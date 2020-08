Da koronaen slo til, tok skuespillerparet ekstra grep om hagen

Her var 70 på visning. Meglertopp bekymrer seg for «ubehagelig vekst i boligprisene».

Siden mars, da korona enten sendte folk inn på hjemmekontoret eller ut av jobb, har skuespillerparet Evy Kasseth Røsten og Paul-Ottar Haga brukt tiden ute i hagen. Han ble permittert fra Det Norske Teatret, hun fra SKUDA. Plutselig ble det mye tid til den felles hobbyen: Hagen.

En stabel brukte vinduer er blitt til drivhus, nye helleganger og brostein er lagt, og trestubben har fått en hjemmelaget bordplate av betong.

De har en hage som de bruker og lever i. Her på Tåsen i Oslo er det utekjøkken, langbord under rosepergolaen, en duftende kjærlighetssti i skogholtet, en grønnmalt benk, frodige grønnsakskasser, krukker og flasker og lysekroner.

Hagen er ikke bare en tumleplass på fritiden. Her har de også hatt pop-up-festivaler, datterens pianoavslutning og innspilling av et matprogram for TV. Men en vanlig sommer er hagen på sjølstyr. For vanligvis har hele familien vært av gårde for å regissere og spille utendørs teater.

Drivhus av gamle vinduer

Sommeren 2020 er annerledes. Hele våren har de holdt på i hagen.

– Det gjør godt å lage noe med hendene, noe praktisk og håndfast. Jeg liker å snekre, jobbe med betong og stein. En får jo ikke akkurat trælete hender av å lese manus, sier Paul Ottar Haga.

Drivhuset han har bygd i vår, ble til etter at de fikk tak i noen gamle vinduer. Han tegnet huset og satte det opp i løpet av et par uker. Nå vokser det tomater og agurk her inne.

Hagen er blitt til sakte, men sikkert siden 2012. Det var året de bygde på huset. Hele stueveggen har foldedører i glass. På finværsdager kan de brettes til siden og gjøre huset og hagen nesten til et felles rom.

De har stort sett gjort ferdig én del om gangen, bit for bit. De har bodd seg inn og brukt tid på å finne ut hva de ville ha og hva de trengte.

– Vent minst ett år før du gjør noe som helst. Bli kjent med hva som vokser der, se hva som trives, finn ut hvilken type jordsmonn du har, sier Evy.

– Går du løs med sag og spade før du vet hverken hvor det blåser er eller er mest sol, kan du ha fjernet ting du siden må plante igjen. Å få et nytt stort tre tar lang tid.

Tenker i bilder

Hun tenker hagen i bilder, ser den for seg som fotografier, utsnitt og motiver. Egentlig etter samme prinsipp som i interiøret. Hva mangler her for å gjøre det komplett? Kanskje det må inn noen detaljer for å skape høyde, noe som understreker veggen bak?

Evy startet med å sitte i stua og se ut. Hvilket rom hadde de lyst å se inn i når stueveggen brettet seg åpen?

– Jeg var ganske ung da jeg første gangen kjøpte hus i Verdal og fikk meg hage. Jeg var veldig interessert i interiør. De to gode venninnene jeg fikk der var også glad i hage, og det var de som fikk meg til å se at interiør og hage var to sider av samme sak.

– Det handler om sanseopplevelser og om å lage rom som er gode å være i. Og så gøy det var da den første stauden jeg hadde plantet, kom opp igjen neste år! Det var da jeg fikk blod på tann. Siden har jeg knapt kjøpt en eneste sommerblomst.

Nils Normann dukker ofte opp i samtalen, hennes kanskje største hageinspirator. Han pynter til både kongelige bryllup og den store olsokfesten i Trøndelag, og han pyntet også til bryllupet deres.

– Jeg har lært utrolig mye av Nils. Mens noen sier less is more, sier han «læss på meir». Kanskje det er det det handler om i hagen, å tenke stort nok, sier Evy.

Skogstemaet rett innenfor portsøylene består av syriner, en svær, vindskeiv einer og en himmelhøy fagerbusk. Blomstring og dufter avløser hverandre, og langs hellegangen vokser krøll-liljer, bregner og eføy.

Alpeklematisen henger som en gardin ned fra pergolaen som en nabo hjalp henne å sveise. Den er laget av armeringsjern og armeringsmatter.

Planter er smak og behag, akkurat som hvilke møbler du velger i huset ditt. Evy er glad i bladformasjoner. Rabarbra står høyt på listen. Hun lurer ofte på hvorfor den som regel plantes i komposten. Burde den ikke heller stå der du ser den hver dag?

– Rabarbrabladene er helt fantastiske. De kan til og med brukes som serveringsfat.

Peoner er selve sukkertøyet. Syrinblomstringen sent på våren er noe å lengte etter. Hun er glad i å bruke bøk som hekk. Til forskjell fra andre bladfellende trær, beholder bøken de brune bladene helt til våren kommer. I vintersolen synes hun det ser ut som de har gullblader på.

Hun liker ting som brer seg fort utover, som gjør mye ut av seg. Som bronseblad og marikåpe. Steppesalvie er en fin nabo til disse. Kastanjebronseblad og koreabronseblad, vårkjærminne og forglemmegeisøster er også sorter som dukker opp mange steder i hagen.

– Jeg er opptatt av å spille på lag med naturen. Her er både løvetann og skvallerkål i denne hagen. Jeg tenker at det jeg ikke kan bli kvitt, får jeg heller bli venn med. Og når vi klipper plenen, lar vi kløveren som blomstrer stå igjen. Noe må jo humlene få. Målet er å ha en hage som både barn, voksne, insekter, kjøttmeisen og ekorn trives i.