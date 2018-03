Mercedes X-klasse: – Som å sette seg inn i forrige generasjon personbil

Saken oppdateres.

X-klasse er dog ikke et helt enestående Mercedes-produkt, den har slektskap til Nissan Navara. Men ifølge den norske importøren er det kun speilene som er de samme utvendig.

Plattformen er lik, men X-klasse er femcentimeter bredere og har syv centimeter større sporvidde enn Navara. Den skal i tillegg ha et tyngdepunkt som er to centimeter lavere.

Innvendig har den fått en lett gjenkjennelig Mercedes-Benz- overhaling. Det skal riktignok sies at det ikke er det aller nyeste interiøret fra merket.

Det kjennes som man setter seg inn i forrige generasjon personbil.

Her er det ikke noen spor av de nye digitale skjermene, men analoge klokker foran sjåføren og en infotainmentskjerm midt på dashbordet.

Dette er velprøvde saker som fungerer fint, det stemmer også god overens med følelsen man får på veien.

X-klasse minner om en stor og ikke helt ny SUV, eventuelt en SUV av den mer rurale sorten, der det praktiske er satt foran luksus og komfort.

Tekniske data: Mercedes-Benz X 250d 4Matic Pris: 537.900 kroner Pris testbil: 580.791 kroner (eks. mva.) Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 2298 ccm. 190 hk v. 3750 o/min. 450 Nm v. 1500–2500 o/min Aks: 11,8 sekunder Toppfart: 175 km/t Forbruk: 0,79 l/mil Utslipp: 209 g/km CO₂. 97, 9mg/km NOx Lasteplan: 2,47 m² LxBxH: 5340/1920/1819 mm Egenvekt: 2234 kilo Tilhengervekt: 3500 kilo

Røslig

Samtidig ønsker Mercedes-Benz at bilen skal fremstå som en premiumbil i sitt segment. Trolig er bilens sterkeste konkurrenter Ford Ranger og Volkswagen Amarok.

Selve segmentet er i mindre grad kjent for luksus, her er det ord som robust, sterk og praktisk som selger. Men det er også et poeng å tilføre et visst nivå av komfort og trivsel.

For mange er dette en arbeidsplass, og for å sammenligne med kontorrotter: De ville ikke akseptert å sitte på en pinnestol fra ni til fire.

Førerplassen er behagelig med gode seter og logisk plassering av viktige funksjoner. Det aller første man merker når man kommer i gang, er hvor stor bilen er, sammenlignet med en vanlig SUV.

534 centimeter lengde og en akselavstand på 315 centimeter, med svære hjul krever en viss tålmodighet i parkeringshus. Svingradiusen er på 13,4 meter, det er et par meter mer enn en vanlig familiebil.

Robust

På veien er det langt fra lydløst, både hjul, vind og motor er hørbart til stede, og man må rekalibrere forventningene en smule. For dette er ingen personbil, det er en bil med et lasteplan.

Størrelsen, og det at man sitter høyt over bakken, gir selvsikkerhet, men på glatt vinterføre er det helt klart en fordel å aktivisere firehjulstrekksystemet – for bakhjulstrekk og et tomt lasteplan er ikke så gunstig.

X-klasse sitter på en stigeramme som skal gjøre bilen mest mulig vridningsstiv, mens komforten ivaretas av en multi-link bakaksel og spiralfjærer både foran og bak.

Nå må man ta med i betraktningen at dette er en bil som skal takle bortimot et tonn med last på planet, så oppsettet er mer solid enn flyvende teppe.

Bakkeklaringen er 22 centimeter. X-klasse kan vade i 60 centimeters vanndybde, kravle opp en bakke på 22 grader og tåler 49 grader sidehelling.

I tillegg har den programmer for terrengkjøring, så den skal klare å håndtere steder der man normalt ikke vil tenke på å ta med en bil.

Kommer mer

I utgangspunktet har X-klasse bakseter, men i testbilen er disse kassett inn. Så å si alt av X-klasse som vil bli solgt i Norge, er tosetere på grønne skilter.

Selvsagt kan man be om å få beholde baksetene, men da vil bilen koste flerfoldige hundre tusen mer, noe importøren regner med at svært få kommer til å velge.

Per i dag deler bilen fortsatt en del drivverk med Nissan, men fra høsten vil den være tilgjengelig en utgave med større motor, 258 hestekrefter, samt Mercedes 4Matic firehjulstrekksystem og fem kjøreprogrammer som blant annet inkluderer «sport.»

Da snakker vi om et gjennomført premium nyttekjøretøy, men den skal nok fortsatt ikke forveksles med en premium-SUV.

Pluss og minus

+

Barsk

Bra utstyrs- og komfortnivå til å være et nyttekjøretøy

Framkommeligheten

–

Uhåndterlig i by

Kjøreegenskaper som en noe tilårskommen SUV