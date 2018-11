Fem tips: Slik får du bedre inneklima hjemme

Saken oppdateres.

Fem råd til hvordan få bedre inneklima.

Eksperten: Kai Gustavsen

Utdanning: Yrkeshygieniker

Jobber som: Fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Norges Astma- og allergiforbund

1. Sjekk huset utvendig

– En forebyggende aktivitet vil være å gjøre seg kjent med hvor hovedstoppekran for vann er plassert ute. Slik kan vannet stenges raskt dersom vannlekkasjer oppstår. Kranene bør også merkes slik at de er godt synlig til alle årstider. Informer familiemedlemmene hvor de er og hvordan de brukes dersom uhellet er ute.

– På en regnværsdag kan det være lurt å gå en runde rundt huset for å observere hvordan boligen og terrenget håndterer regnvann. Hvis det renner vann fra takrenner over rennen, er det et signal om at noe er tett og må åpnes. Renner det vann mot grunnmuren, må dette ledes bort slik at det ikke oppstår fuktskade.

2. Klargjør kjeller

– Klargjør kjelleren for vinteren. I de fleste tilfeller kan muggsopp i organisk materiale forhindres dersom det sikres luftsirkulasjon rundt det som lagres. Hvis det er plassert esker eller materialer på kaldt murgulv eller inntil en kald vegg, bør det flyttes opp fra gulv og ha avstand til kalde flater.

– Dersom det er sluk i kjellergulvet, kan det være lurt å etterfylle med vann i vannlåsen slik at kloakklukt ikke trekker opp i boligen. Sjekk også om lufteventilene i kjellerveggen er åpne slik at kjellerrommet sikres luftsirkulasjon.

3. Utenfor ytterdøren og i gangen

– Hvis dere har mulighet til å plassere en «bankestein» ved utetrappen, kan barn, voksne og besøkende lett banke av snø og søle fra utestøvler. Er det plass til en avskrapningsrist eller en avskrapningsmatte på trappen, vil det også være til stor nytte for å begrense mengden snø og søle som trekkes inn i boligen. Innenfor ytterdøren bør det legges en fuktabsorberende matte slik at sålene tørkes for fukt. Har dere plass til en skohylle, vil det gi bedre orden og lette renholdet.

4. Varme og frisk luft i de ulike rom

– For å se om de ulike rom har ønsket temperatur vil det være nyttig å henge opp et termometer på innervegg, ca. 160 cm over gulv. Sjekk de ulike rommene og se om alle varmekilder er innstilt på 20 til 22 grader og fungerer. På soverommet bør temperaturen holdes rundt 18 grader. Dersom det er gulvkaldt, kan det være lurt å bruke tøfler fremfor å sette opp temperaturen.

– Luft kommer inn i de fleste boliger via ventiler i yttervegg, over vindu eller via et balansert ventilasjonsanlegg. Nå kan det være fornuftig å sjekke om alle ventiler i yttervegg og vinduer er åpne og rene for støv og pollen. Bruk gjerne støvsugeren til å rengjøre ventilene før kulden setter inn.

– Vedovnen bør støvsuges utvendig og innvendig med egnet støvsuger. Elektriske varmekilder og radiatorer bør støvsuges foran og bak. Dersom boligen har varmepumpe, bør også den rengjøres innvendig av fagpersonell med kompetanse på området.

– Ikke overdriv bruken av stearinlys, og ta ekstra hensyn dersom det er astmatikere eller små barn til stede. For å unngå svevestøv kan du bytte ut stearinlysene med LED-lys.

– Støvsug regelmessig, og bruk støvsuger med HEPA-filter som stopper de minste partiklene slik at de ikke forurenser inneluften. Skift støvsugerposen regelmessig. Gammel bøss fra gulvene forurenser inneluften. Hvis du har mulighet, bør du unngå å oppbevare støvsugeren på soverommet.

5. Forebygg muggsopp

– I eldre hus er det viktig å forebygge at fuktskader og muggsopp oppstår i oppholdsrom og soverom. Påse at det er avstand på ca. 10 cm mellom yttervegger, møbler og inventar slik luftsirkulasjon sikres. Dette enkle tiltaket vil i de fleste tilfeller hindre at varm, fuktig romluft kondenserer på kalde flater slik at det oppstår muggsopp på overflaten. Påse at plassen under sengen kan støvsuges slik at dette området holdes luftig og tørt og ikke blir lagringsplass for svevestøv og hybelkaniner.

Flere tips for bra inneklima: