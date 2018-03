Stresser du med å komme deg på påskefjellet? Så lite tid sparer du

Saken oppdateres.

Det er selvsagt lov å være uenig i fartsgrensene på norske veier, spesielt når du er klar for påskeferie og ønsker å komme deg frem til hytta kjappest mulig.

Men særlig smart er det ikke.

– Det er litt flåsete sagt kanskje, men det er bedre å være fem minutter for sent enn mange år for tidlig.

Det sier Jan Ivar Engebretsen i NAF Øvre Romerrike, som stiller seg uforstående til enkelte trafikanter i påskerushet.

Test deg selv: Klarer du bilteorien?

Ikke hast

– Kom frem når du kommer frem. Du får en jevnere hastighet i stedet for at du støtt og stadig kjører forbi samtidig som du ikke har kommet så mye lengre enn de andre, sier Engebretsen.

Så lite tid sparer du per mil ved å kjøre for fort:

Hastighet Hastighetsøkning 90 km/t 100 km/t 110 km/t 80 km/t 50 sek 1 min 30 sek 2 min 3 sek 90 km/t 40 sek 1 min 13 sek 100 km/t 33 sek

– Følelsene tar overhånd i påsken

Trafikken er en arena med masse følelser, understreker gestaltterapeut Torbjørn Aas ved Follo Psykoterapi.

Og det er ikke uvanlig at de tar overhånd i påsken.

– Noen blir nok ekstra stresset på vei til og fra ferie, fordi trafikken er tettere og situasjonene kan oppstå hyppigere. Når vi allerede er anspent og det så oppstår en ny situasjon, vil stresset øke ytterligere, sier han.

Fikk du med deg denne? Ved disse trafikkstasjonene stryker flest på førerprøven

Aas mener det er fire situasjoner som bringer opp følelser for de fleste i trafikken:

Jeg ser den dyre, rålekre bilen som plutselig feier forbi meg – Jeg blir misunnelig, en slik bil vil jeg også ha! Jeg kjører feil i et kryss og får kommentarer fra en av mine passasjerer – Jeg blir flau Ungene krangler og hyler i baksetet og ektefellen kjefter – Jeg føler avmakt Plutselig oppfører en annen bilist seg annerledes enn hva jeg trodde, det kan bli kollisjon! – Jeg blir redd

– Følelser som vi ikke klarer å forholde oss til eller håndtere på en god måte, kan skape et ubehag. Det er viktig å merke seg at en stresset bilfører ikke er noen god bilfører, sier Aas, som råder slike bilister til å finne et passende sted for et lite stopp.

Les også: Dette er årets mest populære hyttedestinasjoner

Deler av saken ble publisert i påsken 2017.