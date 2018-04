Canadiske Tracy ble forelsket i skandinavisk design da hun møtte ektemannen Ola

Saken oppdateres.

– Da jeg kom inn i interiørbutikken Skandium i Knightsbridge i London, startet kjærlighetshistorien min med skandinavisk design og interiør, sier canadiskfødte Tracy Rebecca Heldal.

At hun besøkte butikken som forhandler skandinaviske møbler og design var kanskje ikke helt tilfeldig, for Tracy hadde allerede forelsket seg i nordmannen Ola Aasness Heldal.

Hvem, hva, hvor: Hvem: Tracy Rebecca Heldal (36), Ola Aasness Heldal (36), Ola William Heldal (5), Theodore Andreas Heldal (2). Hva: Arkitekttegnet funkishus fra 1960-tallet på 259 kvadratmeter fordelt på 3 etasjer. Hvor: Makrellbekken i Oslo

Paret møtte hverandre på en flyreise på vei til Canada for 11 år siden, og flyttet etter hvert sammen i en leilighet i Hampstead i London. Da tanken på å stifte familie ble aktuell, bestemte de seg for å reise til Norge.

– Vi hadde begge lyst til å bo i Norge. Det er bedre med tanke på familieliv, barnehage, helse- og velferdstjenester. Også kan vi gå på ski her, sier Ola.

At de etter hvert havnet i et arkitekttegnet funkishus i Makrellbekken i Oslo, var eller ikke helt tilfeldig.

En familie med arkitekter

– Vi bodde i en leilighet i Oslo og hadde sett etter ny bolig en stund. Da vi fant dette huset måtte vi bare ha det, sier Tracy.

Huset er i funkisstil og bygget på 1960-tallet, og arkitekten som tegnet det har en relasjon til Olas familie.

– Arkitekten Peter Andreas Munch «P A M» Mellbye var faktisk en venn av bestefaren min, som også var arkitekt, sier Ola, som praktisk talt kommer fra en hel familie av arkitekter.

Skandinavisk design Et begrep som oppsto i 1950-årene, for å karakterisere datidens stilfølelse og kunstnerideal.

Stilen var inspirert av funksjonalismen, men med en mykere linjeføring.

Kan både oppfattes som en stilbetegnelse, som en betegnelse på en nordisk livsstil og på en nordisk arbeidsmetode.

Har blant annet blitt beskrevet som «bleke naturlige farger, beskjedne dimensjoner og småbrukeraktig lerret eller mykt naturfarget skinn». Kilde: Wikipedia

– Ola har design i blodet siden både faren, bestefaren, onkelen og stemoren hans alle er arkitekter. Han har mye bedre smak enn meg, slår Tracy fast.

Akkurat det kan vel diskuteres, for i det lyse og flotte hjemmet til familien Heldal råder en leken og stilig, men samtidig personlig og lun atmosfære.

– Jeg elsker jo som sagt skandinavisk design, men er minimalist og bruker lang tid på å bestemme meg for hva vi skal kjøpe av interiør. Derfor synes jeg selv det er litt tomt her akkurat nå, sier hun.

Norske og danske favoritter

Tracy ser både til Norge og Danmark når hun drømmer om møbler, kunst og interiør.

– En møbeldesigner jeg liker veldig godt er Hans Wegner. Jeg er nesten besatt av ham og drømmen min er å eie to originale Flag Halyard-stoler han har designet, sier hun.

Arne Jacobsen er også en stor favoritt, sammen med amerikanerne Charles og Ray Eames.

Til veggene er hun spesielt glad i en norsk kunstner og fotograf.

– Jeg prøver å få inn kunst overalt, men har dessverre ikke plass til så mye på grunn av alle vinduene. Jannecke Sanne er en stor favoritt og bildet vi har over spisebordet er laget av henne, sier Tracy.

Hanne Borchgrevink og Fritz Hansen er også representert med kunstverk på veggene i stuen. Selv om vinduene setter en stopper for mer veggplass til kunst, er det akkurat disse store vinduene både Tracy og Ola trekker frem som noe de liker aller best ved huset.

– Vi elsker vinduene! De slipper inn masse lys og vi har solen inn her hele dagen, i tillegg til en fantastisk utsikt, sier Ola.

Skreddersydde løsninger

Paret har ikke pusset opp så mye etter at de tok over huset i 2014. De tidligere eierne var nemlig arkitekter og gjorde mange gode og varige valg i sin renovering av 60-tallshuset.

– De forrige eierne fjernet gipsplatene i taket slik at det originale taket kom frem. De pusset også opp badet, vaskerommet og kjøkkenet, plassbygde hyller og skap i eik i stuen, samt pusset peisen, forteller Ola.

– Tracy og jeg malte gulvet hvitt, fordi vi synes det var litt vel mye tre her og fikk følelsen av å være i en finsk sauna. Vi vet det er en synd å male originale tregulv, men vi ville ha det lysere og lettere og er veldig fornøyde med resultatet.

I tillegg delte de av et rom i kjelleren for å lage to barnerom til sønnene Ola (5) og Theodore (2).

For fremtiden

Ekteparet har også noen planer for huset fremover.

– Vi har tenkt å pusse opp kjøkkenet for å gjøre det større, bygge en takterrasse og lage et kombinert gjesterom og lekerom i kjelleren. Det blir fint å få plass til overnattingsgjester, spesielt når familien min kommer på besøk fra Canada, sier Tracy.

Familien Heldal trives godt i huset, som har barnevennlig beliggenhet i en blindgate, og en egen lukket uteplass på baksiden av huset. Om sommeren kan de bare lukke opp dørene og barna får løpe fritt ut og inn.

– Vi er veldig glade i huset, de flotte naboene våre og nærheten til familie og marka. Vi kommer aldri til å flytte, konstaterer Tracy og Ola Heldal.