Prøvekjørt VW Tiguan: Som å bruke dyre løpesko til en spasertur

Da dagens Tiguan ble lansert for snart to år siden, var den et pent hopp opp fra utgaven den erstattet. Forgjengeren var en bil som det var vanskelig å huske noe av etter endt kjøretur.

Nå er Tiguan langt strammere i trynet, men selvsagt ikke radikal på noe vis. Dette er en bil som skal appellere til alle, og da nytter det ikke med ville innfall.

Men det er et kjøretøy med en viss tilstedeværelse, og med testbilens R-Line- utstyr er Tiguan blitt så tøff den kan. Innvendig har det skjedd litt siden introduksjonen.

Bilen har fått en ny midtsentrert berøringsskjerm, stilig innfelt i dashbordet. med strøken grafikk og et greit brukergrensesnitt.

Foran føreren er det også digitalt, her har Volkswagen plassert det de kaller «Active Info Display», et system i samme gate som i dagens Audi-modeller.

Her kan man selv justere seg frem den til visningstypen og informasjonen man ønsker. Det fungerer svært godt. Testbilen har utstyrsnivået Highline, der disse tingene er standard.

Tekniske data: Volkswagen Tiguan Highline 190hk TDI DSG 4Motion Pris: 525.300 kroner Pris testbil: 653.200 kroner Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 1968 ccm. 190 hk v. 3500 o/min. 400 Nm v. 1900 o/min Aks: 7,9 sekunder Toppfart: 212 km/t Forbruk: 0,57 l/mil Utslipp: 149 g/km CO₂. 39 mg/km NOx Bagasjerom: 615/1655 liter LxBxH: 4486/1839/1657 mm Egenvekt: 1660 kilo Tilhengervekt: 2500 kilo

Havner i en litt snodig situasjon

Innvendig føles bilen som en premiumbil, og når man myser på prislisten, kommer Tiguan godt ut av det hvis man sammenligner den med en typisk premium-SUV i samme størrelse.

For å ta et nærliggende eksempel: Audi Q5 med samme motor koster nær 100.000 mer.

Testbilen er av de mer påkostede Tiguan-versjonene. Motoren er en diesel på 190 hestekrefter, og utstyrsnivået er på maks. Dermed havner bilen i en litt snodig situasjon når man ser på totalprisen:

Den er ikke så dyr som en tilsvarende bil fra merker som Audi eller BMW, men en mellomstor SUV fra Volkswagen til 650.000 er samtidig ikke videre folkelig.

Tam

Med 190 hestekrefter er det rikelig med krefter, samtidig føles bilen overraskende sedat. I forkant av Tiguan kjørte vi den mindre T-Roc med 190 bensinkrefter, det var en skikkelig kvikk bil.

Riktignok er Tiguan større, men det kjennes som ikke alle hestekreftene har møtt opp på jobb.

Det er gjerne litt forskjell på dynamikken i en diesel- og en bensinmotor, men her var det så stor differanse at det ble merkelig.

Testbilen var utstyrt med adaptivt understell og en bryter der man kan stille inn kjørekarakteristikk, uten at dette gjør det helt store utslaget på pulsmåleren.

Segmentmessig skal selvsagt en Tiguan tekkes et mer familieorientert marked enn den mindre bilen, men med så mye hestekrefter håper man at den kan gi litt kjøreglede når familie, hund og bagasje er parkert hjemme.

Som å bruke dyre løpesko til en spasertur

Her faller den nye modellen litt tilbake der den forrige var. Utseende, utvendig som innvendig. er raffere, men kjøreopplevelsen er utpreget midt på treet.

Det er god komfort, ganske fredelig i kupeen og god ergonomi, men dette er fortsatt et produkt som bare får deg fra A til B. Uten at selve turen blir videre minneverdig.

Som et solid familietransportmiddel er det ikke mulig å si at det er noe feil med Tiguan, men går man for en utgave som både har sportslige designdetaljer og en ganske stor motor, burde man få litt mer. Nå blir det som å bruke dyre løpesko til en spasertur.

Pluss og minus

+

Strøkent interiør

God innvendig plass

Komfortabel

–