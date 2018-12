Søstrene Lerum fikk en eksklusiv bilsamling i fanget da faren døde

Solgte drømmebilen til fordel for bilkollektiv

Dermed fikk Bente Lerum Lund, Gro Lerum Bondevik og Trine Lerum Hjellhaug en samling med blant annet ti Mercedeser, en Rolls-Royce og en Cadillac fra 1905 i fanget. Tilsammen er det 24 biler og noen motorsykler med hver sin historie i samlingen.

– Vi er flinke til å holde bilene rene og blanke, men ikke like flinke med det som er under panseret. Vi innså raskt at det var mye vi visste altfor lite om. Det var et enormt arbeid å sette seg inn i informasjonen om hver enkelt bil. Det var vanskelig. Også fordi alt er så sart. Men vi måtte bare gjøre det på vår måte, sier Gro.

De startet med å tenke ut hva de skulle gjøre for å ta samlingen videre i farens ånd.

– Det er en kulturskatt som helt klart har stor historiske verdi. Heldigvis er bilene i god stand. Og vi har en pensjonert mekaniker, en bilentusiast, til å vedlikeholde det mekaniske, sier Bente.

Hver 1. mai har familien dugnad for å pusse på bilene.

Handlet i hemmelighet

Cirka halvparten av bilene har skilt og kan brukes i trafikken. Alle bilene er intakte med motorer som går. De tre søstrene har tilsammen syv barn, og de får bruke bilene når de er hjemme fra studier. Det er spesielt aktuelt om sommeren.

– Bilene blir luftet en del her i sogndalsområdet når ungdommene er hjemme. Men ellers er vi for lite flinke til å ta dem ut, sier Gro.

Etter at det ble lov med navneskilt her i landet, har en av Mercedesene fått kjennemerket B Lerum.

Søstrene forteller at det er mange historier knyttet til bilene. Nettopp denne blå Mercedesen betyr mye for moren Gerd Signe. Den står i garasjen i hjemmet om sommeren, og hun kjører bilen.

– Det var slik med far at ingen visste noe om bilene før de sto på tunet hjemme. Da han kom hjem med denne bilen, ble han møtt med kommentaren «Har du kjøpt enda en bil!». Da svarte han «Jeg kjøpte den til deg fordi du liker så godt blå!» Mor kunne nok bli oppgitt over alle bilene, men etter hvert delte hun interessen hans.

Var en Petter Smart

Alle søstrene jobber i dag i ledelsen i saft- og syltetøysfabrikken Lerum. Trine ble konsernsjef to år før faren døde.

– Hun er den som er mest teknisk interessert av oss. Fra hun var tre-fire år gikk hun etter far med en verktøykasse. De ble kalt «Petter Smart og den gode hjelperen», sier Bente.

Trine utdannet seg også til sivilingeniør innen maskin i Trondheim.

De tror Bjarne i ung alder så for seg et yrkesliv med biler og maskiner. Han fikk sin første bil som 11-åring. I realskoletiden hadde han jobb på «autoen» i Sogndal. I påvente av å komme inn på ingeniørstudier i Göteborg dro han til Oslo der han jobbet for Auto-Trio, en bedrift som selger deler til Mercedes.

– Det var der han fikk den store interessen for Mercedes. Det ble hans bilmerke. Derfor har vi en egen avdeling med ti Mercedeser her. Favorittbilen hans var en 190SL 1956-modell. Han tok bilen fullstendig fra hverandre, sandblåste den og bygget den opp igjen. Jobben tok flere år. Denne bilen kjørte han mye i sommerhalvåret.

Jobbet på atomsenter i Belgia

Etter studiene i Sverige dro Bjarne til Belgia der han jobbet på atomsenteret Actebus.

– Mens han bodde i Belgia, ble han kalt hjem av faren og broren for å hjelpe til med utbyggingen av fabrikken. Han følte nok ansvaret og gjorde som han ble bedt om. Men i hele sitt liv brukte han bilene som et pusterom, en kjærkommen avkobling og et sted der han samlet energi, forteller døtrene.

De forteller at det ikke var slik at faren var velstående hele sitt liv og kunne kjøpe de bilene han ville.

– Da de bygget hus, hadde de ikke råd til møbler. Så han byttet en Essex Super Six fra 1927 i møbler til huset. Noen år før han døde fant han bilen igjen til salgs i Skjåk. Da kjøpte han den tilbake.

Designet etter ønske fra Hitler

En annen spesiell bil i samlingen er en Mercedes-Benz 170H fra 1939 som det skal ha blitt produsert bare 189 stykker av. Bilen ligner på en boble.

– Modellen skal ha blitt designet etter forespørsel fra Hitler. Far kjøpte den i pappesker, etter at fem-seks tidligere eiere hadde gitt opp å restaurerer den, forteller Bente.

Egen Mercedes-utstilling

De omtaler faren som et teknisk geni, en mann som fikset det meste. Flere av bilene skrudde han fra hverandre og satte sammen igjen.

Da bedriften bygget ny fabrikk for 25 år siden, var han helt sentral i den teknologiske utviklingen med nye produksjonslinjer. Bjarne Lerum ledet familiebedriften som tredje generasjon sammen med broren Kåre.

Det var Bjarne selv som fikk hånd om bygget i fjæresteinene ved den gamle fergekaien på Kaupanger, der bilene nå står samlet som Bjarne Lerums Bilmuseum.

– Lenge hadde han samlingen hjemme. Men det ble trangt. Så fikk han hånd om et lokale her, og senere fikk han anledning til å utvide. Da opprettet han en egen Mercedes-utstilling.

