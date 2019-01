Tesla øker prisen på hurtiglading

Saken oppdateres.

Tesla skrur opp prisene for hurtiglading på ladestasjonene sine. Årsaken er ifølge Tesla at man har valgt å gå fra en modell med faste priser for hvert enkelt land/delstat, til priser for hver enkelt stasjon. Med andre ord slik det fungerer på bensinstasjoner.

Snittprisen for de norske stasjonene er for øyeblikket 1,86 kr pr. kWt (kilowattime). Opp fra 1,40 kroner pr. kWh gir det en prisøkning på drøye 30 prosent.

– Vi har justert Supercharger-prisene for å bedre gjenspeile variasjoner i lokale strømpriser og bruk av de enkelte stasjonene. I takt med at flåten vår vokser, fortsetter vi å åpne Supercharger-stasjoner regelmessig, slik at flere kan dra på langtur til en brøkdel av det bensin koster, og uten utslipp. Supercharging er fortsatt ikke noe vi tjener penger på, skriver Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge i en e-post til oss.

Tesla Norge har ikke fått en fullstendig oversikt over de nye norske prisene, men opplyser at prisforskjellen mellom de billigste og de dyreste ladestasjonene i Norge i skrivende stund er beskjeden, uten å ville tallfeste prisvariasjonene. Prisinformasjon er tilgjengelig via bilens berøringsskjerm.

På spørsmål om ladeprisene vil endres fortløpende i takt med variasjon i de norske strømprisene, svarer Sandvold Roland i utgangspunktet nei.

– Det er mer snakk om å kunne justere for langsiktige kostnadsforskjeller og sikre at prisene samsvarer med kostnadene våre.

Frykter ikke for Tesla-salget

Forrige uke ble kjent at Tesla fjerner de billigste variantene av Model S og X fra sortimentet, med det resultat at innstegsprisene steg med henholdsvis 162.000 og 148.000 kroner til 823.300 og 865.800 kroner.

Og fra 1. februar har Tesla varslet at de setter sluttstrek for verveprogrammet som har gitt seks måneders gratis lading på Teslas superladere.

– Frykter dere at kombinasjonen økte hurtigladerpriser, avviklet verveprogram og høyere innstegpriser på Model S og X vil gå utover bilsalget?

– Vi opplever stadig høy interesse for bilene våre i Norge. Vi vet at mange norske kunder vil ha store familiebiler med lengst mulig rekkevidde, og da er 100D-variantene av Model S og Model X utmerkede valg. Samtidig er Model 3 nært forestående, en enklere, mindre og rimeligere Tesla med leveringsstart i februar.

Per i dag oppgir Tesla at de har 1422 superladestasjoner rundt om i verden med tilsammen 12.011 superladere. Et antall Tesla-sjef Elon Musk har sagt han akter å doble i løpet av 2019.

Før helgen kunne blant andre New York Times melde at Musk planlegger å redusere antallet Tesla-ansatte med syv prosent eller 3000 ansatte. Målet er å redusere produksjonskostnadene og gjøre Model 3 til en massemarkedsmodell.

Teknologimagasinet sjekker ut Tesla Model 3: