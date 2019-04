Bor i båten: - Det er litt morsomt å ha en leilighet som kan forflytte seg i 20 knop.

Saken oppdateres.

Rustne skilt som forbyr sykling på bryggene, og påminnelser om å låse etter seg. Bak porten dupper båter i alle farger og fasonger på vannet. Mange av dem er helårsboliger.

– Hei, roper en ung fyr fra toppen av en båt.

– Denne veien!

Ivan Alexander Reigstad (28) er til daglig baseleder i aktivitetsskolen på Bygdøy skole. Han spiller i rockeband også.

– Sjøsenteret på Killingen er som en liten småby, sier han entusiastisk.

– Man tusler rundt på brygga og plutselig blir man invitert inn på en kaffe. Det er en av grunnene til at jeg liker meg så godt her.

Her bor det mange ulike folk. Unge som nettopp har flyttet hjemmefra, polakker som pendler, mennesker som ikke er helt A4. Men også de med veldig god råd.

– Det er så mange kule løsninger. Alt fra riktige hus på flytende terrasser til gamle overbygde livbåter, sier Reigstad.

Båtplass Leie av båtplass vil variere mye ut fra plassering og tilhørende fasiliteter, men kan komme over 20.000 i året. Fra 1. oktober 2017 kunne båtboere registrere båten sin på fast adresse. Båtplassen må være fast og kontraktfestet i minst et halvt år, ha sengeplass til antallet beboere, lys og oppvarming, i tillegg til kjøkken og sanitærutstyr. Folkeregisteret fører ikke statistikk over hvor mange som bor i båt i Norge, eller hvor de bor, ettersom husbåter kun blir registrert med førtøyingspunkt. Kilde: Skatteetaten

Savnet fælt å bo på sjøen

Båten – en Storebro Storø 34 – har han bare hatt i et par måneder.

– Jeg er veldig stolt av den. Det er litt morsomt å ha en leilighet som kan forflytte seg i 20 knop.

Reigstad forteller at han kun har bodd en måned på land i løpet av de siste årene.

– Det var ille. Jeg savnet så fælt å bo på sjøen. Jeg savnet den roen jeg får når jeg kommer hit.

Det er litt morsomt å ha en leilighet som kan forflytte seg i 20 knop. Ivan Alexander Reigstad

Kjøleskap under sofaen

Båten hans har stue og kjøkken. Kaldt og varmt vann. Gasskomfyr utstyrt med flere sikkerhetsanordninger. Og et kjøleskap som skjuler seg under sofaen.

Sovekabin, gjestekabin, bad med dusj og en saltvannstoalett som går ned i en septiktank, har han også. Båten får elektrisitet fra flere tolvvolts batterier og fra landstrøm når den ligger i havn. En dieselvarmer sørger også for varme.

– Legger man sammen leie av brygga, strøm og slike ting koster det ca. 4000 i måneden å bo her, sier han.

– Så det er et veldig godt alternativ til å bo på land.

Ting å tenke på før du skaffer deg bolig i båt

Velg en båt som er sjødyktig, selv om den bare skal ligge til kai.

Du får mer båt for pengene med en seilbåt, fremfor en tilsvarende motorbåt.

Kalesje over utearealet gir mer boareal, og et ekstra «kjøleskap» i vinterhalvåret.

Se etter en godt isolert båt med sikringsskap og landstrømkontakt.

Sett deg godt inn i alt som har med båtsikkerhet å gjøre.

Vær forberedt på at ting kan gå i stykker og trenge reparasjon. Kilde: Studenttorget.no

Pelletsovn, som varmer godt

Men hvordan er det egentlig når frostrøyken ligger tett over vannet, gradestokken nærmer seg 30 minus og brygger og dekk er glatte av is?

– Jeg pleier å snu båten om vinteren sier Simon Graves, som holder til et par brygger lenger bort for Reigstad.

Båten legges med akteren inn.

– Da er det enklere å komme av og på, hvis dekket og bryggen er glatt. Men man må uansett gå forsiktig.

Han byr på nytraktet kaffe i sin nyoppussede Maxi 95. Solen har nå våget seg frem og hunden Barney krøller seg sammen i solvarmen. Det føles som ferie. Langt fra vinter og kulde.

Graves, som egentlig er fra England og til daglig jobber med maskinutleie på Furuset, bor på Killingen sammen med kjæreste og hund.

– Men det er faktisk ikke så kaldt å bo på båt om vinteren, sier han.

– Vi har en pelletsovn, som varmer godt. Det verste er vel egentlig at marinaen bare har sommervann. Om vinteren må vi hente vann på land, til vask, oppvask og matlaging.

Han forteller at han har lurt litt på å bygge et «ordentlig» hus på vannet. Men at det er blitt med tanken.

–Jeg er jo blitt så glad i denne båten, sier Graves.

Bærekraftig direktør

Birgit Liodden (36) eier et av de «ordentlige» husene. Til daglig er hun direktør for bærekraft, havrom og kommunikasjon i Oslo Business Region.

– Jeg har drømt om å bo i husbåt i mange år. Etter flere års leting fant jeg denne, sier hun stolt.

Familien bruker husbåten foreløpig som sommerhus. Her er det turkise solstoler på terrassen, halmtak og kulørte lykter. Et par seilbrett dupper på vannet. En knallrosa flamingo, som luften nesten har gått ut av, hviler seg i en kurv.

– Her er vi tett på hverandre hele tiden, sier Liodden.

– Barna elsker det.

Den lille familien padler og utforsker livet i havet, strendene og skogen. Ror og svømmer. Barna har fast plastrydding på stranden i bytte mot is.

– Jeg vil helst bo på vannet full tid, men jeg må foreløpig tilpasse det til barnas behov. Ikke mange småbarnsfamilier bor i husbåt i Norge nå, sier Birgit, som tror etterspørselen etter flytende boliger vil øke fremover.

Reddet kattunge på veien

– Har du lest Maia Lundes roman «Blå»?

Christine Spiten (28) stikker hodet opp av båten sin og setter tennene i et rødgult eple.

– Den handler om en sånn båt som min, det er jeg helt sikker på!

Gründerentreprenøren står på Forbes’ under 30-liste, som en av Europas spirende stjerner innen teknologi. Årsak: Hun har funnet opp en undervannsdrone med kamera som kan dykke til 150 meter.

Båten, en Hallberg Rassy, fant hun mens hun var på toppturer i Lofoten. Hun seilte den til Trondheim sommeren 2016, der hun da bodde. Sammen med sin australske kjæreste og en kattunge som de reddet på veien, seilte hun båten fra Trondheim til Oslo i sommer.

Ideen om å bo på en båt fikk hun mens hun hjalp venner å finne en.

– Det har jeg ikke angret på ett sekund, sier 28-åringen.

– Livet er enkelt i båt, man har kun det man trenger. Når jeg reiser så mye i jobb, er «Viva» en base å komme hjem til, et avkoblingspunkt.

Det blir første vinter i båt. Spiten er ikke urolig, båten er godt isolert.

– Jeg har jo bodd i den i Trondheim. Men jeg skal si deg: I fjor vinter, da det var 16 minusgrader der og jeg spadde en sti i snøen ut på brygga, var det kaldt, sier hun med et smil.