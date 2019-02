Skjeggkre sprer seg i voldsom fart. Slik håndterer du problemet.

Et tilbud som står til stryk

Pilot mistet kontroll på helikopteret like før det traff bakken

Får kontrakt på over 170 millioner, men må fortsatt kutte kostnader

Slutt for «Slaget på Testiklestad» på Sverresborg

Fare for regn som fryser på bakken fra torsdag ettermiddag

To ulykker på E6 ved Grillstadtunnelen

Kjøpte 120 m² ferdighytte: – Føringen var at det skulle bli lunt og at det skulle bli en helhet.

Renate og ektemannen bygde hytta på et halvt år: – Det ble gjort med et strengt budsjett og egen arbeidskraft

Plutselig er sommeren her ...

Norwegian erkjenner at kassen nesten var tom

To ulykker på E6 ved Grillstadtunnelen

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om skjeggkre.

Eksperten: Preben Ottesen

Utdanning: Doktorgrad fra Universitetet i Oslo med insekter som forsøksdyr

Jobber som: Avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet

1. Hvordan oppdager man skjeggkre hjemme?

– I starten, når det er få av dem, ser man gjerne et og annet skjeggkre når man løfter på ting. Skjeggkre holder seg gjerne skjult når lyset er på, men hvis man for eksempel slår på lyset på badet om natten, kan man se dem pile av gårde for å gjemme seg, sier Ottesen.

Det kan dog ta flere år før man finner ut at man har fått skjeggkre i boligen.

– Dyrene kan bruke opp mot tre år på å bli voksne. Det kan derfor ta nesten fem, seks år før man legger merke til dem. Da har ofte bestanden blitt så stor at det er umulig å unngå dem.

Man finner skjeggkreene oftest i nyere bygninger.

– Vi har en mistanke om at de kommer inn allerede i byggeprosessen med materialer og lignende. Vær derfor litt observant ved utpakking av varer pakket i papp. Sjekk om det er noen «blindpassasjerer» med, råder skadedyreksperten.

2. Hvordan vet man at det er skjeggkre, og ikke sølvkre?

Det kan være lett å forveksle sølvkre og skjeggkre, men det er fullt mulig å se forskjell.

– Sølvkre er ensfarget og sparsomt behåret i ansiktet. Skjeggkre er mer spraglete og har tett med lyse hår i ansiktet. Det har «skjegg», sier skadedyrseksperten.

De fleste synes det er verst å få skjeggkre fordi de gjør mer ut av seg.

– Mens sølvkre holder seg i skjul på bad og andre fuktige steder, kan skjeggkre plutselig på dagtid pile over sengen din, spisebordet eller sofaen. Det til tross for at skjeggkreene er nattaktive.

3. Hvilken skade gjør skjeggkre?

– De gjør liten materiell skade. Skjeggkreene spiser helst døde insekter og annen proteinrik mat, men kan også gnage på papir. Hvis papiret er verdifullt, som for eksempel en frimerkesamling, kan det bli økonomisk skade.

Men det går nok mest på psyken løs, mener Ottesen.

– Mange synes skjeggkreene er ekle. Noen frykter kanskje at huset får verditap eller sliter med søvnløshet, mens andre tør ikke be folk med hjem.

4. Hvordan blir man kvitt dem?

– Å bli helt kvitt dem er vanskelig, men man kan gjøre mye selv for å redusere bestanden til et nivå hvor man ikke plages av å se dem daglig.

Limfeller kan brukes, gjerne med et lokkemiddel i midten, tipser Ottesen.

Da kan man legge ut metervis med limteip, en slags dobbeltsidig teip, eller sette opp frittstående limfellestasjoner. Det gjør at dyrene klistres til teipen. Dette kan man få eller kjøpe fra et skadedyrfirma eller på nett.

Som lokkemiddel bruker FHI et sirissmel som har vist seg å være effektivt.

Andre måter å bli kvitt skjeggkre på:

Fuging av sprekker, men det er ikke testet vitenskapelig om dette har effekt.

Giftsprøyting kan redusere bestanden, men bør overlates til profesjonelle og kan dessuten bli dyrt.

– Vi forsker nå på et mer miljøvennlig alternativ ved å bruke et forgiftet åte (red.anm. forgiftet mat) som de spiser. Forsøkene er lovende. Middelet ble nylig godkjent av Miljødirektoratet til bruk mot skjeggkre. Nå kan skadedyrfirmaer bekjempe 85-90 prosent av skjeggkreene i løpet av seks til tolv uker, sier skadedyreksperten.

5. Kan man spre skjeggkre videre?

– Ja, det er derfor vanskelig å se hvordan man skal utrydde skjeggkreet for all fremtid. Det er nok dessverre kommet for å bli.

For å hindre å spre skjeggkreene må varelagre og andre som distribuerer varer, og som har skjeggkre i lokalene, sørge for å ha god kontroll på bestanden, mener Ottesen.

Dersom man har skjeggkre i privat bolig og er redd for at gjester på besøk skal få dem med seg, har man lite å frykte. Skjeggkre holder seg som oftest borte når det er aktivitet i rommet.

Skal du på besøk til andre og må ta med deg bagasje, bør den sjekkes mens du pakker.

– En kan for eksempel riste hvert enkelt plagg. Overnatter man på et sted med skjeggkre, bør bagasjen dessuten være lukket om natten. Det gjelder også med veggedyr.