Denne kan kastes både i papir-, rest- og matavfall – avhengig av hvor i landet du bor

Hvor skal søppelet?

Forrige uke skrev vi om emballasje som er stemplet med sorteringsmerket for plast, men som egentlig skal kastes i restavfallet. Potetgullposer, kaffeposer og kjeksinnpakning er eksempler på dette. Dette er såkalt blandingsemballasje, bestående både av plast og papir, eller både aluminium og plast.

– Det er fordi blandingsemballasje vanskelig lar seg gjenvinne, og da gir det mer mening å forbrenne det med energiutnyttelse i Norge i stedet for å sende det med plastavfallet til Tyskland, forklarer Hildegunn Iversen, daglig leder i Loop som driver tjenesten sortere.no.

– Betyr det at de som har vært flinke og fulgt sorteringsanvisningen har gjort det til ingen nytte?

– Nei, det er ingen krise om dette havner blant plastavfallet. Det ødelegger ikke for gjenvinningen av annen plastemballasje.

Ulik sorteringspraksis

Det er imidlertid flere produkter som har en tendens til å skape forvirring blant forbrukerne.

Kommuner rundt om i landet har ulike teknologiske løsninger på sine gjenvinningsanlegg, derfor kan det også forekomme noen ulikheter.

– Jeg vil understreke at det er flere likheter enn forskjeller, og at det også jobbes for enda mer standardisering på nasjonalt nivå, sier Iversen.

Kan bli bedring

– Vi har valgt ikke å stille krav til merking av emballasje. Vi lar det være opp til bransjen selv å finne ut hva som fungerer best, fordi det er bransjen som har ansvar for å sikre materialgjenvinning og det er de som har kunnskapen om dette, sier seksjonsleder for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet, Pål Spillum.

– Er det bedre om forbrukere kaster avfallet i rest i stedet for plast hvis de er usikre?

– Hvis plastemballasje som egner seg for materialgjenvinning likevel går i restavfallet, blir iallfall energien utnyttet. Hvis emballasje som ikke egner seg for materialgjenvinning går til gjenvinning, for eksempel i de blå posene vi bruker i Oslo, kan de forurense det utsorterte avfallet om ikke dette blir sortert senere i prosessen. Dette skjer ulikt i de enkelte kommuner, og vi anbefaler å sjekke den informasjonen kommunen gir, sier han.

Pr. i dag finnes det ingen forbud mot emballasje som ikke kan nyttiggjøres. Tidligere i år ble det imidlertid vedtatt et direktiv fra EU med mål om at mest mulig emballasje skal kunne gjenvinnes. Dersom direktives tas inn under EØS-avtalen, vil det innføres i Norge innen juli 2020.

– I alle tilfeller er det viktig at bransjen blir enig om hvordan emballasjen skal merkes, og er tydelig på dette overfor forbrukerne. Slik blir gjenvinningen riktigst og best mulig, sier Spillum.

Vi plukket ut 20 varer og ba sortere.no forklare hvor de ulike tingene skal kastes:

Eggekartong

Papp-/papiravfall

Unntak:

Restavfall: Bergen, Steinkjer, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

Matavfall: Meløy, Gildeskål, Bodø, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy.

Melk- og juicekartong med plastkork

Papp-/papiravfall

NB. Kartongen skal alltid være tømt, skyllet ren og tørket. Korken kan være på eller legges i plastemballasjen.

Brødposer i papir og plast

Restavfall

NB. Dersom du skiller papir og plasten fra hverandre, kan du sortere disse i papir- og plastemballasjen.

Potetgullposer/plast med aluminiumsbelegg inni

Restavfall

Kaffeposer

Plastemballasje

Unntak:

Restavfall: Dersom det er aluminiumsfilm inni.

Teposer

Matavfall

Unntak:

Restavfall: Teposer laget av nylon

Bleier

Restavfall

Unntak:

Matavfall: Gausdal, Lillehammer, Øyer, Helgeland, Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal, Gjøvik, Land, Toten, Bremanger, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen, Stryn, Vågsøy, Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu.

Servietter/tørkepapir

Matavfall

Unntak:

Restavfall: Der det ikke er sortering av matavfall, skal papiret kastes i restavfall.

Konvolutter

Papiravfall

Unntak:

Restavfall: Boblekonvolutter

NB. Fjern gjerne plastvinduet og kast det i plastavfall.

Innpaknings-/gavepapir

Restavfall

Unntak:

Papp-/papiravfall: Oslo

Plastsugerør

Restavfall

Telysholdere

Glass- og metallemballasje: Fjern først den lille metallbiten inni som veken er festet i, da denne biten og resten av telysholderen er laget av forskjellige metalltyper. Den lille biten inni er magnetisk, og hvis den sitter på vil ikke aluminiumen sorteres ut som aluminium på anlegget, men følge med det metallet som skilles ut med magnet.

Unntak:

Restavfall: Telysholdere i plast.

Nugattiboks

Plastemballasje

NB. Plastemballasjen skal alltid være tømt og skyllet ren med vann.

Q-tips

Restavfall

NB. Må ikke skylles i toalettet.

Linser

Restavfall

NB. Må ikke skylles i toalettet eller i vasken.

Isopor

Restavfall: Små mengder

Gjenvinningsstasjon: Større mengder

Cellofan

Restavfall

NB. Er du i tvil om det er cellofan eller plast, kan du ta vritest. Åpner vridningen seg igjen, så er det plast. Åpner den seg ikke, er det cellofan.

Sprayboks

Farlig avfall

Vinkork

Restavfall: Plastkork

Matavfall: Naturkork

Glass- og metallemballasje: Metallkork

Hageavfall

Gjenvinningsstasjon

NB. Dersom du skal kvitte deg med svartelistede planter (for eksempel kjempespringfrø, tromsøpalme, hagelupin, kjempebjørnekjeks), skal dette pakkes inn i plast og leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

