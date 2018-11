Tror fremtidsbilen blir et «nettbrett på hjul»

Ekspertene: Her er tidenes råeste biler

Saken oppdateres.

Volkswagen (VW) tror det går mot elektriske biler med lang rekkevidde. Innen 2025 planlegger verdens største bilprodusent å introdusere mer enn 20 helelektriske modeller og selge en million elbiler årlig.

– Fra 2020 får vi den første modellen, kompaktbilen I.D. Samme år lanseres I.D. Crozz, sier Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Volkswagen og Harald A. Møller as.

Med I.D.-modellene bygger VW for første gang helelektriske biler fra grunnen av med den nye plattformen kalt MEB som teknologisk ryggrad.

Den første er en bil som ligner på Golf, men med innvendig størrelse som en Passat. Crozz er en SUV med firehjulstrekk og forventet rekkevidde på 500 km. Også minibussen ID. Buzz er presentert, en bil som ligner på den klassiske minibussen til VW.

Kunstig intelligens

Den fjerde modellen som er presentert i I.D.-familien, er Vizzion. Denne blir lansert som fremtidsbilen med kunstig intelligens og læringsfunksjoner. Bilen skal fungere både som privatbil og i en delingsflåte.

Innvendig skal Vizzion ha en interaktiv lounge, det skal bli som et nettbrett på hjul, lover produsenten.

Den skal være fullt ut selvkjørende og blir som en privatsjåfør der den digitale «sjåføren» med sine sikkerhetssystemer tar kontroll over bilen.

Konseptbilen kjører, styrer og navigerer helt automatisk i trafikken, og skal dermed gi alle om bord muligheten til å bruke tiden underveis som de selv vil, til å jobbe, se film, eller bare slappe av.

Ved hjelp av Microsofts AR-teknologi Hololens, skal sjåføren kunne bruke bevegelser for å kommunisere med bilens virtuelle assistent. stemmestyring er også en del av systemet. Rekkevidden er planlagt til 665km etter NEDC-standard, heter det i omtalen.

Elektrisk på salgstoppen

Registreringstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) til og med september viser tegn til at skiftet er i gang.

VW har registrert flest nybiler så langt år med 14.766. Av dem er 4854 rene elbiler og 2398 plug-in-hybrid, altså biler som både kan lades i stikkontakt og kjøres på fossilt drivstoff. Fortsatt selger VW flest biler med vanlig forbrenningsmotor – totalt 7504, med overvekt av bensin.

Nummer to på listen er Toyota med 11.622 solgte, av de er 10.912 med hybrid motorteknologi. Dette systemet lader elmotoren med kjøring med fossilt drivstoff. Nissan er tredje mest solgte bilmerke, der 9350 av 10.820 er elbiler.

Også BMW på fjerdeplass er på full fart mot elektrifisering. Av 8995 nyregistreringer er 4000 elbiler og 3020 plug-in-hybrid.

Kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Norge bekrefter trenden.

– Elbilen i3 står for en tredjedel av salget. Mye av det andre blir solgt som ladehybrid. Innen 2025 planlegger BMW 25 nye elektriske modeller der 12 er helelektriske. Vi har et mål om å selge bare nullutslipps- eller lavutslippsbiler i 2025. Det er ikke tvil om at det går den veien.

Ny batteriteknologi

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge sier de jobber mot neste generasjon batterier med faststoff. Dette skal etter planen bli mye mer kompakte og energieffektive batterier enn dagens litiumbatterier.

– Det er snakket om at dette vil komme mellom 2020 og 2025. Men vi kommer med nye elbiler allerede fra 2020, da trolig med litiumbatterier som vi har erfaring med gjennom hybridsystemet.

Olsen peker på at det utviklingen av elbiler går raskt, men at forbrenningsmotoren kan ha en lang fremtid.

– Kanskje ikke hos oss hvor myndighetene er tydelig på at de vil ha nullutslipp innen 2025. Mye av utviklingen er avgiftsstyrt. I Afrika og Asia har de ikke samme mulighet, der kan forbrenningsmotoren leve lenge. Vi har også god tro på hydrogen, spesielt for større kjøretøyer.

Trendsetter fra Hyundai

En bilprodusent som satser på alle tilgjengelige motorteknologier, er Hyundai. Nylig lanserte merket Kona Electric. En bil som er pekt på som retningsgivende for utviklingen. Til en pris i overkant av 300.000 kroner får du nærmere 500 km realistisk rekkevidde. Problemet er at du må forvente 24 måneders leveringstid på grunn av stor etterspørsel.

Koreanerne selger nå klart mest av elbiler i Norge. Hydrogenbilen som nå er nylansert som Nexo, ble det bare registrert 14 av til og med september. Men systemet med hydrogenlading av elmotor som bare avgir vanndamp, kan være en del av fremtiden. Audi inngikk nylig partnerskap med Hyundai om utveksling av teknologien.

– I vårt system er det elbiler og hydrogenbiler vi tror på som de store driverne, sier produktsjef Øyvind Knudsen i Hyundai Norge.

Han mener det er viktig å huske på at små bensinbiler er minst like miljøvennlige som store hybrider, og at de moderne dieselmotorene også er blitt mye mer miljøvennlige enn før.

– I løpet av et par år vil vi tilby ladbare systemer på alle våre modeller. Disse ladesystemene er nok en overgangsfase, men jeg tror den fasen kan bli lang, sier Knudsen.

Sikrere biler

Rådgiver for trafikksikkerhet Anne Beate Budalen i MA Rusfri Trafikk tror fremtidens personbil blir elektrisk og fullspekket med ny teknologi som gjør den mer trafikksikker.

– Når litium blir erstattet av faststoff i batteriene, snakker vi kanskje om ti ganger mer effektive batterier. Da vil rekkeviddediskusjonen være uinteressant. En tid fremover tror jeg det blir kjørt parallelle løp. I løpet av en 20-årsperiode tror jeg det er realistisk at det meste av bilparken her i landet er utslippsfri, sier Budalen.

– For tunge kjøretøy tror jeg hydrogen er fremtiden fordi det gir muligheten til å fylle på mer. Men for personbiler, gitt at vi får mer effektive batterier, tror jeg elektrisitet er bedre.

Budalen mener vi ikke skal sitte stille og vente på ny og forbedret teknologi.

– I Norge er vi i en unik posisjon med god råd slik at vi har mulighet til å være med og prøve ut ny teknologi. Vi er et lite marked, men vi er kommet langt og blir lyttet til.

– I dag ser vi at spesielt litt dyrere biler leveres med automatisk bremsesystem, såkalt AEB. Det vil si at bilen bremser selv om sjåføren ikke gjør det. Slikt utstyr blir etter en tid tilgjengelig også på modeller flere har råd til. Dette vil føre til færre ulykker.

På samme måte vil det komme automatisk fartstilpasning. I fremtiden vil bilen ikke gi deg lov til å kjøre over fartsgrensen. Budalen tror også det vil bli alkolås på biler, slik at du ikke får kjørt bilen om du er påvirket av alkohol.

Tror selvkjøring vil ta tid

Men det er trolig langt frem til at bilen blir fullstendig selvkjørende.

– På noen norske veier er det nok mulig å få til. Men med vårt nett av store og små veier tror jeg ikke det er realistisk i uoverskuelig fremtid. Men hvem vet? I et science fiction-scenario er det også snakk om biler som kan gjøres om til helikopter.

