En boligkjøper betalte for å få selgerens møbler med på kjøpet av leiligheten, men fikk kun to tv-er og en brukt seng. En annen kjøpte bolig med parkeringsplass, som viste seg å være en plass for alle i borettslaget. En tredje fikk opplyst at husleien var på 1950 kroner i måneden. Senere viste den seg å være på 2600.