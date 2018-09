Fem råd: Dette bør du gjøre med boligen i høst

Saken oppdateres.

Fem tips til hva du bør gjøre med boligen i høst.

Eksperten: Arne Voll

Utdanning: Økonom ved Norges Handelshøyskole

Jobber som: Kommunikasjonssjef i Gjensidige

Høsten er her, og tiden er inne for å gjøre hus og hjem klar for vinter, snø og kulde.

– Boligen er ofte den «eiendelen» som har høyest verdi for mange. Det kan derfor være lurt å sette av noen timer til å gå gjennom de viktigste punktene. En liten ekstra innsats kan spare deg for mye jobb og store utgifter senere, påpeker kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll.

Han minner om at høsten og vinteren er høytid for mer bruk av strøm og levende lys, og dermed flere branner.

– Sjekk gjerne at rømningsveier er ok og at røykvarslere og slukkeutstyr er i orden.

Her er fem andre tips til hva som bør gjøres med boligen i tiden som kommer:

1. Sjekk taket

– Store nedbørsmengder trenger gjennom selv den minste åpning og kan medføre store skader. Sjekk at takstein ikke er sprukket og at takvinduer og beslag rundt ventiler og pipe er ok. Er det mye mose på taket, bør denne fjernes.

2. Rens takrenner og nedløp

– Med høsten kommer løv, barnåler og annet rusk og rask flyvende gjennom luften og ender til slutt i takrennen. I tillegg kan mose være med på å fylle takrenner og tette nedløp slik at vannet renner andre steder enn der det skal. Er det mye trær rundt eiendommen bør takrennene sjekkes flere ganger gjennom høsten.

3. Sjekk dreneringen

– Været blir mer ekstremt, og i løpet av kort tid kan det komme store nedbørsmengder. Det er derfor viktig at en sjekker at dreneringen rundt boligen ikke er tett og at vannet renner unna der det skal. Det samme gjelder om en har små elver i nærheten og det er fare for at kvister og annet rask kan tette drenskummer.

– Hver gang det flommer skikkelig over er det noen som får skadet verdifulle gjenstander som ofte er lagret i pappkartonger på kjellergulvet. Har en uerstattelige verdigjenstander, fotoalbum og lignende, få det opp i høyden om uhellet skulle være ute. Ofte blir disse totalskadet ved en vannlekkasje eller om overflatevann trenger inn i bygningen.

4. Ta inn hagemøbler og annet utstyr

– Dekk til eller ta inn grill, hagemøbler og annet utstyr. Høytrykksspylere og hageslanger må tømmes for vann slik at de ikke blir ødelagt når frosten kommer. Tar en vare på hagemøbler og utstyr ment for sommeren holder de seg penere og varer i flere år ekstra.

5. Sikre trampoliner og løse gjenstander

– Trampoliner må demonteres eller sikres på en god måte slik at den ikke blir tatt av vinden. Fest den gjerne med tau i en vegg eller et solid tre. Får vinden tak, kan en trampoline fare gjennom luften som en frisbee og gjøre stor skade, også på mennesker. Lette møbler eller andre gjenstander bør også sikres på en god måte gjennom høst og vinter.