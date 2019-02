Denne metoden gjør hjemmet ditt ryddig for alltid, mener eksperten.

Tre trøndere med i årets «Ex on the Beach»: Therese (21) fra Orkanger: - Jeg gruer meg til å se hvordan folk reagerer

Fem spørsmål og svar om rydding.

Eksperten: Eva Isachsen.

Utdanning: Pedagogisk utdannelse ved Nord universitet, interiørarkitekt NKH og Feng shui-konsulent.

Jobber som: Daglig leder i interiørfirmaet ROM for sjelen AS.

Aktuell med: Boken Ryddeglede skrevet sammen med datteren Line Marie Skaget, i samarbeid med Gunn Merete Roll.

1. Hva er den største ryddefeilen mange gjør?

– Det er gjerne to problemer som gjør at det er vanskelig å holde hjemmet ryddig. Man har for mange ting som ikke brukes, og tingene er for dårlig organisert.

– Mange som ønsker å få et mer ryddig hjem tenker ofte at de må ha noe nytt. De trenger for eksempel flere oppbevaringskasser og skap for å organisere rotet, men som regel har de hjemmet fullt av ting som kan brukes til det formålet. Jeg pleier ofte å fortelle folk at de ikke trenger flere ting, men at de heller er nødt til å kvitte seg med noe for å få det ryddig.

2. Hva er det første man må gjøre for å holde det ryddig?

– Den første fasen i metoden vår handler om planlegging. Det går ut på at du lager deg en plan basert på behov og visjoner du og familien har i hjemmet. Denne planen bør være lett å følge og det kan være lurt å skrive en to-do-liste.

– Det aller viktigste i denne fasen er å bestemme seg for en dag man skal gjennomføre ryddingen på. Mange er kanskje for ambisiøse og tenker at de impulsivt skal rydde hele huset, men det kan være lurt å dele oppryddingsprosjektet i flere mindre deler. Det gjør ryddingen mer effektiv. I Marie Kondo sin ryddemetode skal man følge en spesifikk rekkefølge, men i vår metode skal man starte der man har lyst eller der det er størst behov.

3. Hva bør man gjøre etter man har lagt en plan?

– Neste fase handler om sortering. Alt skal tas ut av skuffer, hyller og skap i området du skal rydde og sorteres i tre bunker; skal ha, skal ikke ha og kanskje. Her er det mange som slurver fordi det er mye jobb, og fordi det kan være utfordrende å kvitte seg med ting. Vi mener ikke at en er nødt til å kaste alt man eier og har, men at man skal være realitetsorientert. Hvis man synes det er vanskelig å kvitte seg med noe, kan man for eksempel stille seg selv disse spørsmålene:

Bruker jeg den regelmessig?

Hvis jeg ikke gjør det, hvorfor ikke?

Hvis jeg beholder den, hvor skal den stå?

– Hvis man fremdeles er usikker på noen gjenstander, kan man putte dem i en eske og merke den med «dilemma» og en dato seks måneder frem i tid. Om man savner en ting i løpet av den tiden, kan man ta den frem, men om man ikke har hatt bruk for den i løpet av denne tiden, blir det enklere å kvitte seg med den. Når man har funnet ut av hva man ikke skal ha, er det dessuten veldig viktig at man får det fort ut av huset, uavhengig om det skal kastes, kjøres til gjenvinningsstasjonen, gis til fretex eller doneres til andre.

4. Hva går siste fase ut på?

– Den handler om organisering. Her skal du finne en fast og logisk plass til alt i hjemmet. Da blir det lettere å legge ting tilbake etter bruk, og man unngår at ting ligger og slenger. Kjøkkenet er som regel effektivt organisert i alle hjem. Man har en fast plass til kniver og gafler, stekespadene står ved siden av komfyren og glassene står over vasken. Denne tankegangen må overføres til resten av huset. Ting man bruker ofte bør være lett tilgjengelig, mens ting man sjelden bruker kan plasseres lengre vekk.

5. Vil denne metoden gjøre hjemmet ryddig for alltid?

– Ja, mener eksperten.

– Det er selvfølgelig sånn at man må vedlikeholde det. Dette er ikke en metode som kan gjøres over natten. Det er en prosess, og har man ikke ryddet ordentlig på flere år, kan det virke overveldende. Man er kanskje nødt til å stålsette seg litt for å gjennomføre denne metoden, men om man følger de tre fasene; planlegging, sortering og organisering, blir det mye enklere å holde det ryddig over lengre tid.