblant bygger på en misforståelse.

For flere ganger kom det folk bort når vi hadde parkert bilen og lurte på om det var Jaguars nye elbil. Det er det ikke. Dette er merkets første forsøk i den mindre SUV-sjangeren.

Bilen deler mye med Range Rover Evoque og er i samme størrelse, 441 centimeter på strømpelesten. Selv om noen tuslet litt skuffet bort fra bilen da de fikk høre at det er en dieselmotor under panseret, så var det også tydelig at flere enn én synes den så kul ut, og at det gjør noe med opplevelsen at det er en Jaguar-logo i grillen.

Tekniske data: Jaguar E-Pace 2.0 D R-Dynamic S Pris: 678.950 kroner Pris testbil: 736.700 kroner Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 1999 ccm. 150 hk v. 3500 o/min. 380 Nm v. 1750 o/min Aks: 10,7 sekunder Toppfart: 194 km/t Forbruk: 0,55 l/mil Utslipp: 147 g/km CO₂. 55 mg/km NOx Bagasjerom: 577 liter LxBxH: 4395/1984/1649 mm Egenvekt: 1768 kilo Tilhengervekt: 1800 kilo

Knirker i Jaguar-sjelen

At det kan knirke litt i sjelen for en klassisk Jaguar-entusiast, er det liten tvil om. For E-Pace er på ingen måte en elegant bil med langt panser. Det er en ganske rund, liten, sak, som ser en smule bøllete ut.

Som en attpåklatt i den etter hvert ganske store Jaguar-familien. En bil som skal presse seg inn på et superpopulært marked med et fra før av godt utvalg.

Kompakte-SUV- er finnes det et digert utvalg av, og den siste tiden har flere av premium-produsentene kommet med nye bidrag som skal friste kunder med god økonomi.

Flere nye konkurrenter

Volvo har lansert XC40, BMW er klare med X2, begge biler som fort koster over en halv million kroner. Jaguar vil også inn på dette litt forfinede markedet for biler i denne sjangeren.

Og de leverer i utgangspunktet solid med E-Pace, for dette er en bil med et skikkelig firehjulstrekksystem og bra bakkeklaring.

Testbilen har en forholdsvis beskjeden motor, 150 hestekrefter, og en ganske tung vekt. Med en mye enklere plattform, der tyngre materialer er brukt, er E-Pace nesten like tung som den større F-Pace.

Morsommere enn man skulle tro

På papiret virker da også E-Pace ganske tam, men Jaguar har klart å blande inn en god girkasse, og bilen leverer en langt morsommere kjøreopplevelse enn man skulle tro.

Dette er godt hjulpet av et sportslig understell, som samtidig gjør at den ikke er videre komfortabel. E-Pace tar svinger flatt og beveger seg uanstrengt under press, men den er ikke så glad i litt dårlig underlag. Her har nok ønsket om å lage en sporty SUV tatt litt overhånd.

Samtidig gjør det kjøreopplevelsen til noe som ikke er normalt fra en SUV, det er rett og slett en artig bil.

Nedskalert interiør

Interiøret er en nedskalert versjon av det man finner på de større modellene, litt forenklet og med mer plastikk. Det er dog ikke noe dårlig sted å være.

Riktignok er det ikke av de mest moderne, men setene er gode, og alt er der man forventer at det skal være.

Et minus for infotainmentskjermen som sitter litt for flatt, og fanger opp mye gjenskinn. Den innvendige plassen er preget av den coupéaktige formen på tak og vinduer, som spiser av det innvendige rommet.

Så er man ute etter noe utpreget praktisk, er det ikke en E-Pace man skal ha.

Utfordrende prislapp

Men det ingen av disse hakene som virkelig gjør det til en utfordring å selge E-Pace i Norge. Det er prisen.

De nevnte konkurrentene er dyre når man ser på størrelsen på bilene. Det går fra vondt til verre med E-Pace. Testbilen, som altså har en 150 hestekrefters diesel, koster 736.000 kroner.

Importøren er selvsagt klar over at dette krever helt spesielt dedikerte kunder, og har et beskjedent salgsmål på 135 biler i år. Omtrent en tiendedel av hva Volvo legger opp til med sin like store og like nye XC40, som ligger mer enn 100.000 kroner under E-Pace.

Det spiller nok ingen stor rolle for Jaguar, som uansett vil mangedoble sitt salg i Norge i år, når elbilen I-Pace kommer på markedet til sommeren.

Pluss og minus

+

Artig utseende

Gode kjøreegenskaper

–

Manglende komfort