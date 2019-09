– Jeg tror alltid førstegangskjøpere vil oppleve det som krevende å komme inn på boligmarkedet. Den store forskjellen er at det nå er mye mer fokus på at det er viktigere å komme seg inn på markedet enn det var tidligere. Presset er hardere enn for 20 år siden, sier Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer.