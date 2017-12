Stor guide: Disse ni el- og hybridbilene har vi testet i 2017

Disse var Humans of Trondheim i 2017

Salget av Tesla gjorde et kjempehopp i desember

Bak kulissene foregår det en kamp for å sikre fremtiden til langrenn

Her kan du se fyrverkeri nyttårsaften i Trøndelag

Her er neste års bilnyheter: SUV-trenden fortsetter og Tesla får flere konkurrenter

Prøvekjøring av Opel Grandland X Premium: Bilen som passer for folk som egentlig ikke bryr seg om biler

Tyrkia fordømmer Hellas for å ha gitt tyrkisk avhopper asyl

Regnrekorden ser ut til å ryke for bergenserne

Her kan du se fyrverkeri nyttårsaften i Trøndelag

Regimekritiske protester fortsetter i Iran for tredje dag

Saken oppdateres.

Vår bilanmelder Morten Abrahamsen har i løpet av 2017 prøvekjørt tre elbiler, en hybrid samt fem ladbare hybrider. Nå som vi snart skriver 2018, har vi samlet alle disse testene i denne saken.

Elbilene som er testet: Opel Ampera-e, Tesla Model Model S 75D og Hyundai Ioniq electric. Ladbare hybrider: Toyota Prius Plug-in Solar PHV, Mini Countryman Cooper S E All 4, Hyundai Ioniq Plug-in, Kia Niro Plug-in og Mercedes-Benz E 350 e. I tillegg har vi testet hybriden Kia Niro 1,6 Hybrid.

Elbiler:

Opel Ampera-e

Det var store forventninger knyttet til denne bilen, over 4000 nordmenn kjøpte den usett før lansering.

Vi testet bilen i april. Selvsagt er Opelen en langt mindre bil enn Teslas Model S og Model X, men det er samtidig noe av det som er imponerende med den. Det betyr nemlig at Opel og General Motors har klart å bygge en batteripakke som er kraftig, 60 kWh, og samtidig fått plass til den i en bil som hører hjemme i kompaktklassen.

Opel Ampera-e er en bil som, med smarte løsninger, kan fungere som familiens eneste, mener vår anmelder.

Les hele testen fra april her.

Dette er Opel Ampera-e Pris: 299.900,- Motor: Elmotor. 204 hk 360 Nm Batteri: Li-Ion. 60 kWh Aks 0-100: 7,3 sek Toppfart: 150 km/t Forbruk: 1,36 kWh/min Rekkevidde: 500 km (NEDC). 380 km (WLTP) Mål (LxBxH): 4166 x 1765 x 1594 mm Bagasjeplass: 381/1274 liter Vekt: 1616 kilo

Tesla Model S 75D

Hvis du ikke trenger å nå fra null til hundre på 2,7 sekunder, men kan nøye deg med det dobbelte i tidsbruk, kan du spare en halv million kroner på å velge den «billige» Model S-utgaven.

Ser man på prisdifferansen opp til de kraftigste og best utstyrte Model S-utgavene, fremstår 75-utgaven med firehjulstrekk som et smart kjøp, mener vår anmelder.

Vi testet bilen i mai i år, sjekk hele testen her.

Dette er Tesla Model S 75 D Pris: 654.950.- Pris testbil: 716.950.- Motor: Elmotor. 332 hk 525 Nm Batteri: Li-Ion. 75 kWh Aks 0-100: 5,4 sek Toppfart: 225 km/t Forbruk: 1,53 kWh/min Rekkevidde: 490 km Mål (LxBxH): 4979 x 1964 x 1445 mm Bagasjeplass: 895/1795 liter Vekt: 2109 kilo

I 2016 testet vi Teslas «superbil» – les testen her:

Hyundai Ioniq electric

God elektrisk debut fra Hyundai, skrev vår bilanmelder da denne ble testet helt i starten av 2017.

– Kjøremessig er det ganske gøy, og man glemmer på sett og vis at interiøret føles litt billig. Her er det bare å skylde på den elektriske drivlinjen, skrev Abrahamsen.

Les hele testen her.

Dette er Hyundai Ioniq electric m/Teknikkpakke Pris: 239.950,- Pris testbil: 259.950.- Motor: Elmotor. 120 hk 925 Nm Batteri: Li-Ion. 28 kWh Aks 0–100: 9,9 sek Toppfart: 165 km/t Forbruk: 1,14 kWh/mil Rekkevidde: 280 km Mål (LxBxH): 4470x1820x1450 mm Bagasjeplass: 350/1410 liter Vekt: 1420 kilo

Ladbare hybrider og andre hybrider:

Toyota Prius Plug-in Solar PHV

– Teknisk sett er dette den kanskje mest imponerende ladbare hybriden i dag, skriver vår anmelder da Toyotas Prius Plug-in Solar ble testet i april.

En snedig nyhet er solcellepanelet på taket som er med på å lade batteriet. Hele systemet har i tillegg en helt annet kapasitet enn tidligere.

Det er så mye krinker og kroker og linjer og rare lykter at det er umulig å være likegyldig til designen.

Les hele testen her.

Dette er Toyota Prius Plug-in Solar PHV Pris: 344.200.- Pris testbil: 349.400.- Motor: 4 syl. Bensin/elektrisk. 1797 ccm. 98 hk v. 5200 o/min. 142 Nm v. 3600 o/min. Elmotor. 92 hk 162 Nm 8,8 kWh. Samlet effekt 122 hk 300 Nm. Aks: 11,1 sekunder Toppfart: 162 km/t Elektrisk rekkevidde: 63 km Forbruk: 0,1 l/mil (blandet) Utslipp: 22 g/km CO₂. 0,8 mg/km NOx Mål (LxBxH): 4645/1760/1470 mm Bagasjerom: 360/1204 liter Egenvekt: 1530 kilo

Mini Countryman Cooper S E All 4

Cooper S E, som vi testet i august, er langt fra noen småbil.

Countryman-modellen er den eneste bilen med Mini-merke som kan håndtere konseptet familie. Den har mål som en kompaktbil, og den innvendige plassen gir rom for fire personer uten at det blir muggen stemning før motoren er blitt varm.

Vår anmelder gir pluss for pris, ytelse og teknologi. Men den får minus for utseendet og at den er tung.

Les hele testen her.

Dette er Mini Countryman Cooper S E All 4 Pris: 369.000 kroner Pris testbil: 443.420 kroner Motor: 3 syl. Bensin. Turbo. 1499 ccm. 136 hk v. 4400 o/min. 220 Nm v. 1250 o/min. Elmotor: 88 hk 165 Nm. Systemeffekt: 224 hk 385 Nm. Aks: 6,8 sekunder Toppfart: 198 km/t El. rekkevidde: 40 km Forbruk: 0,21 l/mil (blandet) Utslipp: 49 g/km CO₂. 4,8 mg/km NOx Bagasjerom: 405 liter LxBxH: 4299/1822/1559 mm Egenvekt: 1660 kilo

Hyundai Ioniq Plug-in

Med denne utgaven er Ioniq-gjengen til Hyundai komplett. Den består nå av én helelektrisk, én hybrid – som ikke er ladbar – og én plugin hybrid. Sistnevnte testet vi i oktober.

Men vår anmelder var ikke veldig imponert. Selv om Hyundai Ioniq som ladbar hybrid kan styre unna bensinstasjoner i lang tid, holder den seg også unna kjøreglede, skriver Abrahamsen.

Les hele testen her.

Kia Niro Plug-in

– Relativt rimelig, praktisk anlagt, gjerrig på drivstoffet og kjedelig å kjøre. Det mente vår anmelder da han testet Kia Niro Plug-in i november.

Bilen er en gjennomført fornuftig bil. Designen bærer preg av at bilen skal ha greit med bakkeklaring, god innvendig plass og god sikt alle veier. Niro er hverken pen eller stygg, bare en bil.

Et av markedets mest fornuftige kjøp, mente anmelderen. Les hele testen her.

Dette er Kia Niro Plug-in Exclusive Pris: 344.900 kroner Motor: 4 syl. Bensin. 1580 ccm. 105 hk v. 5700 o/min. 147 Nm v. 4000 o/min. Elmotor: 60,5 hk 170 Nm. Systemeffekt: 141 hk 265 Nm. Aks: 10,8 sekunder Toppfart: 172 km/t El. rekkevidde: 58 km Forbruk: 0,13 l/mil (blandet) Utslipp: 29 g/km CO₂. 1,5 mg/km NOx Bagasjerom: 324/1322 liter LxBxH: 4355/1805/1535 mm Egenvekt: 1519 kilo

Mercedes-Benz E 350 e

I en helt annen del av skalaen, finner vi ladbare hybrider som Mercedes-AMG E43. Da vi testet den i mai, konkluderte vi med at dette var en «svært kraftig familiebil».

Les hele testen her.

Dette er Mercedes-AMG E43 4Matic stasjonsvogn Pris: 1.068.000,- Pris testbil: 1.366.600,- Motor: V6 syl. Bensin. 2 turboer. 2996 ccm. 401 hk v. 6100 o/min. 520 Nm v. 2500–5000 o/min. Aks: 4,7 sekunder Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,86 l/mil (blandet) Utslipp: 197 g/km CO₂. 11 mg/km NOx Mål (LxBxH): 4933/1852/1475 mm Bagasjerom: 640/1820 liter Egenvekt: 1855 kilo Tilhengervekt: 2100 kilo

Kia Niro 1,6 Hybrid

Kia Niro er en perfekt bil for dem som svarer «den er blå» når de får spørsmål om hva slags bil de har, skrev vår anmelder da denne ble testet i februar.

Men Niro byr på noe mer enn det man først får øye på. Det er en hybrid, av den gamle skolen som ikke kan lades. Markedet er fullt av nye hybrider, og mange av dem har en litt ruskete dynamikk de to motorene imellom.

Slik er det ikke i Niro. Motorene har en fullstendig sømløs sameksistens. I eco-modus er bilen forsiktig, med en sløy gassrespons og et ønske om å kjøre mest mulig elektrisk.

Les hele testen her.