Bygget hytta med store vinduer for å maksimere utsikten: – Panoramautsikten er hyttas maleri

Kjøttmeisene kvitrer. Sola skinner utover de mektige fjellene i Drangedal, der store deler av snøen allerede har smeltet bort og vårens planteliv blomstrer. Men isen ligger fortsatt som et hvitt teppe over Bjorvatnet, som skiller fjellene i dalen. Her senker roen seg over hytta Endeli, som ligger helt på toppen av hyttetomtene på Gautefall.