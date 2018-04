Toyota Land Cruiser prøvekjørt: En seriøs SUV

Saken oppdateres.

Ser man den på veien, trekker den gjerne en svær henger – og sjansen for at den er nyvasket, er minimal.

Toyota Land Cruiser er ingen imagebil for jålebukker. Det er derimot en bruksbil som kommer seg frem der ingen skulle tro at noen kunne bo. Sånn har det vært i mer enn 65 år.

Dagens Land Cruiser har nettopp vært gjennom en oppdatering. Utvendig har fronten fått en liten overhaling og sidene er strammet opp. Toyota har ikke prøvd å tone ned bilens heller massive fremtoning, det er og blir en diger bil. 185 centimeter høy og langt over to tonn tung.

Motoren på 177 hestekrefter, selvsagt diesel, sparker ikke, den skyver. Null til hundre er ikke noe man tenker over, det er viktigere at den har et voksent dreiemoment, 420 newtonmeter, slik at det er helt uproblematisk å trekke hest på henger.

Tekniske data: Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D GX Pris: 667.800 kroner Pris testbil: 693.700 kroner Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 2755 ccm. 177 hk v. 3400 o/min. 420 Nm v. 1400 o/min Aks: 17,6 sekunder Toppfart: 175 km/t Forbruk: 0,75 l/mil Utslipp: 197 g/km CO₂. 41,2 mg/km NOx Bagasjerom: 2376 liter LxBxH: 4840/1885/1845 mm Egenvekt: 2185 kilo Tilhengervekt: 3000 kilo

Ingen traktor

Samtidig må den ikke forveksles med en traktor. Innvendig komfort er slett ikke verst. Bilen har massevis av utstyr som skal gjøre reisen trivelig. Rent designmessig ser interiøret ut som det er 20 år gammelt, med knapper nær sagt over alt.

Det tar noe tid før man blir helt fortrolig med plasseringen av alle sammen, og bilen forleder deg aldri til å tro at du sitter i en luksus-SUV.

Kjørekomforten er bedre enn fryktet. Kaklingen fra dieselmotoren må man bare venne seg til, men ergonomien er fin. Vindsus er også på menyen, men Land Cruiser har en kvalitet som man ikke finner i mange andre biler.

Man har følelsen av å kjøre noe som er større og sterkere enn alle de bilene man ser ned på. I marsjhastighet på motorvei er det ganske fint bak rattet i en Land Cruiser. Den har adaptiv cruisekontroll, og man har veldig god oversikt når man sitter i et kjøretøy av et slikt format.

Seig

Bilen har et par hjul i fortiden og et par i samtiden. Karosseriet står på en ramme, en klassisk terrengbilløsning, som gir klare hint om at dette er en bil som er bygget for tøff bruk.

Samtidig har bilen flust med moderne hjelpemidler, for eksempel justerer den bakkeklaringen etter forholdene.

I litt trangere strøk, hvor man gjerne vil ha en litt kvikk bil for å smette inn i rundkjøringer og rundt hjørner, blir det mer som å ta med en sanktbernhardshund i en Nissan Micra.

Det går, men den passer liksom ikke helt inn. Her merker man hvor seig motoren er. Det går an å vekke den litt opp med noen tastetrykk, men jeg har aldri før aktivisert en knapp som heter Sport+ og fått så lite reaksjon fra bilen.

Passer i åpent landskap

Land Cruiser er et utpreget utenfor-byen- kjøretøy, for denne bilen bryr seg ikke om den har kjerrevei eller nylagt asfalt under hjulene.

Den har et helt batteri av offroadhjelpemidler som man kan se for seg at eierne faktisk bruker. Den passer ikke inn i en garasje. Land Cruiser skal stå på tunet, klar for oppgaver de aller fleste av dagens SUV-er enten ikke er i stand til eller er for fine til å påta seg.

Pluss og minus

+

Legendarisk terrengbil

Føles eksepsjonelt solid

Mer komfortabel enn man skulle tro

–

Skikkelig treig

Mosegrodd interiørlayout