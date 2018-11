Beate Hemsborg liker det nostalgiske: – Jeg blir glad inni meg når jeg tenker på hva de gamle tingene er blitt brukt til.

Skiledelsen er bekymret for ungt frafall: De vinner og vinner, men nå er over 30 000 medlemmer borte

– Jeg kjøper aldri et komplett gammelt servise. Kun to av hver kopp og kanskje en asjett iblant, sier 41-åringen.

Hun synes det er sjarmerende å blande ulike kopper som hun plukker opp fra loppemarkeder og bruktbutikker.

– Det er noe spesielt å drikke kaffe fra en kopp som man ikke vet noe om. Tenk på alle de spennende samtalene den har fått med seg, fortsetter hun nostalgisk før hun viser oss koppesamlingen i vitrineskapet i stuen.

HVEM, HVA, HVOR Hvem: Beate Hemsborg (41), pedagogisk leder i barnehage, Jan-Petter Hemsborg (47), jobber i bank, Kasper (15) og Lotte (9). Hva: Enebolig på 220 m² fra 90-tallet. Hvor: Stathelle ved Langesund i Telemark.

Gamle hemmeligheter

Det er nettopp historien Beate er opptatt av når hun innreder hjemmet sitt. Tingene må gjerne være preget av tidens tann og gjemme på spennende hemmeligheter i slitt maling og gamle sprekker.

Møblene og tingene familien har arvet, betyr aller mest.

– Jeg samler på mye. Men tingene må enten ha en klar funksjon eller ha affeksjonsverdi for oss. Vi har arvet noen fine gjenstander fra tidligere generasjoner som vi setter stor pris på. Det er dem vi helst innreder med, sier 41-åringen.

Hun bor med ektemannen Jan-Petter (47) og de to barna Kasper (15) og Lotte (9) i en enebolig på Stathelle ved Langesund. Til daglig jobber hun som pedagogisk leder i en barnehage, men interiør- og fotointeressen blomstrer på fritiden.

Kan ikke kaste noe

– Interiørinteressen kom for fullt da jeg flyttet hjemmefra for første gang, men gleden over gamle ting har nok vært der siden jeg var liten jente. Farmor og farfar pleide å tråle messer og loppemarkeder, og jeg synes det var så gøy å komme på besøk til dem for å se alt det spennende de hadde.

Innimellom dryppet det litt på barnebarnet også.

– Jeg var så heldig å få med meg noen ting hjem, som for eksempel småmøbler til rommet mitt. Nå er det stas at datteren min Lotte har overtatt noen av dem og har dem på sitt rom, sier Beate.

Og selv om Beates mor rev seg i håret over alt datteren dro med seg hjem, er hun egentlig helt lik selv.

– Hvis mamma, svigerinnen min eller jeg går lei av ting, pleier vi å bytte. Vi kan jo liksom ikke kvitte oss med ting heller. Og ingen i familien tør å kaste gamle ting før jeg har fått tatt en titt på det, sier hun og ler.

Sparer til dyre ting

Det er ikke sånn at Beate aldri kjøper noe nytt, for hun liker å blande. Og hun sparer gjerne til dyre ting hun har lyst på. I de senere årene har hun likevel merket en endring hos seg selv.

– Jeg begynner egentlig å bli litt mettet på ting og vet ikke helt hva jeg vil ha lenger. Jeg har ikke lyst på det alle andre har. Når jeg sparer til noe, kan det gå en stund og så får jeg plutselig ikke så lyst på det lenger.

Da er det annerledes med tingene som betyr litt ekstra. Som den gamle nøttebollen etter Beates mormor. Nå fylles den med nøtter hver jul.

– De fleste bildene våre er arvet. Vi er ganske sære og bestemte på hva vi vil ha på veggen og er ikke så glade i masseprodusert. Bildene våre har sine historier og er av stor betydning for oss, sier 41-åringen.

Litt av hytta i stua

Siden ekteparet Hemsborg tok over 90-tallshuset i 2003, har det skjedd en del endringer både på innsiden og utsiden. Beate har mange ideer, og Jan-Petter utfører dem.

– Petter, som jeg kaller ham, er veldig tålmodig og er med på mange av påfunnene mine. Han er handy og flink, han både snekrer og bygger. Noen ganger må han nok tenke på ideene mine en stund før han finner ut at det var en god plan. Og da er det jo nesten så han kom på det selv, smiler Beate.

Tidligere var kjøkkenet og stuen ett rom, men ekteparet Hemsborg valgte å bygge opp en murvegg for å skille av kjøkkenet. Og veggen er ikke laget av hvilket som helst materiale.

– Vi brukte teglstein fra den gamle pipa på hytta vår som ble bygget på 1930-tallet. Det er morsomt å ha litt av hytta her hjemme. Tenk, den steinen har vi drasset med oss rundt omkring før den endte på veggen da vi flyttet inn her.

Nå går Beate med flere oppussingsplaner, og drømmen er å åpne veggen inn til kjøkkenet igjen.

– Jeg er veldig glad i å være på kjøkkenet og har lyst på en oppussing der. Så nå funderer vi litt på hva vi skal finne på med mursteinen om veggen tas ned igjen.

Stemningen er viktigst

Den nevnte fotointeressen startet så smått da Beate hadde en interiørblogg for en del år siden.

– Det var gøy å vise frem ting på bloggen, men så ble jeg mer og mer interessert i det fototekniske. Nå er det viktigere å fange lys og stemning, og da er ikke «de riktige» tingene så viktig lenger, sier den kreative pedagogen.

Bloggen finnes fortsatt, men bildene deles også på Beates Instagramkonto @bhemsborg. Der er det nettopp den gode stemningen og det vakre i hverdagen som er i fokus. Og litt interiør og en del kaffekopper, da, det er nesten ikke til å komme unna.