Ekspertene: Dette er tingene du bør gjøre utvendig på boligen nå

Saken oppdateres.

Det har vært en snørik vinter mange steder i landet, og noen vil oppleve at snø og is har etterlatt skade på boligen.

– En grundig gjennomgang av husets fasade fra grunnmur til tak er derfor en god idé, sier administrerende direktør i Informasjonskontoret for farger og interiør (IFI), Kristian Owren.

Han anbefaler boligeiere å lage en plan for hva som skal og bør gjøres i løpet av sesongen.

– Sjekk spesielt nøye områdene som har stått med snø direkte på seg, som grunnmur, nedre deler av trevegg og så videre, anbefaler takseringsmann og styremedlem i Norges Takseringsforbund (NTF), Roger Andersen.

Vi har bedt de to ekspertene om å oppsummere de viktigste sjekkpunktene for utvendig vedlikehold av boligen:

Tak

– Ta frem stigen og klatre opp for å se status på takrenne og eventuelt sprukne steiner. Sprukne steiner bør skiftes, sier Owren.

Dersom du ikke er bekvem med høyder, anbefaler han at du får tak i en taktekker til å gjøre undersøkelsen for deg. Også Andersen mener taket bør kontrolleres nøye:

– Sjekk om det er takstein eller takplater som trenger å bli byttet ut. Undersøk også om det er hull, sprekker eller skader på takpappe eller membran som må utbedres. Se i tillegg til at det er tett rundt pipen og at pipebeslag og takhatt er tett. Pipe bør også undersøkes for frostskader og eventuelle løse teglstein.

Takrenner og nedløp

Frostspreng kan ha ødelagt takrenner og nedløp. Se derfor etter om de er hele, og rens renner og nedløp, råder Andersen:

– Takrenner som er fulle av løv og annet rask og som så ble fylt opp av snø i løpet av vinteren, er en av de vanligste årsakene til fuktinntrengning i boligen når snøen smelter. Ingen taknedløp bør avsluttes direkte ved grunnmuren, men forlenges med drensslange som leder vannet to-tre meter vekk fra grunnmuren.

– Det er en god investering å rense takrenner og nedløp om høsten, men ta en runde nå også så er du sikker på at vannet renner unna, sier Owren.

Mur/kledning på vegg

Sjekk kledning for råte, tynnslitt malingsfilm og avskalling. Har du noen av disse symptomene må de utbedres.

– Dersom du har råte, holder det som oftest ikke bare med å skifte ut de råtne bordene siden det ofte er feil i lufting og eller konstruksjon som gjør at bordet råtner. Det samme gjelder om hele malingsfilmen flasser av ned til treverket. Da er det fukt bak kledning som forårsaker dette. Her bør det tilkalles fagmann, sier Owren.

Hvis det er det øverste laget som flasser, er det et tegn på at malingsfilmen har kommet til endt levetid, eller at det er blitt malt på skittent underlag. Uansett: Her er det bare å begynne å planlegge malearbeidet.

– Når det gjelder mur så bør den også sjekkes for sprekker og avflassing. Flasser maling på muren kan det være et fuktproblem, legger Owren til.

– Vær også oppmerksom på vann som renner nedover vegg og grunnmur. Det er ikke et godt tegn. Se etter misfarging på treverk og mur, fysiske skader som hull og sprekker, og algevekster og påbegynnende mose. Dette bør vaskes bort umiddelbart med husvask eller lignende, tilføyer Andersen.

Utvendig vask

Vasker du huset regelmessig, holder overflaten lengre. Bruk dager med lett yr eller regn til å gjøre jobben. Da tørker ikke vaskemiddelet opp for fort, og det gjør arbeidet lettere.

– Gå til anskaffelse av en lavtrykkssprøyte og påfør et middels kraftig alkalisk vaskemiddel, som for eksempel husvask. Ikke bruk flytende oppvaskmiddel som noen anbefaler. Disse skummer veldig og det tar altfor lang tid å skylle bort, mener Owren.

Ekspertene anbefaler å følge anvisningen på produktet nøye: Påfør vaskemiddelet og la det virke i anbefalt tid. Skrubb over med egnet vaskekost og skyll av. Start nederst og arbeid deg oppover.

Maling og beising

– Unngå å male på dager med sterk sol og høy temperatur. I direkte sollys kan produktet tørke for fort og gi solblærer, sier Owren.

– Det aller viktigste tipset her er at alt må være helt tørt før man begynner å male eller beise. Bytt ut skadede materialer når du først er i gang, tilføyer Andersen.

Terrasse

Terrassen er en horisontal flate som får mye skitt på seg i løpet av et år. Som alt annet trenger denne flaten også en vask.

– Vask er godt vedlikehold. Dersom man ønsker å friske opp for eksempel trykkimpregnerte terrassebord, finnes det mange måte å lysne og fornye disse, samt fargesette i etterkant. Her blir det opp til eier hva som foretrekkes, sier Owren.