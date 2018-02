Finanstilsynet: Foreslår ny boliglånforskrift fra 1. juli

«Man brenner for en sak, man ytrer seg, men man vet at det er nytteløst, for Rita har allerede bestemt hvordan det skal bli»

Forskriften bidro til strammere utlånspraksis og demping av galopperende boligpriser.

Finanstilsynet sendte i dag Finansdepartementet et forslag til ny boliglånsforskrift som skal gjelde fra 1. juli i år. Det skriver tilsynet på egne hjemmesider, sitert av dn.no onsdag ettermiddag.

Tilsynet foreslår at den såkalte «fleksibilitetskvoten for avvik» - altså muligheten til å utvise skjønn mot et visst antall av lånekundene - senkes fra ti til åtte prosent. Det betyr altså at færre kan regne med spesialbehandling av banken.

Særregelen for Oslo blir også foreslått fjernet.

Sjefsøkonom: – En uventet tvist

Sjefsøkonom i DNB, Kjersti Haugland, mener forslaget til Finanstilsynet er som forventet.

– Over hele landet foreslår de å stramme inn reglene, mens de foreslår å avvikle disse Oslo-spesifikke reglene som handlet om at du må ha 40 prosent egenkapital for å kjøpe bolig nummer to eller tre for eksempel.

Hun er likevel litt overrasket over at bankene nå får mindre handlingsrom.

– Innstramningen av fleksibilitetskvoten for avvik var en uventet tvist. For Oslo-markedet bidrar det til å løfte prisene, men på den andre siden forventer vi mange nybygde boliger i markedet. Derfor holder vi fast på prognosen vår om at boligprisene fortsatt kommer til å trekke nedover i 2018.

Partner i Prognosesenteret, Bjørn-Erik Øye, er heller ikke overrasket over at særregelen for Oslo foreslås fjernet. Men:

– Det overraskende er at Finanstilsynet har såpass lite tillit til bankene at de strammer ned fleksibilitetskvoten til åtte prosent. Det er merkelig at de har gått så langt.

Boliglånsforskriften Finansdepartementet fastsatte 14. desember 2016 en midlertidig boliglånsforskrift for nye lån med pant i bolig. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde frem til 30. juni 2018. Forskriften endret kravet til egenkapital (40 prosent) ved lån til sekundærbolig i Oslo. Regjeringen innførte dessuten en ny bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, samt strammet inn betingelsene for avdragsfrihet. Dette gjelder for hele landet. Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av hvordan forskriften fungerer. Finanstilsynets svar er ventet innen 1. mars 2018. Kilder: Huseiernes Landsforbund og regjeringen.no

Reaksjon på økte boligpriser og høy belåningsgrad

Forskriften ble innført 1. januar 2017, som en reaksjon på de økte boligprisene særlig i sentrale strøk.

Ingen skulle få låne mer enn fem ganger inntekten, og det ble lagt inn et krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo.

2017 ble et turbulent boligår når man ser på boligprisutviklingen. I mai begynte prisene å falle, og siden har markedet opplevd en prisnedgang nesten hver måned.

Eiendom Norge-sjef Christian V. Dreyer mener utviklingen har to årsaker: sterk økning av boliger til salgs og boliglånforskriften.