VW T-Roc prøvekjørt: Tøff og vellykket liten SUV

Saken oppdateres.

De små SUV-ene er blitt noe av et satsingsområde for bilprodusentene den siste tiden. På kort tid er Volvo XC40, Jaguar E-Pace, BMW X2 og nå Volkswagen T-Roc blitt rullet ut i håp om å finne kunder som vil gi litt ekstra for en kompaktbil med bra bakkeklaring og et kult ytre.

Her har T-Roc et ess i ermet. Der de andre bilene runder en halv million hvis man ønsker en litt kraftig motor og firehjulstrekk, ligger Volkswagens bidrag omtrent 100.000 kroner lavere.

Så kan man si at Volkswagen ikke er en premiumprodusent og dermed leverer biler som ligger noe under de andre i det som kalles opplevd kvalitet. Det er bare det at interiøret, som er en viktig valuta her, i T-Roc ikke står noe tilbake for sine dyrere konkurrenter.

Tekniske data: Volkswagen T-Roc Sport TSI DSG 4M Pris: 418.700 kroner Pris testbil: 477.100 kroner Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1994 ccm. 190 hk v. 3950 o/min. 320 Nm v. 1500 o/min Aks: 7,2 sekunder Toppfart: 216 km/t Forbruk: 0,67 l/mil Utslipp: 155 g/km CO₂. 14,8 mg/km NOx Bagasjerom: 392/1237 liter LxBxH: 4234/1819/1572 mm Egenvekt: 1420 kilo Tilhengervekt: 1700 kilo

Fett interiør

Her finner man en digitalskjerm foran føreren, som kan tilpasses etter hva man ønsker å få informasjon om. I tillegg har man en midtstilt skjerm av berøringstypen som er elegant. Den sitter høyt og er pent integrert i dashbordet.

Den generelle materialkvaliteten er også god, og det hele virker mer premium enn det man finner i mange premiumbiler.

Testbilen har den kraftigste motoren som er tilgjengelig i T-Roc, 190 bensinhestekrefter. En skikkelig artig motor, med sprettent drag og skarp lyd.

På høyde med BMW

Det er ikke en full Golf GTI-opplevelse med smell og popping fra eksosanlegget, men den gir en veldig god etterligning av en kvikk kompaktbil.

Dette til tross for den ekstra høyden, T-Roc er 12 centimeter høyere enn en Golf. Noe av forklaringen er et fint sammensatt understell. Her er Volkswagen faktisk på høyde med BMW X2, der balansen mellom komfort og sportslighet er godt gjennomført.

Styringen er presis, og T-Roc har et ratt som er tynnere enn for eksempel i en X2, det ligger veldig godt i hånden. Det er også mulig å sitte ganske lavt, slik at følelsen av en sportslig kompaktbil blir enda mer til stede.

Som en Golf

Hva man skal med en bil som dette når det finnes kompaktbiler, er et åpent spørsmål. Et par centimeter ekstra bakkeklaring og litt barske eksteriørdetaljer er det som skal lokke oss over.

Når det gjelder Golf, så leveres ikke den med en motor som matcher, der er det enten 150 hestekrefter som koster rundt 50.000 kroner mindre, eller GTI med 55 flere.

En GTI med automat ligger 40.000 kroner over testbilen. Ingen av disse Golf-variantene kan leveres med firehjulstrekk. Ser man på de utgavene som har lik motorisering, er det liten prisforskjell mellom T-Roc og Golf.

Lengdemessig er T-Roc så å si identisk med Golf, bagasjeromsvolumet er også på samme nivå, så det koker ned til smak og behag.

Volkswagen har truffet veldig godt med T-Roc. Utvendig har den detaljer som skiller den fra de normalt ganske trauste bilene fra Volkswagen.

Er ikke det nok, kan man velge noen friske lakkfarger og ha forskjellig farge på taket og resten av bilen. Innvendig er det også muligheter for å leke litt med farger og mønstre.

Et godt valg

Av alle de nye små SUV-ene jeg har kjørt i løpet av vinteren, er det T-Roc som har imponert mest. Den er like god på veien som BMW X2 og finere inni, mens Volvo XC40 har en flottere design, men er dårligere på veien.

Jaguar E-Pace er den mest sportslige, men det går vel mye ut over komforten. Og så har disse tre bilene én ting til felles sammenlignet med T-Roc: De er mye dyrere.

Det eneste problemet med T-Roc er at det er noe så traust som en Volkswagen. Skal man vise seg frem, bruse litt med fjærene, gir det mer sus i serken å rulle rundt i en BMW eller Jaguar.

Og dette er en bilsjanger hvor mange av kundene legger vekt på slike ting.

Pluss og minus

+

Fine kjøreegenskaper

Morsom motor

Høy kvalitet innvendig

–