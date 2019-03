DNB med ny salgsvri: slipper kostnader om boligen ikke blir solgt.

To berget førerkortet med minst mulig margin

Millionkausjon for amerikansk TV-stjerne etter opptaksjuks

Nord-Korea skånes for den hardeste kritikken

Her er RBKs kapteiner: Derfor gjør Horneland som Bruttern

Her startet United-stjernens eventyr. Tilbake står en ribbet klubb

Alle er enige om at resten er idioter i trafikken

TV-giganten HBO lager reportasje om norsk idrett. To ting vekket interessen deres

Turnusarbeider jobbet ni søndager på rad for Trondheim kommune

Hedwig (20): - Nå sitter jeg her, sur og forbanna over trangsynte politikere og «voksne» som skal sette bremser

Over 200 studenter utestengt for fusk, falske vitnemål eller farlig atferd

- Jeg har alltid trodd at det bare er gamle legender som får denne prisen

To etasjers toppleilighet med fri sikt: – Et eksempel på god fortetting.

Overtok barndomshjemmet fra 80-tallet: - Dette skal være et brukshus som tåler litt.

En alvorlig diagnose førte til at ektepar pusset opp gården for 20 millioner

Fastrente eller flytende rente? Her er ekspertens tips.

- Jeg har alltid trodd at det bare er gamle legender som får denne prisen

Saken oppdateres.

Den nye tjenesten gjør DNB Eiendom til den største aktøren i landet med salgsgaranti på bruktbolig for privatpersoner.

– Om vi ikke selger boligen til prisen vi er blitt enige med selger om innen en tidsfrist på seks måneder, tar vi alle kostnadene knyttet til salget, sier Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom.

Det betyr at kunden ikke betaler for blant annet fotograf, takstmann og annonser hvis boligen ikke blir solgt. De tar ikke ekstra betalt for tjenesten. Buraas anslår at det kan koste selskapet noen titalls millioner kroner.

Om boligen blir solgt, forfaller kostnadene til betaling, påpeker han.

– Jeg tror at terskelen blir lavere for å legge boligen ut til salgs. Flere som er i vurderingsfasen på om de skal selge boligen eller ikke, vil nok ta sjansen fordi det tross alt ikke vil koste dem noe om de ikke får solgt den, sier Buraas.

– Vil bli diskusjoner i bransjen

Det finnes flere aktører som tilbyr dette rundt omkring i landet. Et kjapt googlesøk viser at blant annet Privatmegleren i Bergen, Heimdal Eiendomsmegling, Proaktiv Eiendomsmegling og Eiendomsmegler 1 i Kristiansund og Ålesund tilbyr dette til sine kunder.

– Det er riktig at det finnes mindre aktører som tilbyr dette, men vi vil tilby dette på landsbasis i våre 138 kontorer, sier Buraas.

– Når det er sagt, innfører vi ikke dette for å konkurrere med andre eiendomsmeglere i bransjen, men for å møte kundens behov, legger han til.

Hvordan dette vil påvirke resten av bransjen, er Buraas spent på.

– Hva konkurrentene velger å gjøre fremover, får de bestemme. Vi er trygge på det vi gjør, men at det kommer til å bli diskusjoner i bransjen på hvordan vi nå tar risiko på vegne av kundene våre, er jeg helt sikker på.

– En skal ikke la seg blende

Ifølge Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør for bolig i Forbrukertilsynet, er tilbudet om salgsgaranti et markedsføringstiltak som selskaper bruker for å tiltrekke seg flere kunder.

– De spisser tjenestene sine og tilbyr noe de vurderer som en fordel for kundene og for at de skal bli mer attraktive sammenlignet med konkurrentene.

Forbrukertilsynet er i utgangspunktet ikke negative til salgsgarantier, men her finnes det fallgruver, påpeker hun.

– Det som kan være problematisk med salgsgarantier, er måten det er kommunisert ut til publikum. Om ikke vilkårene når tydelig frem til kundene, vil markedsføringen være villedende. Hvis det for eksempel er noen unntak i vilkårene, må dette være tydelig kommunisert i tilknytning til tilbudet, sier hun.

Hennes generelle råd når man skal finne en eiendomsmegler, er å ta en helhetsvurdering.

– En salgsgaranti kan være en fristende faktor, men en skal ikke la seg blende. Det er viktig å ta høyde for flere faktorer før man bestemmer seg. En bør hente inn tilbud fra ulike meglere og se på hva de kan tilby av pris. Ta også en prat med dem for å se hvem man tenker vil kunne gjennomføre oppdraget på best mulig måte.

– Sett deg nøye inn i vilkårene

Tore Bråthen er professor i forretningsjus på Handelshøyskolen BI. Han er ikke kjent med DNB Eiendoms nye salgsgaranti.

Hans generelle råd dersom man skal selge boligen sin og benytte seg av en slik tjeneste, er at man setter seg nøye inn i hva salgsgarantien innebærer.

– En slik avtale kan kanskje innebære en likviditetsmessig fordel ved at man slipper å betale noe på forhånd, men man bør også se på hva totalregningen blir, oppfordrer han.