Skal du på fjellet i høstferien? Da må du gjøre dette.

Med høstferien kommer ofte et værskifte med vind og regn i lavlandet og snøfall i fjellet. Da kan det være vanskelig å vite hvilke dekk en skal velge.

– Hvis du skal på fjellet, og det er meldt snø, må du skifte til vinterdekk. Dersom du ikke skal det, bør du beholde sommerdekkene på foreløpig, råder Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Vær obs ved bruk av piggdekk

Når man skifter til vinterdekk, kan en enten velge mellom pigg- eller piggfrie dekk. Men dersom man velger piggdekk er det viktig å være oppmerksom på noen fastsatte datoer.

Sødal opplyser om at det egentlig ikke er tillatt å bruke piggdekk på bilen før 15. oktober i Nordland, Troms og Finnmark. For resten av landet er datoen 1. november.

Men dersom en skal kjøre et sted hvor det er snø og is, kan en likevel bytte om til piggdekk.

– Man er pliktig til å sko bilen etter forholdene. Føreforholdene trumfer derfor datoene, forklarer Sødal.

Når man kommer tilbake fra fjellet, er det viktig å huske å ta av piggdekkene igjen.

– De må være av frem til de tillatte datoene eller til vinterføret kommer i lavlandet, sier Sødal.

Dersom en bruker piggfrie-vinterdekk, behøver en ikke å skifte tilbake til sommerdekk.

– En billig livsforsikring

Før man skifter til vinterdekk er det viktig å sjekke om dekkene man allerede har, holder en sesong til.

– Vinterdekk skal ha minimum tre millimeter mønsterdybde, men vi anbefaler en mønsterdybde på fire millimeter. Det er for at dekkene skal ha et så godt grep på veien som mulig, sier Sødal.

Dette gjelder uavhengig om man bruker pigg- eller piggfrie vinterdekk. Dersom dekkene viser seg å være slitte, anbefaler Sødal at man kjøper nye vinterdekk.

– Å investere i gode dekk er en billig livsforsikring, mener Sødal.

Behold sommerdekkene så lenge som mulig

Hvis en ikke er nødt til å bytte om til vinterdekk, anbefaler både NAF og Statens vegvesen å beholde sommerdekkene på så lenge som føret tillater det.

– Vinterdekk er laget for kuldegrade. De har dårligere grep i varmegrader og på våt asfalt. I varmegrader og høstregn er sommerdekkene de beste å ha på bilen, mener Sødal.

Det kan derfor være lurt å også sjekke sommerdekkene i høstværet.

– Dersom man kjører med dårlige sommerdekk på vann i veibanen, kan det ha katastrofale følger, sier Øyvind Grotterød, fagleder for utekontroll i Østfold ved Statens vegvesen.

Han oppfordrer folk til ikke å vente til våren med å sette på nye sommerdekk.

– Dersom man har slitte sommerdekk allerede nå, bør en ikke ta sjansen på å kjøre med dem frem til man skal legge om til vinterdekk. Det er i høstføret man trenger de gode sommerdekkene, mener Grotterød.

Sjekk også lysene på bilen

Han oppfordrer dessuten bilister til å sjekke lysene på bilen før man skal ut og kjøre i høstferien.

– Der er dessverre mange som kjører på veien med dårlige lys. Nå i høstmørket er det er viktig at man tar en runde rundt bilen og sjekker at alle lysene er i orden, sier Grotterød.