Eksperten svarer: Hvor ofte bør dyner og puter vaskes?

Fem spørsmål og svar om vasking av sengetøy, dyner, puter og madrass.

Eksperten: Ingun Grimstad Klepp

Utdanning: Etnologi ved Universitetet i Oslo

Jobber som: Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

1. Hvor ofte bør sengetøy vaskes?

– Så ofte at du får lyst til å legge deg og sover godt.

2. Hva med dyner, puter og madrass?

– Svaret er det samme som i første spørsmål. Hvor skittent noe blir, kommer an på materialene og på hvordan de brukes. Har du sengetøy i ull, blir det ikke så fort skittent som bomull, og er du sengevæter, blir sengen fortere skitten, sier hun og legger til:

– Det er ikke én regel for alle. Vi driver med mange ulike ting i en seng. Noen bare sover der, mens andre spiser, leker, elsker og mye mer. Noen bruker sengen bare om natten, mens andre tilbringer mer tid i den.

3. Hvordan vasker man egentlig madrassen?

– Noen madrasser kan vaskes, og her må man følge vaskeanvisningen og skylle ekstra godt. Siden dette er tykke tekstiler, er det også lurt å tenke litt på tørkingen – altså forsøke å tørke madrassen så raskt og fullstendig som mulig. For eksempel ute i sol og vind, eller i det minste i et rom med mye luft.

– Andre madrasser kan ikke vaskes. Da er det støvsuger eller en annen form for rensing, som for eksempel med snø, som gjelder. Å ta ting ut i solen og børste eller banke dem fri for støv er også en god idé. Mange bruker imidlertid overmadrasser som er vaskbare for å løse dette problemet.

4. Bør dyner og puter inn i vaskemaskinen, eller holder det å henge det ut til lufting?

– Alt bør vaskes etter vaskeanvisning og skylles en ekstra gang. Lufting er fint og særlig effektivt i hard kulde. Ikke vaskbare ting kan renses i fuktig snø og så børstes fri for snø og smuss.

5. Hva skjer med det vi har i sengen når det går lang tid mellom hver vask?

– Fett og hudrester fra kroppen vil gi grobunn for mikroorganismer. Men hvor mye og hvordan avhenger veldig av hvor mye fuktighet og temperatur, sier Klepp og fortsetter:

– Alle svetter når de sover og gjør alt mulig annet. Faktisk svetter vi mye mer enn vi tror. Pass derfor på å tørke sengen ved å slå den opp slik at undersiden av dynen og madrassen kommer i kontakt med luft og dermed tørker fortest mulig. Å re opp sengen er dermed helt mot sin hensikt. Legg heller ikke noe over en brukt seng, slik som et sengeteppe.