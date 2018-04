Stadig færre nordmenn eier sin egen bil: – Mer en bruksting enn en statusting

Saken oppdateres.

– Jeg tror enda flere enn i dag vil sette ut tjenesten for bilhold, på samme måte som vi leier tjenester til å male og vaske huset, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

– Mange vil nok eie sin egen bil også i fremtiden, men jeg tror det blir mer variasjon. Det vil bli mer privat leasing, vi vil komme til å se ulike former for bildeling og bilkollektiver, sier Gundersen.

Han mener utviklingen presser seg frem spesielt i byene der det er blitt knappere med plass og ulike restriksjoner er innført. Det er rett og slett ikke like fornuftig å eie egen bil.

– Utviklingen for eksempel i Oslo er færre parkeringsplasser og flere restriksjoner på kjøring. Folk vil tenke annerledes. Du bor i byen, kan ikke ha bil, men er medlem av en bildelingsring.

Leasing mer enn doblet på to år

Tall for leasing fra Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) vi har hentet inn, viser allerede at stadig færre nordmenn eier sin egen bil.

I 2015 var kostnaden med privatleasing på personbiler 5,6 milliarder kroner, i 2017 var den økt til 13,1 milliarder. Det vil si mer enn en dobling på to år.

I bedriftsmarkedet er økningen mer beskjeden, fra 7,4 til 8,2 milliarder samme periode.

For noen vil bilen fortsatt være et statussymbol, men for stadig flere er bil en bruksting.

Tilbyr bilabonnement

Volvo er den første bilprodusenten som har innført abonnementsløsning på bil her i landet. I september 2017 lanserte de konseptet «Care by Volvo» der du til en fast månedspris kan abonnere på en V60 eller XC40. Norge var et av syv pilotmarkeder.

Direktør for forretningsutvikling i Volvo Car Norway AS, Preben Wilhelmsen, kan fortelle at de siden lanseringen og frem til januar har solgt «helt greit» med abonnement.

Også han tror andre måter å eie/leie bilen på vil øke.

Abonnementsløsningen er en videreutvikling av leasing. Ifølge Wilhelmsen binder du deg til 24 måneder og betaler en fast månedsleie som starter på 9290 kroner for XC40, alt etter utstyrsnivå. Inkludert i prisen får du alt av servicer, forsikringer, trafikkavgift, dekkhotell og vinterdekk. Drivstoff er det du dekker selv.

I pakken gjelder også ulike serviceløsninger som gjelder ved reparasjon eller når du er på ferie.

– Tankegangen er at vi tror det er betalingsvilje for et slik konsept slik samfunnet er blitt med knapp tid. Vi gjør hverdagen enklere for folk. Samtidig ønsker vi selvsagt å finne forretningsmodeller vi kan tjene på.

Teknologisering gjør at kunden vil ha fleksibilitet

Markedsdirektør i LeasePlan Norge Marius Paus, mener folk har endret syn på hva bilen er for dem.

– For noen vil bilen fortsatt være et statussymbol, men for stadig flere er bil en bruksting. Folk finner ut at det er gunstig å slippe å forholde seg til bruktbildelen og løpende kostnader. Det er lettere å forholde seg til en månedlig leiesum.

Han mener hurtigheten i teknologiutviklingen gjør at kundene ønsker mer fleksibilitet.

– Ny teknologi gjør noe med appetitten på å skifte bil oftere. Da er det greit med fleksible løsninger.

Vokser kraftig

Selskapet er en av verdens ledende bedrifter innen leasing og har flere enn 1,7 millioner biler i over 30 land. Også ifølge Paus er markedet for privat leasing i vekst.

– Vi driver i ulike markeder og er blant annet store innen offentlige anbud. Men de siste årene har vi satset på privat leasing i Norge. Og vi ser dette markedet er i sterk fremvekst. Vi vokser ganske kraftig målt i antall biler år for år.

– Men fra en forbrukers ståsted, er det gunstigere å lease en bil enn å eie?

– Det er skummelt å være veldig bastant i det spørsmålet siden det er mange ulike behov. Men slik reglene er bygd opp er leasing gunstig avgiftsmessig. Det er lave renter og stor konkurranse i markedet. Det er mange som ønsker å lease deg en bil. Hvis du ser på tilbudene i markedet, mener jeg det er veldig mange gode tilbud for tiden, og at det i de tilfellene er gunstigere å lease enn å eie.

Hva lønner seg?

Som forbrukerøkonom sier Magne Gundersen at han har studert fenomenet biløkonomi, men han vil ikke konkludere med at det lønner seg å eie fremfor å lease eller omvendt.

– Det er mange ulike forutsetninger inne i det regnestykket. Hvis du liker å kjøre ny bil, ha forutsigbare bilutgifter og bytte ofte, kan nok leasing være gunstig. Men målt opp mot å kjøpe deg en god bruktbil, stelle den pent og beholde den i ti år, er ikke leasing like gunstig.

Regnestykke: leasing vs. eie Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 gir følgende eksempel på regnestykke leasing vs. eie. Ved leasing blir den totale finansieringskostnaden (eks driftsutgifter) oppgitt til å være 152.691 kroner på tre år. Du får ikke rentefradrag når du leier. Kjøp av tre år gammel tilsvarende bil til 219.00 kroner: Forutsetninger: Lånerente 4,95 prosent, 1900 kroner i etableringsgebyr, 1516 kroner i tinglysningsgebyr, 39.900 kroner i egenkapital og et verdifall på 10 prosent pr. år (30 prosent på 3 år) fra dagens verdi Total finansieringskostnad 96.504 kroner på tre år. (før skatt). 89.419 kroner etter skatt. Differansen er 56.187 kroner før skatt og 63.272 kroner etter skatt. Dette er det det koster ekstra å lease en ny bil sammenlignet med å kjøpe en tilsvarende bil som er tre år gammel.

Verditap: – Jeg sjekket 2012-modeller av Volvo V40, altså biler som er tre år eldre enn 2015-modellen til 219.000 kroner. 2012-modellene ligger på mellom ca. kr 145.000 og 210.000. 30 prosent verdifall på tre år fra 219.000 gir en restverdi på kr 153.300,- Jeg tenker det er en rimelig grei forutsetning, skriver Gundersen. Verditapet på leasingbilen trenger vi ikke å bry oss om fordi det er finansieringskostnaden som betyr noe. Så uansett hvilken restverdi det er beregnet på nybilen, koster den deg kr 152.691,- på tre år.

Kjørte Yaris i 17 år

Gundersen forteller at han selv kjørte en Toyota Yaris i 17 år helt til han vraket den for et års tid siden. Da kjøpte han elbil. Og han mener Yaris-eksempelet kan være den ultimate måten å holde bil på hvis man bare tenker økonomi.

– Men du har faktoren med at du hele tiden må kjøre en gammel bil, og det er usikkerhet rundt mulige utgifter til reparasjoner og om den i det hele tatt starter.

Da Gundersen kjøpte elbil, fikk han aldri noe tilbud om leasing.

– Det finnes nå. Og hadde tilbudet om å lease bilen vært der da jeg kjøpte en Renault Zoe, kan det godt hende jeg hadde valgt leasing. Elbilteknologien går fort fremover, du tar bort noen usikkerhetsmomenter ved ikke å eie.

Tror teknologi gir flere biler

Som de andre vi har snakket med, tror også markedsdirektøren i LeasePlan at markedet for leasing, bilabonnement og bildeling vil vokse.

– Vi ser en utvikling innen autonome kjøretøy, eller selvkjørende biler. Selv om det vil ta tid før denne teknologien er ferdig utviklet, vil det innebære at nye spørsmål må besvares i vår bransje. Jeg tror det vil bli flere biler, flere vil leie transport for kortere perioder, og det vil bli mer fellesbruk.

LeasePlan er i dag posisjonert i bildelingsmarkedet gjennom et partnerskap med selskapet GoMore. Dette selskapet er et av flere som har vokst frem i takt med teknologiseringen og delingssamfunnet.

Forretningskonseptet er at du deler bil med andre medlemmer i tjenesten, du kan samkjøre med andre, eller du kan lease for en kortere periode. Alt skjer gjennom nettsamfunn.

Andre lignende selskaper her til lands er Nabobil og Bilkollektivet.

