– Derfor er det ikke farlig om du går inn med skoene på

Uteskoene dine kan være reine bakteriebomben, og av den grunn bør du alltid ta dem av før du går inn i boligen din, skriver danske idenyt.dk og peker til amerikansk forskning. For en tidligere studie fra University of Arizona viser nemlig at utesko i snitt har 421.000 bakterier under sålen.

Noen av bakteriene forskerne fant var ufarlige, andre var sykdomsframkallende og kan gi infeksjoner i mage, øyne og lunger.

– Når du har brukt sko i mer enn en måned vil 93 prosent av dem ha fekale bakterier under sålen. Bakteriene stammer fra alt fra dyreavføring man tråkker i, til bakteriebefestede golv på offentlige toaletter, sier professor Charles Gerba, hovedforfatter bak studien, til Today Home.

Drar med seg bakteriene inn

Når forsøkspersonene i studien gikk inn med skoene på, ble bakteriene i ni av ti tilfeller dradd med inn på golvene.

– Skoene bidrar til at mikroorganismene blir ganske så mobile. Du drar dem med deg overalt, fortsetter Gerba.

Han anbefaler derfor de med små barn som kryper rundt på golvene, eller de som sliter med allergier eller nedsatt immunforsvar, om å ta av seg skoene før de går inn.

Petter Elstrøm, som forsker blant annet på resistente bakterier ved Folkehelseinstituttet, tar det amerikanske forskningsfunnet med knusende ro.

– Det er ingen problemstilling, kommenterer han.

– Sjelden farlig

Elstrøm forklarer at med jevne mellomrom publiseres det studier der forskere har sett på bakterietilfanget på forskjellige steder, som alt fra mobil, do, tastatur til klær – og nå også under sko.

– Selvsagt finner forskerne bakterier, både ufarlige bakterier og noen bakterier som kan gi infeksjoner eller sykdom hos mennesker på skoene våre eller i hjemmet vårt. Det er bakterier overalt der vi ferdes, det har det alltid gjort og alltid vil gjøre – og vi trenger bakteriene for å overleve.

Hadde bakterier under sko vært et problem, ville menneskene vært utryddet før vi tok på oss skoene, ler han.

Bakteriene fra under skoene som vi drar med oss inn i huset, bidrar sjelden til at vi blir syke, forklarer han.

– Kanskje noen av dem er sykdomsframkallende, og kanskje ender vi opp med å få noen av dem på hendene, og så tar vi oss i munnviken og får dem inn i munnen. Da kan man potensielt bli syk. Men risikoen er ikke større enn den som kommer fra andre mikrober vi får inn i huset vårt. Så vi får heller sørge for en god håndhygiene før vi spiser eller lager mat.

Tar av skoene – men av estetiske grunner

Selv om Elstrøm er helt ubekymret for å få bakterier inn på golvene i huset sitt, går han likevel aldri med uteskoene inne. Men det er altså kun av estetiske årsaker, påpeker han.

– Det er først og fremst fordi jeg ikke ønsker at skoene skal skitne til golvene mine. Jeg liker at de ser reine ut, sier han.

Likevel hender det at sønnene spaserer inn med uteskoene på. Og hunden labber alltid inn med det han har under føttene sine. Men det er uproblematisk, ifølge han.

– Så får jeg heller bare vaske golvet en ekstra gang, slik at det ser rent og pent ut, sier epidemiologen.