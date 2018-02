– Vi føler oss veldig heldige som er huseiere i så ung alder

Saken oppdateres.

– Vi tapte en budrunde i Kanalbyen, og var veldig lei oss for det. Det var det vi hadde sett for oss som drømmeleiligheten, sier Vilde Herlofsen

– At vi ikke fikk tilslag på leiligheten gikk rett og slett på at noen hadde lengre ansiennitet i boligbyggelaget enn oss, forteller Vilde.

22-åringen og samboer Ola Løkås (25) var skuffet, og begynte så smått å se seg om etter noe annet.

– Vi tittet for det meste i Kvadraturen og på Lund. Men på Lund kom vi mest over boliger som trengte mye oppussing, og skjønte fort at det kunne bli veldig dyrt, forteller Vilde.

Det skulle gå nærmere et halvt år fra drømmeleiligheten i Kanalbyen glapp til paret kom over noe som var enda bedre: Et eneboligprosjekt på Dvergsnes.

– Siden jeg er fra Dvergsnes, så ble det litt naturlig å titte i denne retningen når ikke vi fant noe på Lund eller i sentrum. Og en dag dukket annonsen opp på forsiden til fvn.no, forteller hun.

Eneboligen på Dvergsnes er samboerparets første hjem sammen, og i snart fem måneder har de kunnet kalle seg huseiere.

– For min del er det mitt første "ordentlige" hjem borte fra jenterommet, men Ola har studert noen år i Polen, så han har bodd for seg selv en stund, forteller Vilde.

Tannlege og sykepleierstudent

Som sykepleierstudent og nyutdannet tannlege er det ikke mange unge par i 20-årene som har råd til å bygge hus. Eller eie sin egen bolig i det hele tatt. Det er Vilde og Ola fullt klar over.

– Vi hadde ikke klart dette hvis ikke vi hadde fått hjelp av foreldrene våre, forteller Vilde. 22-åringen legger ikke skjul på at hun føler seg heldig som har muligheten til å eie sitt eget hjem mens hun fortsatt er student.

At Ola var nyutdannet og allerede i jobb hadde alt å si for at paret fikk lån i banken.

– I tillegg hadde det nok mye å si at jeg jobber mye ved siden av studiene, og heller ikke har så veldig lenge igjen før jeg er ferdig sykepleier, forteller Vilde.

Det unge samboerparet kom tidlig inn i byggeprosjektet og fikk derfor muligheten til å påvirke en del materialvalg i huset.

Blant annet byttet de ut parkettgolvet med et slitesterkt golv i laminat. Kjøkkenet fikk de velge selv, og fliser på bad og farger på vegger fikk de også mulighet til å påvirke.

Stramt budsjett

– Vi har hatt et stramt budsjett å forholde oss til, så vi har tenkt oss nøye om på de valgene vi har tatt, forteller Vilde.

Huset, som er på 130 kvadrat, går over tre plan, og fra terrassen i tredje etasje kan de også skimte sjøen.

De fleste valgene i huset har samboerparet tatt sammen. Men akkurat når det gjaldt kjøkkenet var det Ola som hadde flest meninger og ønsker.

– Jeg har alltid drømt om å ha et funksjonelt kjøkken med en åpen og sosial løsning. Jeg er veldig glad i å lage mat, så det å kunne være en del av selskapet mens vi lager mat, var viktig når vi tegnet kjøkkenet, forteller Ola.

I de opprinnelige kjøkkentegningene var det ingen kjøkkenøy, men dette fikk paret tegnet inn, samtidig som de også fikk muligheten til å påvirke hvilken farge de ønsket på innredningen.

I det nybygde boligstrøket på Dvergsnes er Vilde og Ola foreløpig det yngste paret som har bosatt seg. I alle fall som de vet om.

– Men vi er ikke så veldig mye yngre enn de andre. Det er en del par rett rundt som er på Ola sin alder, og litt eldre enn det, sier Vilde.

Sort og gull

Både Vilde og Ola er interessert i interiør, og begge var klare på at de ønsket å bruke mye sort i sitt nye hjem. I kombinasjon med gull har de fått akkurat den stilen de ønsket.

– Vi har mye mørkt, men har likevel beholdt en del lyse vegger slik at det ikke skal framstå som en mørk hule, sier Vilde

Allerede før huset sto ferdig hadde Vilde og Ola innredet hele huset i hodene sine.

– Vi kjøpte huset i februar i 2017, og flyttet ikke inn før i september, så da fulgte vi mye med under byggingen, og kunne kjøpe litt og litt underveis. Jeg føler at alt vi har handlet er veldig planlagt.

Faktisk kan ikke Vilde komme på et eneste spontankjøp.

– Vi har gjort mange interiørkupp på salg. Stuebordet for eksempel var det 80 prosent salg på. Spisebord og sofa fikk vi også på salg.

Etter fem måneder i nytt hus er det ikke en eneste ting Vilde eller Ola kunne tenke seg å forandre på. – Vi trivdes fra første dag, og er enige om at det er her vi skal bo i mange år.

PS! Vil du se mer av hjemmet til Vilde og Ola kan du sjekke ut deres instagramprofil @detsortehuset