Stor oversikt: Disse bilskiltene ble ikke godkjent av Vegdirektoratet.

Saken oppdateres.

Siden det ble tillatt med personlig bilskilt sommeren 2017, har over 24.000 søknader strømmet inn med ulike tegnkombinasjoner.

Av disse er kun 6860 skilter som er innvilget og betalt av søkeren. Det betyr at det er mange søknader som er blitt avslått.

Blant de avslåtte tegnkombinasjonene finner vi blant andre 6MASKIN, A55HOLE, ANAL, ANALHØL, ASSFUCK, BIGTITS, BONER, DILDO, DRAP, FYFAEN, HESTKUK, HORE, INCEST, KOKAIN, KUKKEN, MORDER, NAZIST, PEDOFIL, PARTERE, POLITIET og SUGMÆ.

Lyst på et personlig bilskilt? Slik går du frem. For 9000 kroner kan du bli eier av det personlige skiltet i ti år. For å søke må du: være over 18 år

være eier av bilen

ikke ha medeier på bilen 1. På denne siden kan du sjekke om kombinasjonen du ønsker deg er ledig. Du kan søke om så mange navn du vil. 2. Hvis kombinasjonen er ledig og tilfredsstiller kravene, kan du logge inn for å søke om rettigheten. Obs! Det er ikke alle tegnkombinasjoner som er tillatt. Støtende tegnkombinasjoner, banneord, kjønnsord og skilt som kan misforstå eller stride med varemerkerettigheter blir ikke godkjent. 3. Du må ha elektronisk ID for å kunne søke om personlig bilskilt. Merk at skiltet følger personen – og ikke bilen, i ti år. 4. Etter at skiltet er blitt godkjent har man 30 dager på seg til å betale. Om skiltet ikke blir betalt, annulleres reservasjonen. 5. Ønsker man å beholde rettigheten etter ti år kan man tidligst søke om å fornye tre måneder før, og senest en måned før retten til bilskiltet går ut. Kilde: Statens vegvesen

Ønsket seg «SS» på skiltet

Ett av skiltene som også er avslått, er tegnkombinasjonen «SS».

– Jeg ville gjerne ha initialene mine på skiltet, og søkte da om «SS», fordi jeg alltid har skrevet under med SS over alt, sier Sondre Sanne.

Han tenkte ikke over hvilken betydning skiltet kunne ha før han fikk avslaget.

– Intensjonen var god som gull, men det sto at skiltet var avslått fordi det kunne misforstås. Først da tenkte jeg over at andre ikke vet intensjonen bak skiltet, sier han.

Han ble skuffet da han fikk avslaget, men har hverken klaget på avgjørelsen eller søkt om et nytt skilt.

– Av hensyn til andre valgte jeg ikke å klage. Dette kan jo være et veldig sårt tema. Men jeg skulle likevel ønske at jeg hadde skiltet, selv om det kanskje ville støtt noen, sier han.

Dette blir ikke godkjent

Systemet fungerer slik at du kan søke om så mange navn du vil.

Det eneste kravet er at skiltet består av minst to og maks syv tegn, inkludert mellomrom. Men det er ikke alle tegnkombinasjoner som er tillatt.

– Banneord, kjønnsord, ord som kan oppfattes støtende og skilt som kan misforstås eller stride med varemerkerettigheter blir ikke godkjente. I tillegg er det ikke tillatt med tegnkombinasjoner som kan forveksles med ordinære bilskilter eller andre norske personlige kjennemerker.

Det forklarer Heidi Øwre. Hun er leder ved kontoret for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

– Fortsatt noen som vil teste systemet

I fjor ble 187 søknader avslått. Totalt har Statens vegvesen avslått nesten 17.000 søknader.

Flere av søknadene er avslått på grunn av ugyldig eller støtende tegnkombinasjon.

– Det er nok fortsatt noen som vil teste systemet vårt og se om de klarer å lure oss. Men hvor mange det er, er vanskelig å si noe om, sier Øwre.