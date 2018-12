Eksperten svarer: Slik får du juletreet til å vare lenge

Paret har så mye julepynt at det går over i naboens hage: – Ingen vil at vi skal slutte

Fem spørsmål og svar om juletrær.

Eksperten: John Anders Strande

Utdanning: Master i skogfag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Jobber som: Daglig leder i Norsk Juletre (landsdekkende organisasjon for produsenter av juletre og klippegrønt)

1. Hvilke ulike typer juletrær finnes?

– Det finnes to hovedgrupper: gran og edelgran. Av granartene er vanlig gran det desidert mest utbredte og det tradisjonelle juletreet. Man kan også nevne Serbergran (Søylegran), Engelmannsgran og Blågran, men disse er det ikke mange av på markedet.

Av edelgranartene er Nordmannsedelgran mest utbredt, påpeker juletre-eksperten.

– Det er dette treslaget det blir importert mest av fra Danmark. Fjelledelgran har de siste årene tatt stadig mer markedsandeler. Det er populært fordi det er naturlig smalt og flere av proveniensene har en blålig farge.

– Norsk fjelledelgran er etterspurt i utlandet og oppnår svært høye priser i London og Berlin. Nobeledelgran er det ikke så mange av på markedet. Dette er hovedsakelig brukt til pyntegrøntproduksjon og har et meget fyldig og sølvaktig bar. Sibirsk edelgran er det heller ikke så mye av.

2. Når bør man kjøpe juletreet - og hvordan bør treet oppbevares fra det er kjøpt til det skal stå i stuen?

– Du bør kjøpe inn juletreet i god tid før det skal pyntes. Da kan det akklimatiseres ordentlig før det skal inn i stuen. Når du har kjøpt treet, kan du skjære et snitt i stammen og sette det i vann. Treet bør oppbevares kjølig, men ikke utsettes for vær og vind. Sett det gjerne i kjelleren eller i garasjen.

3. Hvor ofte bør treet vannes, og hva slags temperatur bør vannet ha?

– Et juletre er en «snittblomst» og skal stå kontinuerlig i vann. Skjær av en skive av stammen når du tar det inn slik at du får en fersk flate. Gi så treet varmt vann slik at sårflaten ikke så lett tettes med kvae. Deretter romtemperert vann.

4. Hvor bør treet plasseres?

– Unngå varmekilder som tørker ut. Høy temperatur i rommet eller tett ved varmepumpe, ovn eller radiator er ikke bra. Et kjølig hjørne ved et vindu eller en terrassedør er å anbefale.

5. Hvor lenge bør man kunne forvente at treet varer fra man kjøper det?

– Om treet behandles bra og står under optimale forhold, holder det fint til påske. Det som ofte fører til at treet drysser for tidlig, er uttørking. Så sørg for å gi det nok vann.