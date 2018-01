Dette kommer du til å se mer av i 2018

Saken oppdateres.

Det finnes utallige stiler og retninger innenfor interiør, og ingen absolutte regler. Det viktigste er å finne noe man liker og kan trives med i mange år. Det er likevel gøy å følge med på trendene, og se hva som rører seg i trendbildet. Dette noen av tingene jeg tror vi kommer til å se mer av i året som kommer:

Tekstiler

Karakterfulle og myke tekstiler er tilbake for fullt i våre moderne hjem. Et sterilt hjem forvandles til en trygg, personlig og lun oase ved hjelp av puter, polstrede møbler, lange gardiner og store tepper. Felles for materialene er at de er naturlige, ekte og av god kvalitet, samtidig som miljøfokuset øker. Tekstiler av bambus og grove teksturer kommer vi til å se mye av.

Skulpturelle former Iøynefallende objekter med organiske former, håndlagde objekter og skulpturelle lamper, vaser, møbler og kunstverk blir tydeligere. Vi kan få alt vi ønsker oss av masseproduserte ting, men betydning og historien bak produktene blir sterkere.

Kjølige metaller og materialer

Messing er kommet for å bli, men de kjølige metallene som sølv, krom og stål kommer til å ta en større plass i interiøret framover. Å blande metaller var en gang utenkelig, men det kan være en fin måte å tilføre dybde og karakter på. De kjølige metallene er med på å skape en rein og moderne estetikk, mens de varme metallene som messing er med på å skape varme og et snev av eleganse og glamour. Glass og speil er også materialer som vi kommer til å se mer av på både møbler og mindre interiør objekter.

Unike ting

Håndlagde objekter, røffe kanter, ujevne overflater og upolerte materialer som ser ut som det er hentet rett ut fra et lite verksted blir mer framtredende. Det skal synes at det ikke er masseprodusert, men unike kunstverk. Kunst kan være mye mer en et bilde på veggen. La gjerne en skulpturell lampe, stol eller fat få spille hovedrollen.

Botanikk

Vi kommer fortsatt til å se mye av planter og blomster i interiøret. Plantene blir stadig større, gjerne store trær. Grønne planter og blomster er en fin mulighet til å ta med seg inn liv, harmoni og fine farger i stua. Ingenting er som ekte varer, men det finnes også fantastiske livaktige kunstige blomster og planter som kan gjøre mye av nytten for den som ønsker et enklere og mer holdbart alternativ.