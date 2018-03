Dette bør du absolutt ikke fyre med i peisen

Har bodd lenge i muggangrepet, kommunal bolig: - Det er fint her, men dette er midlertidig

Lyst på forandring? Her er vårens hårtrender

En frisone for fyll og fanteri

May Sissel Galstad (49) stortrives med å leie: – Jeg ser ingen grunn til å kjøpe noe eget

Da har det trådløse bestemt seg for å gå til streik

En frisone for fyll og fanteri

Saken oppdateres.

Kan du hive pappen i peisen? Eller bunken med aviser? Hva med de malte plankene fra den gamle boden?

– Ikke ha noe annet i peisen enn ren, tørr ved, sier Simen Messel i Varmefag Peishuset.

Fyrer du med annet enn ved kan peisen ødelegges over tid, ifølge Messel. Ikke bruk papp, papir eller behandlet tre.

Partiklene fra materialene kan sette seg fast i luftekanalen, som kan tettes.

Når du skal fyre er det veldig viktig at veden er tørr.

– Alt av ved kan brukes, det viktigste er at veden er tørr. Ellers brenner den ikke rent, sier Messel.

Det aller meste av tørt og rent treverk kan hives i ovnen, ifølge Rune Østgård, redaktør for Norsk ved.

Han anbefaler at man ikke brenner impregnerte trematerialer, at man «pusser opp og hiver restene i peisen».

Ikke ha dette i peisen

Unngå også trykkimpregnert tre. For eksempel paller som er blitt overflatebehandlet, ifølge Bolius.dk.

Heller ikke treavfall som kan inneholde rester av maling, lim og lakk bør fyres opp.

Det sier seg selv at bensin eller lignende skal unngås, for røyken kan inneholde skadelige partikler. Bruk heller tennbriketter hvis du sliter med å tenne opp.

Peisovnen er ikke en slags effektiv søppelkasse som tar alt du ikke orker å kildesortere.

Ikke brenn plast, husholdningsavfall, gummi, finérplater, farget papir, glanset papir, kull eller trekull, ifølge Håndbok for effektiv og miljøvennlig vedfyring av SINTEF og VTT.

Sliter du med å tenne opp? Les tipsene her.

Derfor bør du unngå vått tre

For å unngå høyt partikkelutslipp når du fyrer er det viktig at veden er så tørr som mulig. Ved høyt brenselsforbruk kan partikkelutslippene øke 10 ganger ved høyt vanninnhold, over 20 prosent, ifølge SINTEF.

Høyt partikkelutslipp kan du også få om du har én stor kubbe i en kald ovn med lite lufttilførsel, eller generelt har lite lufttilførsel når du fyrer.

Skal veden brenne fint må den inneholde under 20 prosent fuktighet. Inneholder den mer enn 20 prosent gir den lite energi, ifølge Østgård i Norsk ved.

– Veden er tørr hvis den har tørkesprekker i skjæret, der den er kappet. Slår du kubbene sammen får du en fin klang.

Er veden fuktig får du en dump lyd.

Vil du spare mest penger eller få best ytelse?

Effektive tresorter

Kristtorn, barlind, bøk, ask, eik og alm de mest effektive tresortene du kan fyre opp i peisen, beregnet pr. favn ved 17 prosent fuktighet. Flere av de nevnte er imidlertid ikke så vanlige, tørr bjørkeved fungerer bra.

– Harde vedslag som eik og bøk, gir mye varme i forhold til volumet, sier Østgård.

Saken ble publisert første gang 27. oktober 2015.