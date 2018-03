Disse trendene er egentlig bare noe herk

Saken oppdateres.

Ikke alle trendy innretninger er like praktiske som de er fine å se på. Åpne kjøkkenhyller, for eksempel, kan være utrolig dekorativt og noen ganger funksjonelt, men samtidig også lite praktiske i mange tilfeller. Kanskje særlig fordi at de lett blir seende rotete ut, og fordi kjøkkenutstyret gjerne blir støvete og skittent av å stå ubrukt på display.

Men det finnes nok av andre eksempler på trendy innretninger som er fine og dekorative, men som kanskje egentlig bare er noe herk når alt kommer til alt.

Her er noen eksempler:

Sorte fliser på badegulvet

Mange velger svarte fliser på badegulvet, noe som er lekkert, men ekstremt upraktisk, mener Eva Isachsen, profesjonell ryddeekspert og interiørkonsulent.

– For hvert minste støvkorn vises. Så vi anbefaler virkelig ikke denne trenden, om du da ikke er særdeles glad i å vaske, sier hun og legger til at rådet også gjelder for alle andre svarte gulv i huset.

– Upraktiske gulv som ser flekkede og skitne ut straks etter at du ha vasket, er ikke bare frustrerende, men de ser også rotete ut, påpeker Isachsen, som i disse dager jobber sammen med Lene Marie Skaget og Gunn Merete Roll om å fullføre boken Ryddeglede, som utgis i august i år.

Hun tipser om at samme problemstillingen gjelder for helt hvitmalte tregulv.

– Dette er jo også veldig trendy, men alt vises på helt hvite gulv, også. På barnerommet, for eksempel, vil små lekebiler og andre leker lett kunne sette merker på et helt hvitt gulv – uansett hva slags materiale gulvet er laget av.

Vask som ikke er nedfelt i benk

Mange som renoverer badet i dag, velger vasker som står som en skål oppå benken. Denne løsningen, som ikke innebærer den mer tradisjonelle nedfellingen i benk, kan være utrolig lekker og delikat.

Men samtidig, den kan også by på nye problemer. For dersom vasken er mye i bruk, er det så å si umulig å unngå at vann, skitt og søl legger seg inn under skålen – og er med på å gjøre det vanskeligere å holde benken ren og pen, påpeker det amerikanske nettstedet Good Housekeeping.

Dobbelvask

– Det er riktignok en stund siden dobbeltvasker ble trendy på bad, men mange drømmer kanskje om det ennå. Men husk at det tar mye benkeplass, og dersom du har liten plass på badet ditt, ville jeg virkelig ha vurdert nøye om jeg ville ha prioritert det fremfor plass til smarte oppbevaringsløsninger, sier Isachsen.

Samme sier hun om dobbeltdusjer. Mange baderomsprodusenter viser nå frem lekre løsninger for dette i sine kataloger, men Isachsen er skeptisk.

– Det tar veldig mye plass og du bør virkelig tenke gjennom om du tror du får mye bruk for det, før du går på en slik løsning. Kanskje alenetid på badet er akkurat den lille luksusen du trenger i en hektisk hverdag, sier hun.

Frittstående badekar med løveføtter

Frittstående vintage badekar med flotte, dekorative løveføtter kan være stilig og flott. Men ofte har beina ruglete overflater som er vanskelige å rengjøre, påpeker Good Housekeeping.

I tillegg, når badekaret er frittstående, uten sidepanel som går ned til gulvet og tetter igjen, kan det fort bli et sted der støv og skitt samler seg.

Åpne hyller

Det kan være superfint med åpne hyller der kjøkkenutstyr, service, glass og former er organisert pent og pyntelig. Men samtidig, dersom du sliter med å holde orden i koppene og karene dine, kan den åpne løsningen fort miste sjarmen og i stedet fremstå som et rotete kaos.

Dessuten, kjøkkenutstyret gjerne blir støvete og skittent av å stå ubrukt på display. Så løsningen krever hyppig bruk av alle de utstilte gjenstandene.

Sofa med lav rygg

– Sofa med veldig lav rygg er in fortiden. Men for de aller fleste er sofa en bruksgjenstand – og dermed anbefaler jeg å sette funksjon foran stil på akkurat dette møbelet, sier ryddeekspert og interiørkonsulent Isachsen.

Hun påpeker at mange også har så mange pynteputer i sofa og senger, at det knapt er plass til å sitte eller ligge der.

– Selv om det er fint med puter og pledd, er det lurt å begrense seg litt.

Sofatrekk

Når sofatrekket på sofaen utslitt, kan en god løsninger være å kjøpe et løst, separat sofatrekk. Men du skal være rimelig bevisst og kresen for å finne et trekk som passer som hånd i hanske til sofaen, og som ikke blir seende skrukkete og shabby ut etter at noen har sittet i sofaen.

Små lave, runde bord

– Det er veldig trendy med små lave, runde bord istedenfor et større salongbord. Men dessverre er det ikke alltid særlig praktisk, forteller Isachsen.

Hun mener det fort kan være noe herk når man skal spille brettspill eller dekke opp til kaffe, boller og brus når det kommer besøk.

– Men her må du se på ditt behov, for jeg mener ikke at små bord er feil, påpeker hun.

Tavle-vegger

Klart det kan være kult å ha en vegg eller to med sort, matt tavlemaling, der man lager flotte tegninger eller skriver pene og pyntelige beskjeder og verbale formuleringer. Men etter litt tid, når man har kommet borti veggen noen ganger, blir gjerne den fineste kritt-tegning eller ordtak delvis visket bort. Da får veggen plutselig et mer rotete og skittent uttrykk.

Dessuten, det kan også være vanskelig å bli kvitt tavleveggen når du er lei den, for ifølge Good Housekeepings erfaring, er det litt vanskelig å male over tavlemalingen.

Hvite eller lys beige puffer

En puff med lys farge glir som oftest rett inn i allerede møblerte miljø. Men samtidig, lyse møbler krever en livsstil som ikke er spesielt attraktiv for mange av oss. Selv de minste flekker blir synlige, og da er puffen plutselig ikke så fin lenger.

Seng inntil veggen

Dersom soverommet ditt er lite, har du kanskje ikke så mange valg enn å sette sengen inntil en av rommets vegger. Men dersom du har god plass, og kun flyttet sengen inntil en vegg for å lage en koselig, trendy sovekrok, vil du sannsynligvis fort oppdage at det er upraktisk. Særlig når du skal skifte sengetøy eller rengjøre under sengen.