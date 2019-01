Tesla endrer ladeprisen etter kritikk

Her er nye Nissan Leaf med større batteri

Mandag skrev vi at Tesla skrur opp prisene for hurtiglading på ladestasjonene sine med drøye 30 prosent fra 1,40 kr pr. kWt (kilowattime) til 1,86 kroner pr. kWt.

Et prishopp Tesla forklarte med ønske om «bedre å gjenspeile variasjoner i lokale strømpriser og bruk av de enkelte stasjonene», og bedyret at «hurtiglading fortsatt ikke er noe vi tjener penger på.»

Prisøkningen var ikke like populær blant alle brukerne og potensielle Tesla-kunder, og mange har gitt uttrykk for misnøye med prisstigningen i sosiale medier og kommentarfelt. Nå melder Tesla at de velger å reduser prisøkningen.

Ny snittpris for stasjonene i Norge er 1,70 kr pr. kWt.

På spørsmål om prisreduksjonen er et resultat av kritikken, får vi følgende svar fra Even Sandvold Roland som er kommunikasjonssjef i Tesla Norge:

– Vi lytter til tilbakemeldingene fra kundene våre, og har valgt å sette ned prisene igjen med ti prosent globalt.

– Fortsatt en god avtale

Elbil-blogger Bjørn Nyland mener prisreduskjonen tyder på Tesla har vurdert det dithen at mye neagtiv omtale vil kunne føre til at man mister kunder.

– Selv med prisøkningen er det viktig å huske på at Teslas hurtigladertilbud forsatt er en god avtale sammenlignet med andre ladeaktører, sier Nyland, og viser til at ladeprisene her ligger nærmere fire kroner pr. kWt under optimale ladeforhold, og i praksis rundt fem kroner pr kWt.

«Pumpeprisen» vil variere

Tesla har valgt å gå fra en modell med faste priser for hvert enkelt land/delstat, til priser for hver enkelt av sine 1422 superladestasjoner rundt om i verden med tilsammen 12.011 superladere. Med andre ord slik det fungerer på bensinstasjoner.

Tesla Norge har ikke fått en fullstendig oversikt over de nye norske prisene, men opplyser at prisforskjellen mellom de billigste og de dyreste ladestasjonene i Norge i skrivende stund er beskjeden, uten å ville tallfeste prisvariasjonene. Prisinformasjon er tilgjengelig via bilens berøringsskjerm.

På spørsmål om ladeprisene vil endres fortløpende i takt med variasjon i de norske strømprisene, svarte Sandvold Roland i gårsdagens sak i utgangspunktet nei.

– Det er mer snakk om å kunne justere for langsiktige kostnadsforskjeller og sikre at prisene samsvarer med kostnadene våre.

Frykter ikke for Tesla-salget

Forrige uke ble kjent at Tesla fjerner de billigste variantene av Model S og X fra sortimentet, med det resultat at innstegsprisene steg med henholdsvis 162.000 og 148.000 kroner til 823.300 og 865.800 kroner.

Og fra 1. februar har Tesla varslet at de setter sluttstrek for verveprogrammet som har gitt seks måneders gratis lading på Teslas superladere.

På spørsmål om Tesla frykter at kombinasjonen økte hurtigladerpriser, avviklet verveprogram og høyere innstegpriser på Model S og X vil gå utover bilsalget, viste Sandvold Roland i går til at Tesla stadig høy interesse for bilene våre i Norge.

– Vi vet at mange norske kunder vil ha store familiebiler med lengst mulig rekkevidde, og da er 100D-variantene av Model S og Model X utmerkede valg. Samtidig er Model 3 nært forestående, en enklere, mindre og rimeligere Tesla med leveringsstart i februar.

